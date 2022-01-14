Дерево упало на автомобиль в Киеве – водитель погиб. ВИДЕО
В пятницу, 14 января, в Киеве из-за сильного ветра дерево упало на автомобиль. Погиб водитель.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Информатор".
На улице Верховинная, 35, Святошинского района, дерево упало на автомобиль Peugeot с людьми внутри. Предварительно пострадали 3 человека. Один человек погиб.
Женщину с полученными травмами госпитализировали.
Также от ветра упали два столба. Дерево и электроопоры разбили 4 автомобиля. Еще часть автомобилей повреждена от проводов и забора.
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Дарницька площа, вчора ввечорі.
Об этом сообщает очевидцы в вайбер-канале "ДТП и дороги Николаева и области".
Упавшее дерево потянуло провода, в результате чего упал столб сети уличного освещения.
Выясняется, что столб упал не сам по себе, а его падение якобы спровоцировала обломившаяся от дерева ветка, которая завалилась на провода. Те потянули столб, и он рухнул.
Инцидент случился примерно в 11:00 во дворе дома №18а. По предварительной информации от сотрудников полиции, в этом дворе «Горзеленстрой» пилил ветки по программе омоложения деревьев. Одна из веток упала на провода и в результате провод потянул за собой столб.
Электроопора упала на автомобиль Mazda, который был припаркован под домом. К счастью, никто не пострадал. Один прохожий вовремя успел отскочить. Еще несколько столбов наклонились.
Из-за упавшего на проезжую часть дерева и железобетонной конструкции участок улицы оказался перекрыт для движения автотранспорта.
На Транспортной улице упавшее дерево, потянуло за собой провода и два столба. В итоге одна из бетонных электроопор упала прямо на припаркованный автомобиль.
Инцидент произошел сегодня, 8 апреля, по улице Сталеваров в Вознесеновском районе Запорожья ближе к улице Победы.
Как рассказывают очевидцы, сначала упало дерево, которое перекрыло улицу. Затем во время падения, оно зацепило провода, которые потянули столб. Он, в свою очередь, обрушился на автомобиль БМВ, который был припаркован.
Не можна було написати - депутат Свят.району? чи місцевого зеленбуду? одразу мер - гівно. Мер - такий самий, як народ. коли ви вже це затямите?
Но и правды ради - это сулчайность.
Земля пухом.
..хз шо там в группах пишут в фб..