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На гостелеканале "Рада" восхваляли Лукашенко и армию Путина, - Стерненко. ВИДЕО

На государственном телеканале "Рада" начали хвалить самопровозглашенного президента Беларуси, диктатора Александра Лукашенко и армию РФ, которая "помогает" Казахстану.

Как сообщает Цензор.НЕТ, отрывок из эфира выложил в твиттере Сергей Стерненко.

В пятницу, 7 января, в студии канала Инна Силантьева, жена экс-нардепа Дениса Силантьева, заявила на русском: "Вы знаете, я слышала выступление Лукашенко и мне понравилось, как он поддержал президента Казахстана. Он сказал, что именно такой президент может найти пути решения с бунтовщиками. Но так как это террористы, хорошо уже подученные люди, то пришлось воспользоваться ОДКБ".

О РФ сказала: "Немножко отвлечется от Украины, потому что есть задача помочь Казахстану".

"А это государственный телеканал "Рада", которым недавно занимается экс-продюсер каналов Медведчука Семенов. В эфире спонсируемого за наши средства канала "экспертка" восхваляет самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко и одобряет вторжение российских войск в Казахстан", - написал Стерненко.

армия РФ (19238) Лукашенко Александр (3613) Стерненко Сергей (394)


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Топ комментарии
+79
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09.01.2022 10:50
+67
А як день і ніч на цьому помийному каналі "мочать" і ********** Порошенка, то це ссученому Стерненку подобається... Ви зробили це разом.. зелені мразі і корисні ідоти в патріотичних шатах типу Стерненка. Тепер жеріть, не обляпайтесь.
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09.01.2022 10:51
+53
Піндєц! Приїхали...
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09.01.2022 10:50
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слуги ригАналів роблять УСЕ.аби офіційно привести до влади своїх хазяїв риг Аналів...
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09.01.2022 17:11 Ответить
ЗАСНОВНИК "ПАРТІЇ" РИГаНАЛІВ..."ВИХОВАВ" АНТИУКРАЇНСЬКУ НАВОЛОЧ НА ІМ`Я АЛЕША...((((
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09.01.2022 17:28 Ответить
подонок зеЛя и его банда зеленая за все будут отвечать
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09.01.2022 17:51 Ответить
На державному телеканалі "Рада" почали хвалити самопроголошеного президента Білорусі, диктатора Олександра Лукашенка і армію РФ, яка "допомагає" Казахстану. Джерело:
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09.01.2022 18:10 Ответить
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09.01.2022 18:11 Ответить
Влучно! Ось це і треба розмістити на білбордах замість мураєвського "Це наша земля". Спочатку ЗелоКоломойського розвінчати, жорстко і яскраво. Щоб, нарешті, стрепенувся наш електорат, здебільшого дуууже ледачий до розумової діяльності.
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10.01.2022 15:13 Ответить
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09.01.2022 18:12 Ответить
То нехай піз.є до Беларусі. Що вона робить в Україні?
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09.01.2022 19:10 Ответить
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09.01.2022 19:11 Ответить
Новий ДЕРЖАВНИЙ телеканал РАДА при свому створенюю - заявив - що будуть запрошені представники УСІХ політичних сил !!!
99% інших телеканалів - уже приватні ..., ну запрошують тільки "своїх" і на них і працюють телеведучі...
А завтра закричать , що на РАДІ виступав свободівець
Чи знову будемо ділити по каналам ?
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09.01.2022 19:40 Ответить
это все равно как если бы на телканале госдуры рабсии восхваляли Степана Андреевича
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09.01.2022 22:52 Ответить
Це жахливо. Чому цю тетку запросили,бо вона дружина колишнього депутата? Повинні повернути старий формат канала " Рада".
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09.01.2022 22:57 Ответить
Ще не таке побачите. Зелені щупальця до чого б не дотяглися- все перетворюють в смердючу слизь. Незворотно, за наші, платників податків гроші.
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10.01.2022 15:28 Ответить
ну так пускай эта тупая курица едет жить в Казахстан .... пускай прочувствует любовь силовиков своей тупой башкой ....
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10.01.2022 00:10 Ответить
Не розумію, як можна звертатися до прихильників Зеленського, не використовуючи слова "їбанько", "довбойоб" або "дебіл".
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10.01.2022 00:19 Ответить
Це поляризація слуг-не знають кому служити. Білоруси, які проживають в Україні завжди "топлять" за Лукашенка. Про них можна сказати -ми тутешніє. Мінський маньяк відкрито обзиває Бубу, а ці хвалять. Очільники діаспори таракана в Україні - це шевченко та гетьманцев, для них мінський маньяк ідол. тут ще Силантьев хоче прибитись. "Колективний психоз", Шевченко поїхав до Тікаєва, провідати сябрів-воїнів тьми, а ці правильно Путін брутально вдарив по міжнародному терроризму. Одним словом - інтересно чукчи пляшут.

На каналі гетьманцев рулить, не дали пост голови верховної ради, то віддали канал на откуп, гроші дав через комітет, зібрались там якійсь пройдохи, дружбани Шария і понеслись п..... а по кочкам, болотам і весям - снег кружит, снег кружит, заметает,молодость моя . Песняри Луки Мудищева....Однако . Лучше лягте - прилягте у гостинца старого і не путайтесь під ногами, тутешніє
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10.01.2022 02:23 Ответить
ахтуги... что тут сказать
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10.01.2022 04:00 Ответить
ТОКАЕВ ТАКОЕ ЖЕ ЗАПУТАННОЕ ХЙЛОМ ТЕЛО КАК И ЛУКАШЕНКО !!!
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10.01.2022 05:05 Ответить
зелень геть! навіки вічні... але з відкритим судом...
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10.01.2022 07:20 Ответить
Вже й на 5-му каналі якийсь літній кцап в інтерв'ю розповідав, що Байден злив Україну пуйлу за стабільність в Європі, що вони і Нуланд, яка три дні була в Москві "домовились" переконувати нас в доцільності мінських угод на умовах росії. І ведуча йому "дуже дякувала" за інтерв'ю...
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10.01.2022 10:55 Ответить
Де вони викопали цю курку .
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10.01.2022 09:48 Ответить
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