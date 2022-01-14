Проект "Без Цензуры": Кибервойна. Почему Россия хочет хакнуть Украину?. ВИДЕО
В ночь на пятницу, 14 января, хакеры взломали несколько правительственных сайтов. Кибератаки на сайты украинских ведомств осуществили из России – это оперативно подтвердили правительственные эксперты.
Марина Данилюк-Ярмолаева в свежем "Без цензуры" для Цензор.НЕТ анализирует, почему хакеры атаковали Украину именно сейчас и при чем тут Польша?
Не работали сервисы министерств образования, иностранных дел, аграрной политики, спорта, а еще минэнерго, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и сайт "Дія". Российские хакеры уже не впервые атакуют Украину. Почему Россия активизировалась сейчас? При чем здесь Совет Россия-НАТО? Означают ли хакерские атаки, что Путин нападет?
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Чекалкін -красень! Обожнюю його гумор та його філософію.
Я була впевнена, що саме на Різдво він у нас почне провокації та теракти. Але він на нас йти засцав, вирішив Казахстан захопити. К