Проект "Без Цензуры": Кибервойна. Почему Россия хочет хакнуть Украину?. ВИДЕО

В ночь на пятницу, 14 января, хакеры взломали несколько правительственных сайтов. Кибератаки на сайты украинских ведомств осуществили из России – это оперативно подтвердили правительственные эксперты.

Марина Данилюк-Ярмолаева в свежем "Без цензуры" для Цензор.НЕТ анализирует, почему хакеры атаковали Украину именно сейчас и при чем тут Польша?

Не работали сервисы министерств образования, иностранных дел, аграрной политики, спорта, а еще минэнерго, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и сайт "Дія". Российские хакеры уже не впервые атакуют Украину. Почему Россия активизировалась сейчас? При чем здесь Совет Россия-НАТО? Означают ли хакерские атаки, что Путин нападет?



