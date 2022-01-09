Белорусские интервенты в Казахстане. ВИДЕО
Опубликованы кадры с военными из Беларуси на территории Казахстана.
Съемку вели сотрудники "ВоенТВ" – телекомпании министерства обороны Беларуси, сообщает Цензор.НЕТ.
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та там не кому вже - хто сидить, хто в бігах, а хто виконує батькину п'ятирічку на фабриках та в колгоспах.
І ввечері на кухнях слухають по радіо Тихановську - про то що перемога близька.
Украинцы не радуются тому что кацапы с Украины перекинулись на казахов
Украинцы не молчат
Украинцы помогают казахам и другим народам бить кацапов в Казахстане и во всем мире
ЗеК.******, это не украинцы.
Казахський опозиціонер Тлеулієв заявляє про побиття співробітниками СБУ в Києві. ВIДЕО Джерело:
прежде чем указывать другим, вы бы в своём доме убрали бы ту кучу говна которую наваливали у себя в доме 26 лет подряд.
Мойша, вы тупой, как не знаю кто, для начала Договор ОДКБ почитайте, в каком случае войска вводяться. Так , что Мойша, ГААГА, она не только манит она вас уже ЗОВЁТ. А остальные сказки про лирику и т.д. вы своим соотечественникам 26 лет сравшим в своём доме, вместе с вами, оставьте.
Да, к слову, Мойша, какая разница трЕбунул, трЫбунал или трИбунал? Он, в Гааге, умеет ждать, как бы вы не мечтали об обратном.
Зачем вы покидаете комфортную для вас тёплую выгребную яму, полную говна, в которою за 26 лет вы превратили свой дом наваливая в нём?
Впрочем, вы теперь не выгребная яма, вы теперь порожек Параши о который московиты очищают свои лапти от говна.
чото,однако,задержался ты здеся ,давай на русвесну наухй..
А в то же время их поддержиает СБУ.
https://censor.net/ua/video_news/3308899/kazahskyyi_opozytsioner_tleuliyev_zayavlyaye_pro_pobyttya_spivrobitnykamy_sbu_v_kyyevi_video
Удивительной красы,
Белорусский елбасы
Тоже сказочной красы.
Но, конечно, елбасее,
И румяней, и белее
Наш, российский елбасы.
Тот, что отравил трусы".
Хоча, в Білорісі і був лідер, та народ в'ялий. Думали, що саме собою вирішиться і не принімали ніяких кардинальних рухів. Тим більш отой самий лідОр, ще те непорозуміння; і вашим, і нашим. Як результат - диктатор при владі і її він вже просто так не віддасть.
В Казахстані після усього цього почнуться жорсткі чістки, що б у інших, на прикладі, відбити усіляке бажання на протести.