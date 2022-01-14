РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11268 посетителей онлайн
Новости Видео
5 100 8

Проект "Без Цензуры": Кибервойна. Почему Россия хочет хакнуть Украину?. ВИДЕО

В ночь на пятницу, 14 января, хакеры взломали несколько правительственных сайтов. Кибератаки на сайты украинских ведомств осуществили из России – это оперативно подтвердили правительственные эксперты.

Марина Данилюк-Ярмолаева в свежем "Без цензуры" для Цензор.НЕТ анализирует, почему хакеры атаковали Украину именно сейчас и при чем тут Польша?

Не работали сервисы министерств образования, иностранных дел, аграрной политики, спорта, а еще минэнерго, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и сайт "Дія". Российские хакеры уже не впервые атакуют Украину. Почему Россия активизировалась сейчас? При чем здесь Совет Россия-НАТО? Означают ли хакерские атаки, что Путин нападет?


Автор: 

киберпреступление (762) кибербезопасность (675) Данилюк-Ярмолаева Марина (356)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дефейснули сайты, а крику, как бутто взломали нацбанк.
показать весь комментарий
14.01.2022 17:22 Ответить
Вот эта "оперативность" напрягает, при тех затягиваниях в расследовании резонансных дел...
показать весь комментарий
14.01.2022 18:08 Ответить
показать весь комментарий
14.01.2022 22:37 Ответить

Чекалкін -красень! Обожнюю його гумор та його філософію.
показать весь комментарий
15.01.2022 00:43 Ответить
Кремлівське ху#ло ******** виступати на свята. Це його особистий бандюковсько-чекістський стайл.

Я була впевнена, що саме на Різдво він у нас почне провокації та теракти. Але він на нас йти засцав, вирішив Казахстан захопити. К
показать весь комментарий
15.01.2022 00:48 Ответить
объясните, а какой практический толк этих атак? Кто то пользовался теми сайтами или оно влияет на что-то? Это запад намекает, что нам надо бронироваться? Или раша отвлекает внимание и где то крысит и окапывается?
показать весь комментарий
15.01.2022 13:23 Ответить
 
 