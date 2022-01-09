УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
14288 відвідувачів онлайн
Новини Відео
25 746 69

Білоруські інтервенти в Казахстані. ВIДЕО

Опубліковано кадри з військовиками з Білорусі на території Казахстану.

Зйомку вели співробітники "ВоєнТВ" - телекомпанії міністерства оборони Білорусі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Автор: 

Білорусь (7931) Казахстан (873) ОДКБ (102)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+50
не интервенты, а оккупанты
показати весь коментар
09.01.2022 01:25
+40
А більш конкретно можете сказати про яку саме допомогу казахам йдеться? Бо якщо воєнна допомога, то це буде агресія і втручання у внутрішні справи. Україна не є членом ОДКБ і казахська влада не зверталась до України з проханням про допомогу? З іншого боку, а чим клоун може їм допомогти. Добре те, що воно не відкриває рота, бо щось як ляпне, то ще налаштує казахів проти українців.
показати весь коментар
09.01.2022 02:39
+39
Беларусы, подымайтесь пока ваши каратели уехали убивать другие народы.
показати весь коментар
09.01.2022 01:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Батальон белорусских миротворцев взял по охрану картофелехранилище Караганды.
показати весь коментар
09.01.2022 01:18 Відповісти
не интервенты, а оккупанты
показати весь коментар
09.01.2022 01:25 Відповісти
Не оккупанты, а слуги оккупантов.
показати весь коментар
09.01.2022 01:28 Відповісти
їх московити кидатимуть на найнебезпечніші місця в боях - і посилатимуть за сигаретами та бухлом під час спільних п'янок
показати весь коментар
09.01.2022 01:33 Відповісти
Кстати неплохая идея внедриться в их ряды и притащить им ящик отравленной водки. Самый дешовый и действеный способ уничтожения кацапоидов.
показати весь коментар
09.01.2022 01:37 Відповісти
Тобі ж і доведеться її з ними вижрати
показати весь коментар
09.01.2022 21:26 Відповісти
слуга окупанта звучить навіть мерзенніше ніж окупант.
показати весь коментар
09.01.2022 08:01 Відповісти
Это хуже.. Слуги оккупантов, идеологически накрученные
показати весь коментар
09.01.2022 18:48 Відповісти
Беларусы, подымайтесь пока ваши каратели уехали убивать другие народы.
показати весь коментар
09.01.2022 01:30 Відповісти
вони за себе навіть не піднялись.
показати весь коментар
09.01.2022 01:41 Відповісти

та там не кому вже - хто сидить, хто в бігах, а хто виконує батькину п'ятирічку на фабриках та в колгоспах.
І ввечері на кухнях слухають по радіо Тихановську - про то що перемога близька.
показати весь коментар
09.01.2022 01:41 Відповісти
Точно тоже как и у нас весной 2014. Когда Кулявлоба с Сабаковым и Петькой бегали по Майдану и кричали что революция закончилась сворачивайте свои палатки и п***те по домам. Ну как революция, закончилась? Что то и кто то поменялось?
показати весь коментар
09.01.2022 01:51 Відповісти
І коли це було? Коли всі бомжі там очутились? Ану скажи в якому місяці.
показати весь коментар
09.01.2022 02:04 Відповісти
Ты то каким боком к Майдану? Там где был ты, антимайданом величалось)
показати весь коментар
09.01.2022 03:26 Відповісти
Свинособака, здесь водки нет, тебе на йух
показати весь коментар
09.01.2022 06:09 Відповісти
Да они сцикуны никто не поднимится
показати весь коментар
09.01.2022 07:24 Відповісти
Білорускому мітингу достатньо показати швабру, і мітинг закінчиться.
показати весь коментар
09.01.2022 08:02 Відповісти
Украинцы вместо радоваться что кацапы с Украины перекинулись на казахов, лучше бы использовали етот перерыв с пользой а не сразу веселиться. Знаете слова знаменитой цитаты: когда нацисты хватали одних, я молчал, потом нацисты хватали других, я молчал, потом третьих, я не вмешивался, а потом пришли за мной но за меня уже некому было заступиться? Чтобы потом небыло так же с нами. Нужно помочь казахам и другим народам бить кацапов в Казахстане и во всем мире, чем когда кацапы перебьют казахов и придут за нами.
показати весь коментар
09.01.2022 01:47 Відповісти
А більш конкретно можете сказати про яку саме допомогу казахам йдеться? Бо якщо воєнна допомога, то це буде агресія і втручання у внутрішні справи. Україна не є членом ОДКБ і казахська влада не зверталась до України з проханням про допомогу? З іншого боку, а чим клоун може їм допомогти. Добре те, що воно не відкриває рота, бо щось як ляпне, то ще налаштує казахів проти українців.
показати весь коментар
09.01.2022 02:39 Відповісти
Не ляпне. Нашому клоуну ніколи. Він суспільно корисною справою займається. Він в буковелі розважається, і катається на лижах. Не заважайте йому. Хай дитя натішиться.
показати весь коментар
09.01.2022 09:35 Відповісти
Ну и к чему было это сотрясание клавиатуры?🤷
показати весь коментар
09.01.2022 06:14 Відповісти
Почніть перші допомагати ,покажіть приклад!
показати весь коментар
09.01.2022 06:49 Відповісти
Все правильно, після Кахастану пуйло ще більше зрозуміє що йому все можна. За кілька місяців захватити дві країни, за нами прийдуть без сумніву
показати весь коментар
09.01.2022 12:23 Відповісти
Дурня
Украинцы не радуются тому что кацапы с Украины перекинулись на казахов
Украинцы не молчат
Украинцы помогают казахам и другим народам бить кацапов в Казахстане и во всем мире
ЗеК.******, это не украинцы.
показати весь коментар
09.01.2022 12:36 Відповісти
Ага, помагают.. С нашей зеко.****** гляди, лишь бы хуже небыло...

Казахський опозиціонер Тлеулієв заявляє про побиття співробітниками СБУ в Києві. ВIДЕО Джерело:
показати весь коментар
10.01.2022 01:09 Відповісти
Canada & USofA, Polska Lithuania Latvia Estonia your brothers & sisters, not this freaking BeloruskayaSSR, fucking 73% mudryj narid
показати весь коментар
09.01.2022 02:03 Відповісти
Косплеїш канадця порохобот?)
показати весь коментар
09.01.2022 11:36 Відповісти
Раби...
показати весь коментар
09.01.2022 07:08 Відповісти
З казахами все зрозуміло. Зараз там буде тяжко протистояти відкрито. Можлива тільки партизанська війна. Але в це також віриться тяжко. Українцям свою б незалежність відстояти. Кацапи спробують з середини розкачати полюбому. З нашим нелохом все дуже стрьомно
показати весь коментар
09.01.2022 07:22 Відповісти
Если у "миротворцев" все прокатит,то иначе,как ТРЕНИРОВКОЙ для захвата Украины,это не назовешь,пока"боРЭЛЛы ""стурбованнисть"" выражают
показати весь коментар
09.01.2022 07:51 Відповісти
Больше похожи на солдат *****, чем белорусов.
показати весь коментар
09.01.2022 08:06 Відповісти
А какая разница?
показати весь коментар
09.01.2022 09:05 Відповісти
Тебе вообще никакой разницы после выбора в 2019(( Вместо Армия Мова Вера колени перед куйло выбрать и гордиться.Так опозорить украинцев и Украину перед всем Миром.((
показати весь коментар
09.01.2022 14:05 Відповісти
Мойша, всё дело в том, что именно мне без разницы, кто будет сидеть на скамье подсудимых в Гааге, ваши соотечественники с московитами или московиты с белорусами. А то, что сидеть вы там будете в этом нет ни какого сомнения т.к. вы уже замазаны кровью казахов направив в Казахстан своих карателей и убийц в погонах не имея на то никаких оснований. Второе, Мойша, преступлениям военным и против человечества нет срока давности, и т.к. вы вляпались в кровь казахов по самую маковку, вылизывая жопу московитам, вам этого не простят. А казахи многими покалениями будут помник кто убивал их родичей. Третье, Мойша,
прежде чем указывать другим, вы бы в своём доме убрали бы ту кучу говна которую наваливали у себя в доме 26 лет подряд.
показати весь коментар
09.01.2022 14:54 Відповісти
Какой суд в Гааге,идиота ты кусок...что ты несёшь.(( ОДКБ пригласила ЗАКОННАЯ ВЛАСТЬ Казахстана признанная ВСЕМ МИРОМ.То что ОДКБ только от внешних угроз это уже лирика для таких лохов как ТЫ.Не лезьте вы в политику зебилы безголовые.Вы и так просрали все что можно было. В Казахстане сама ДЕЙСТВУЮЩАЯ власть это и замутила.... и также использовала народ как и в Украине.Только цель другая-расчистить себе поляну от оперившейся оппозиции,которая голову стала поднимать и претендовать на хозяйство Назарбаева......ВЛАСТЬ и ДЕНЬГИ как всегда....а под этот шумок упакуют резвых и отожмут у них бизнес.ВСЕ ПРОСТО....но не для таких тупых как ты
показати весь коментар
09.01.2022 16:27 Відповісти
А, что, Мойша, на Казахстан напало какое то государство?
Мойша, вы тупой, как не знаю кто, для начала Договор ОДКБ почитайте, в каком случае войска вводяться. Так , что Мойша, ГААГА, она не только манит она вас уже ЗОВЁТ. А остальные сказки про лирику и т.д. вы своим соотечественникам 26 лет сравшим в своём доме, вместе с вами, оставьте.
показати весь коментар
09.01.2022 16:53 Відповісти
Да, совсем забыл. Вы спрашиваете какой суд ждёт? МЕЖДУНАРОДНЫЙ и не суд, а ТРЕБУНАЛ, Мойша.
показати весь коментар
09.01.2022 16:54 Відповісти
ну трЕбунал наверное точно ждет.... ) также как ты на диване ЗЕлю в Ростов отправляешь....какие же вы дрЫщи ЗЕшмарклей прибитые хвастунишки...позоритеУкраину перед ВСЕМ Миром...
показати весь коментар
09.01.2022 18:00 Відповісти
Удивительно, Мойша, сидите в куче говна наваленной вами же в вашем дому в течении 26 лет, и из неё, из куча собственного говна, пытаетесь учить жизни соседей поплёвывая в их сторону своим же говном. Мойша, ваше говно уже к соседям лезет. В Литву и Польшу. Даже в Казахстане уже появилось. Появиться в Украине - вернём обратно, в ящиках. Московиты в курсе.
Да, к слову, Мойша, какая разница трЕбунул, трЫбунал или трИбунал? Он, в Гааге, умеет ждать, как бы вы не мечтали об обратном.
показати весь коментар
09.01.2022 18:10 Відповісти
ДрЫщ ты диванный не смеши мои тапочки.....кому ты нужен,ты уже в плену.Марш Рюзького Мира в Киеве под предводительством рюзьких попов в августе собрал более 50 000.В следующем будет больше))) А за Пороха и тысячи не насобирает....это тебе о говне в Доме,ЗЕдрота ты диванная.Вам до беларусов как нам до вайнахов.Землю украли а вы все ждёте что Америка,Европа,Турция ....или Беларусь что-то вам должны.Вам 7 лет помогали а вы ЗЕбилы небо Беларусам закрыли....соснули кацапам от душиЧисти ботинки ЗЕльцу и сопи в две дырки,терпила ты галошах.И не обижайся на правду
показати весь коментар
09.01.2022 21:57 Відповісти
Ооо, опять вынырнул из своего говна.
Зачем вы покидаете комфортную для вас тёплую выгребную яму, полную говна, в которою за 26 лет вы превратили свой дом наваливая в нём?
Впрочем, вы теперь не выгребная яма, вы теперь порожек Параши о который московиты очищают свои лапти от говна.
показати весь коментар
09.01.2022 22:11 Відповісти
Правда глаз колет?) Беларуси лапти дань платят газом дешевым и нефтью.А вот стаких как ты ЗЕтерпил имеют.Так ты пойдёшь на рюзький марш в следующем году.Или ты колдырь не из Киева?)
показати весь коментар
09.01.2022 22:37 Відповісти
Какие же вы, конторские, предсказуемые и одинаковые в своей шаблонной писанине, как под копирку вас штампуют на помойке.
показати весь коментар
10.01.2022 08:55 Відповісти
а не заткнуть бы тебе беало,мил человекъ ?
чото,однако,задержался ты здеся ,давай на русвесну наухй..
показати весь коментар
10.01.2022 09:41 Відповісти
Ты девонька за парня своего заступилась?( похвально...а то не по пацански своё жало в чужие разговоры сунуть делов не зная....туда куда ты посылаешь ты на нем 3 года как живешь колени перед куйло выбрав...не беларусам рот закрывай а кивам с Рабиновичами и ермакам с шуфричами...а лрЫсливо тогда сопи в две дыри и Зеборделе ботики чисти лаптеногим порноактрисам? ату тебя ,
показати весь коментар
10.01.2022 10:23 Відповісти
Цей принцип діє ще з радянських часів - відправляти в гарячі точки військових,зовні подібних на тамтешній етнос...Білоруса Андрєєва важко відрізнити від казаха,зрештою,там таких мабуть більшість...Та і ми могли б туди відправити батальйон чистих "казахів" під керівництвом екс голови ОП Богдана...
показати весь коментар
09.01.2022 11:03 Відповісти
В конце 70-х по службе был в Тбилисском полку внутренних войск. Полк из 3-х батальонов и из 3-х национальностей от комполка до последнего рядового-телевизорщика (того кто на свинарник пищевые отходы вывозит). Один из казахов, второй из удмуртов, третий из украинцев. А грузины в таких же полках служили в Казахстане или Украине или в Удмуртии.
показати весь коментар
09.01.2022 14:58 Відповісти
Азаренок наверное бьется в экстазе
показати весь коментар
09.01.2022 08:12 Відповісти
Зганьбили себе і заплямували надовго.
показати весь коментар
09.01.2022 08:36 Відповісти
Всего лишь охрана аэродрома, а некоторые уже о боях размриялись.
А в то же время их поддержиает СБУ.

https://censor.net/ua/video_news/3308899/kazahskyyi_opozytsioner_tleuliyev_zayavlyaye_pro_pobyttya_spivrobitnykamy_sbu_v_kyyevi_video
показати весь коментар
09.01.2022 08:39 Відповісти
Так , так. Звучить як : "А я гівно і не їв , тільки квасольку повибирав ..." Яке ж ти жалюгідне ...
показати весь коментар
09.01.2022 09:09 Відповісти
Мойша два маёры, прыміце мае віншаванні ў сувязі з тым, што вы сталі АККУПАНТАМ і памагатым неафюрэра рашызму Пуціна. Карнікі і каты вашай федэральнай акругі Парашнай Педэрацыі "Беларусь" канчаткова зрабілі вас і ваш народ трываў-агароднікаў ізгоямі ў цывілізаваным свеце і міжнароднымі злачынцамі, як немцаў у 1939 годзе.
показати весь коментар
09.01.2022 09:04 Відповісти
"Казахстанский елбасы
Удивительной красы,
Белорусский елбасы
Тоже сказочной красы.

Но, конечно, елбасее,
И румяней, и белее
Наш, российский елбасы.
Тот, что отравил трусы".
показати весь коментар
09.01.2022 09:33 Відповісти
Protiv bezoruznix liudej vojevat eto ne armija,a jesli tak armianam pomoc protiv dronov azerov kak to zelajucix netu
показати весь коментар
09.01.2022 09:34 Відповісти
Білорусії вже давно немає. То все кацапи.
показати весь коментар
09.01.2022 09:36 Відповісти
А все тому, що не було координаційної ради, не було лідера. А без цього, це протистояння не більше як невдоволення кучки людей, приєднавшої до себе деяких зівак. Без цього, такі акції просто задушать, жорстко, якщо потрібно.
Хоча, в Білорісі і був лідер, та народ в'ялий. Думали, що саме собою вирішиться і не принімали ніяких кардинальних рухів. Тим більш отой самий лідОр, ще те непорозуміння; і вашим, і нашим. Як результат - диктатор при владі і її він вже просто так не віддасть.
В Казахстані після усього цього почнуться жорсткі чістки, що б у інших, на прикладі, відбити усіляке бажання на протести.
показати весь коментар
09.01.2022 09:46 Відповісти
"воеено- касмических воиск параши" АХАХАХАХААХАХ хорошо что не ВОЕННО-МЕЖГАЛАКТИЧЕСКИХ войск ПАРАШИИ
показати весь коментар
09.01.2022 11:03 Відповісти
конна-касмічєскіх
показати весь коментар
09.01.2022 21:29 Відповісти
военно-космические ********)))
показати весь коментар
09.01.2022 11:33 Відповісти
а что за тип самолета на котором они прилетели (на первых секундах видео)?
показати весь коментар
09.01.2022 12:30 Відповісти
Бульба форер гаварыт шо эта "братская "помощ казахстану от ошметков бывшаго сЫры сЫры...
показати весь коментар
09.01.2022 13:45 Відповісти
показати весь коментар
09.01.2022 18:29 Відповісти
А что там за самолет на первом кадре?
показати весь коментар
09.01.2022 18:30 Відповісти
Ха-ха..ха... прицелы допотопные ПСО )))
показати весь коментар
09.01.2022 23:20 Відповісти
це той випадок коли російські окупанти втягують армян-киргизів-таджиків і бульбарусів у свої кровожерливі авантюри. . .
показати весь коментар
10.01.2022 10:39 Відповісти
 
 