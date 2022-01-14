Проєкт "Без Цензури": Кібервійна. Чому Росія хоче хакнути Україну? ВIДЕО

В ніч на пʼятницю, 14 січня, хакери зламали кілька урядових сайтів. Кібератаку на сайти українських відомств здійснили з Росії – це оперативно підтвердили урядові експерти.

Марина Данилюк-Ярмолаєва у свіжому "Без цензури" для Цензор.НЕТ аналізує, чому хакери атакували Україну саме зараз і до чого тут Польща?

Не працювали сервіси міністерств освіти, закордонних справ, аграрної політики, спорту, а ще міненерго, Державної служби із надзвичайних ситуацій та сайт "Дія". Російські хакери вже не вперше атакують Україну. Чому Росія активізувалася саме зараз? До чого тут Рада Росія-НАТО? Чи означають хакерські атаки, що Путін нападе?

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