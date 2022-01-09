На держтелеканалі "Рада" вихваляли Лукашенка і армію Путіна, - Стерненко. ВIДЕО
На державному телеканалі "Рада" почали хвалити самопроголошеного президента Білорусі, диктатора Олександра Лукашенка і армію РФ, яка "допомагає" Казахстану.
Як інформує Цензор.НЕТ, уривок із ефіру виклав у твітері Сергій Стерненко.
У п'ятницю, 7 січня, у студії каналу Інна Силантьєва, дружина екснардепа Дениса Силантьєва, заявила російською: "Вы знаете, я слышала выступление Лукашенко и мне понравилось, как он поддержал президента Казахстана. Он сказал, что именно такой президент может найти пути решения с бунтовщиками. Но так как это террористы, хорошо уже подученные люди, то пришлось воспользоваться ОДКБ".
Про РФ сказала: "Немножко отвлечется от Украины, потому что есть задача помочь Казахстану".
"А це державний телеканал "Рада", яким віднедавна займається експродюсер каналів Медведчука Сємьонов. В ефірі спонсорованого за наші кошти каналу "експертка" вихваляє самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка і схвалює вторгнення російських військ у Казахстан", - написав Стерненко.
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99% інших телеканалів - уже приватні ..., ну запрошують тільки "своїх" і на них і працюють телеведучі...
А завтра закричать , що на РАДІ виступав свободівець
Чи знову будемо ділити по каналам ?
На каналі гетьманцев рулить, не дали пост голови верховної ради, то віддали канал на откуп, гроші дав через комітет, зібрались там якійсь пройдохи, дружбани Шария і понеслись п..... а по кочкам, болотам і весям - снег кружит, снег кружит, заметает,молодость моя . Песняри Луки Мудищева....Однако . Лучше лягте - прилягте у гостинца старого і не путайтесь під ногами, тутешніє