На держтелеканалі "Рада" вихваляли Лукашенка і армію Путіна, - Стерненко. ВIДЕО

На державному телеканалі "Рада" почали хвалити самопроголошеного президента Білорусі, диктатора Олександра Лукашенка і армію РФ, яка "допомагає" Казахстану.

Як інформує Цензор.НЕТ, уривок із ефіру виклав у твітері Сергій Стерненко.

У п'ятницю, 7 січня, у студії каналу Інна Силантьєва, дружина екснардепа Дениса Силантьєва, заявила російською: "Вы знаете, я слышала выступление Лукашенко и мне понравилось, как он поддержал президента Казахстана. Он сказал, что именно такой президент может найти пути решения с бунтовщиками. Но так как это террористы, хорошо уже подученные люди, то пришлось воспользоваться ОДКБ".

Про РФ сказала: "Немножко отвлечется от Украины, потому что есть задача помочь Казахстану".

"А це державний телеканал "Рада", яким віднедавна займається експродюсер каналів Медведчука Сємьонов. В ефірі спонсорованого за наші кошти каналу "експертка" вихваляє самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка і схвалює вторгнення російських військ у Казахстан", - написав Стерненко.