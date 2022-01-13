Из окон валит белый дым: в центре Харькова произошел пожар в университете им. Каразина, студентов и преподавателей эвакуировали. ВИДЕО
Сегодня, 13 января, в Харькове вспыхнул пожар в университете имени Каразина. По предварительной информации, загорелось помещение в главном корпусе университета.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание KHARKIV Today.
"13 января около 12:40 в главном корпусе Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина (площадь Свободы, 4) произошел пожар. Всех студентов и преподавателей эвакуировали. На тушение пожара направили восемь автомобилей ГСЧС. Один из автомобилей спасателей заехал на Уникорт, где валит дым из окна ХНУ", - говорится в сообщении.
Как сообщают очевидцы в соцсетях, предварительно причиной пожара стала электропроводка.
По словам студентов, горит актовый зал на втором этаже главного корпуса, дым распространился на пятый этаж главного корпуса.
Как отмечает издание, в ГСЧС подтвердили эту информацию.
"Выехали, наши там работают. Восемь автоцистерн, четыре автолестницы, автомобили Министерства внутренних дел, скорой помощи. Возгорание, предварительно, в актовом зале. Это главный корпус, этаж — нужно уточнять. По пострадавшим пока информации нет", — сказал пресс-офицер Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области Дмитрий Чайка.
Видео: Харьков.Главное.Политика.
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Альмаматерь хто то подпалил.)