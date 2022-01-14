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Проєкт "Без Цензури": Кібервійна. Чому Росія хоче хакнути Україну? ВIДЕО

В ніч на пʼятницю, 14 січня, хакери зламали кілька урядових сайтів. Кібератаку на сайти українських відомств здійснили з Росії – це оперативно підтвердили урядові експерти.

Марина Данилюк-Ярмолаєва у свіжому "Без цензури" для Цензор.НЕТ аналізує, чому хакери атакували Україну саме зараз і до чого тут Польща?

Не працювали сервіси міністерств освіти, закордонних справ, аграрної політики, спорту, а ще міненерго, Державної служби із надзвичайних ситуацій та сайт "Дія". Російські хакери вже не вперше атакують Україну. Чому Росія активізувалася саме зараз? До чого тут Рада Росія-НАТО? Чи означають хакерські атаки, що Путін нападе? 

Також читайте: Проєкт "Без цензури": Чого жителі ОРДЛО та росіяни хочуть від України?. ВIДЕО

Автор: 

кіберзлочин (810) кібербезпека (1166) Данилюк-Ярмолаєва (362)


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Дефейснули сайты, а крику, как бутто взломали нацбанк.
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14.01.2022 17:22 Відповісти
Вот эта "оперативность" напрягает, при тех затягиваниях в расследовании резонансных дел...
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14.01.2022 18:08 Відповісти
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14.01.2022 22:37 Відповісти

Чекалкін -красень! Обожнюю його гумор та його філософію.
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15.01.2022 00:43 Відповісти
Кремлівське ху#ло ******** виступати на свята. Це його особистий бандюковсько-чекістський стайл.

Я була впевнена, що саме на Різдво він у нас почне провокації та теракти. Але він на нас йти засцав, вирішив Казахстан захопити. К
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15.01.2022 00:48 Відповісти
объясните, а какой практический толк этих атак? Кто то пользовался теми сайтами или оно влияет на что-то? Это запад намекает, что нам надо бронироваться? Или раша отвлекает внимание и где то крысит и окапывается?
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15.01.2022 13:23 Відповісти
 
 