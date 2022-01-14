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Дерево упало на автомобиль в Киеве – водитель погиб. ВИДЕО

В пятницу, 14 января, в Киеве из-за сильного ветра дерево упало на автомобиль. Погиб водитель.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Информатор".

На улице Верховинная, 35, Святошинского района, дерево упало на автомобиль Peugeot с людьми внутри. Предварительно пострадали 3 человека. Один человек погиб.

Женщину с полученными травмами госпитализировали.

Также от ветра упали два столба. Дерево и электроопоры разбили 4 автомобиля. Еще часть автомобилей повреждена от проводов и забора.

Автор: 

Киев (25577) непогода (817) смерть (9230)


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Топ комментарии
+10
І стовпи убрати, і електроопори? Це негода, нікуди від цього не подінешся. Інше питання, в якому стані було то дерево...
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14.01.2022 23:58
+6
А спилить его не так и просто было.Прибежали бы **** уктивисты с гринписа и прочей херни
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14.01.2022 23:51
+6
Як потягнуло? За дроти? І вони не порвалися, а повалилися стовпи?
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15.01.2022 01:03
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А спилить его не так и просто было.Прибежали бы **** уктивисты с гринписа и прочей херни
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14.01.2022 23:51 Ответить
І стовпи убрати, і електроопори? Це негода, нікуди від цього не подінешся. Інше питання, в якому стані було то дерево...
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14.01.2022 23:58 Ответить
Мабуть кленок
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15.01.2022 00:00 Ответить
ви притомний? у стовпів немає крони як паруса.
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15.01.2022 00:09 Ответить
Звісно притомний. Статтю читали? Цитую: Також від вітру впали два стовпи.
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15.01.2022 00:24 Ответить
Бо їх потягнуло падаюче дерево.
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15.01.2022 00:54 Ответить
Як потягнуло? За дроти? І вони не порвалися, а повалилися стовпи?
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15.01.2022 01:03 Ответить
Підвішані на дротах знаки так метеляло над головою((( як воно витримало, не знаю. А машин навколо ж тьма....
Дарницька площа, вчора ввечорі.
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15.01.2022 07:37 Ответить
В Николаеве вечером 28 июля на ул. Радостной, около перекрестка с ул. Даля, провалилось дерево.
Об этом сообщает очевидцы в вайбер-канале "ДТП и дороги Николаева и области".
Упавшее дерево потянуло провода, в результате чего упал столб сети уличного освещения.
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15.01.2022 10:34 Ответить
https://tehnopolis.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=32174:2019-05-26-18-12-00&catid=59:2011-01-11-21-18-52&Itemid=15 ТЕХНОПОЛИС" сообщал о происшествии случившемся во дворе дома №2 по бульвару Краматорскому. Там упавшим столбом был поврежден припаркованный автомобиль.

Выясняется, что столб упал не сам по себе, а его падение якобы спровоцировала обломившаяся от дерева ветка, которая завалилась на провода. Те потянули столб, и он рухнул.
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15.01.2022 10:37 Ответить
Во вторник, 2 февраля, на проспекте Героев столб упал на автомобиль Mazda. К счастью, в происшествии никто не пострадал.

Инцидент случился примерно в 11:00 во дворе дома №18а. По предварительной информации от сотрудников полиции, в этом дворе «Горзеленстрой» пилил ветки по программе омоложения деревьев. Одна из веток упала на провода и в результате провод потянул за собой столб.

Электроопора упала на автомобиль Mazda, который был припаркован под домом. К счастью, никто не пострадал. Один прохожий вовремя успел отскочить. Еще несколько столбов наклонились.
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15.01.2022 10:39 Ответить
Около 15 часов 30 минут 2 декабря на улице Куколкина напротив торгового центра «Атмосфера» дерево не выдержало тяжести налипшего http://36on.ru/news/proisshestviya/57133-snegopad-v-voronezhe-povalennye-derevya-i-probki-na-dorogah-foto снега и рухнуло на проезжую часть. Как сообщают очевидцы, за собой оно потянуло провода, а те, в свою очередь, столб.



Из-за упавшего на проезжую часть дерева и железобетонной конструкции участок улицы оказался перекрыт для движения автотранспорта.
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15.01.2022 10:40 Ответить
Сильный ветер и дождь, которые пришли в Одессу ночью 5 сентября, нанесли урон городскому хозяйству и частной собственности одесситов. Об этом сообщает Думская.

На Транспортной улице упавшее дерево, потянуло за собой провода и два столба. В итоге одна из бетонных электроопор упала прямо на припаркованный автомобиль.
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15.01.2022 10:41 Ответить
18 мая 2017 Упавшее на ЛЭП дерево потянуло за собой столбы, один из которых убил байкера
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15.01.2022 10:44 Ответить
08.04.2021 14:30



Инцидент произошел сегодня, 8 апреля, по улице Сталеваров в Вознесеновском районе Запорожья ближе к улице Победы.

Как рассказывают очевидцы, сначала упало дерево, которое перекрыло улицу. Затем во время падения, оно зацепило провода, которые потянули столб. Он, в свою очередь, обрушился на автомобиль БМВ, который был припаркован.
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15.01.2022 10:45 Ответить
І вони не порвалися, спитай у мами що таке гугль та закон Архімеда про важіль.
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15.01.2022 10:58 Ответить
То вы не видели как ложится по несколько км "десятки") А там парусности три провода)
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15.01.2022 01:07 Ответить
То вы не видели как дерево валит столбы за провода.
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15.01.2022 10:36 Ответить
А одно другому мешает? Видел разное... В чистом поле, ни одного дерева, линия поперек преобладающих ветров, почти ежегодно ложилась почти вся... Покуда не уменьшили расстояние между столбами) Если от этого линии падают, то чего им не упасть от упавшего дерева?)
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15.01.2022 13:34 Ответить
Мер -нехороший человек с отбитыми мозгами,но крепкими кулаками.В цивилизованных городах рядом с перезревшим деревом садится заблаговременно на замену молодое дерево ,а потом спокойно срезается перезревщее.Если есть омела,мох на дереве -жди беды..Загубленные человеческие жизни никому не жаль.СтатистикаНикто не ответит. А за кошечку или собачку- сгноят и фамилию не спросят.Наверняка, погибшие были активными украинцами.любителями кошечек..Царство им Небесное.
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15.01.2022 09:18 Ответить
При чому садити має сам мер особисто! Бо в нього міцні кулаки.

Не можна було написати - депутат Свят.району? чи місцевого зеленбуду? одразу мер - гівно. Мер - такий самий, як народ. коли ви вже це затямите?
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15.01.2022 10:32 Ответить
Тебе видимо рыг пОпов нравился, который метро остановил в мороз во время Майдана и люди пешком шли с работы через мосты
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15.01.2022 15:20 Ответить
рядом с перезревшим нужно садить миллиард новых деревьев или кустов
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15.01.2022 15:50 Ответить
Сказали бы, что Виталик все каштаны порубил, а вместо них за 5000 грн канадское чудо-дерево посадил.

Но и правды ради - это сулчайность.
Земля пухом.
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14.01.2022 23:58 Ответить
Самое лучшее дерево - тополь.Причем корнесобственный,а не саженец.Настоящий фитосанитар воздуха.Дает много древесины,быстрорастущий,легко заменить.Дубы нужно садить в парках
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15.01.2022 09:22 Ответить
Хотел бы добавить.Тополя -двудомные.Одни пылят,у других- пух.Вегетативно можно высаживать пылящие.
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15.01.2022 09:24 Ответить
в тому районі багато великих дерев.
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15.01.2022 01:03 Ответить
А якби вижив, поліція виписала би штраф, за парковку в зеленій зоні
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15.01.2022 01:04 Ответить
ветер писец свестит
..хз шо там в группах пишут в фб..
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15.01.2022 02:35 Ответить
Юг, дует прилично.
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15.01.2022 06:34 Ответить
задолбал свистит и днем чеерз уплотнитель 9 этаж))
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15.01.2022 12:20 Ответить
Вообще-то в таких случаях чуть приподнимают дерево и сразу вытаскивают из под него машину. А вдруг бы что-то с краном или тросом.. и еще раз дерево на машину.... уж что бы добить наверняка.
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15.01.2022 09:01 Ответить
Странная картина. Насколько видно на видео, дерево не сломано, а спилено. Если место "перелома" отпилили уже потом, то почему именно в этом месте? Можно было отпилить практически возле авто, уменьшив нагрузку на машину.
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15.01.2022 11:09 Ответить
 
 