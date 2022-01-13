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Из окон валит белый дым: в центре Харькова произошел пожар в университете им. Каразина, студентов и преподавателей эвакуировали. ВИДЕО

Сегодня, 13 января, в Харькове вспыхнул пожар в университете имени Каразина. По предварительной информации, загорелось помещение в главном корпусе университета.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание KHARKIV Today.

"13 января около 12:40 в главном корпусе Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина (площадь Свободы, 4) произошел пожар. Всех студентов и преподавателей эвакуировали. На тушение пожара направили восемь автомобилей ГСЧС. Один из автомобилей спасателей заехал на Уникорт, где валит дым из окна ХНУ", - говорится в сообщении.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, предварительно причиной пожара стала электропроводка.

По словам студентов, горит актовый зал на втором этаже главного корпуса, дым распространился на пятый этаж главного корпуса.

Как отмечает издание, в ГСЧС подтвердили эту информацию.

"Выехали, наши там работают. Восемь автоцистерн, четыре автолестницы, автомобили Министерства внутренних дел, скорой помощи. Возгорание, предварительно, в актовом зале. Это главный корпус, этаж — нужно уточнять. По пострадавшим пока информации нет", — сказал пресс-офицер Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области Дмитрий Чайка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На территории завода в Киеве загорелся грузовик: водитель получил многочисленные ожоги, - ГСЧС

Видео: Харьков.Главное.Политика.

Автор: 

пожар (5955) Университет (245) Харьков (7507)


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Топ комментарии
+9
Ректора нового обрали
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13.01.2022 14:15
+5
Белый дым говорите ?
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13.01.2022 13:51
+4
С факультета гепалогии?
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13.01.2022 14:30
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Белый дым говорите ?
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13.01.2022 13:51 Ответить
Ректора нового обрали
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13.01.2022 14:15 Ответить
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13.01.2022 14:16 Ответить
С факультета гепалогии?
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13.01.2022 14:30 Ответить
Никакой Пожарной Безопасности и ТБ.Огнетушитель углекислотный должен быть в каждой аудитории.А так все ждут пока разгорится..Капец!Некому выключатели вырубить на щите.
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13.01.2022 14:03 Ответить
Уже давно есть в Украине новые американские технологи по тушению таких вот пожаров в самом его зародыше . Но старые , устоявшиеся системы взяток и откатов от работы пожарников тормозят продвижение новых технологий в жизнь .
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13.01.2022 14:16 Ответить
Як у бібліотеці Вернадського? Коли через хибне спрацювання системи загинуло 2 людини.
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13.01.2022 15:42 Ответить
ні , це нові безпечні для людини технології
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13.01.2022 15:51 Ответить
Несомненно решили новогодние елки спалить и заодно протопить аудитории.
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13.01.2022 14:06 Ответить
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13.01.2022 14:07 Ответить
Пожар ім. Жукова ?
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13.01.2022 14:08 Ответить
Таке місто після гепи загубили: в метро стеля обвалилась, університет "мама - русская, папа - юрист" горить. Що коється
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13.01.2022 14:36 Ответить
Во пля!
Альмаматерь хто то подпалил.)
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13.01.2022 15:56 Ответить
Отже,вибрали Понтифіка!
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13.01.2022 22:25 Ответить
 
 