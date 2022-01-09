На гостелеканале "Рада" восхваляли Лукашенко и армию Путина, - Стерненко. ВИДЕО

На государственном телеканале "Рада" начали хвалить самопровозглашенного президента Беларуси, диктатора Александра Лукашенко и армию РФ, которая "помогает" Казахстану.

Как сообщает Цензор.НЕТ, отрывок из эфира выложил в твиттере Сергей Стерненко.

В пятницу, 7 января, в студии канала Инна Силантьева, жена экс-нардепа Дениса Силантьева, заявила на русском: "Вы знаете, я слышала выступление Лукашенко и мне понравилось, как он поддержал президента Казахстана. Он сказал, что именно такой президент может найти пути решения с бунтовщиками. Но так как это террористы, хорошо уже подученные люди, то пришлось воспользоваться ОДКБ".

О РФ сказала: "Немножко отвлечется от Украины, потому что есть задача помочь Казахстану".

"А это государственный телеканал "Рада", которым недавно занимается экс-продюсер каналов Медведчука Семенов. В эфире спонсируемого за наши средства канала "экспертка" восхваляет самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко и одобряет вторжение российских войск в Казахстан", - написал Стерненко.