Дерево упало на автомобиль в Киеве – водитель погиб. ВИДЕО

В пятницу, 14 января, в Киеве из-за сильного ветра дерево упало на автомобиль. Погиб водитель.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Информатор".

На улице Верховинная, 35, Святошинского района, дерево упало на автомобиль Peugeot с людьми внутри. Предварительно пострадали 3 человека. Один человек погиб.

Женщину с полученными травмами госпитализировали.

Также от ветра упали два столба. Дерево и электроопоры разбили 4 автомобиля. Еще часть автомобилей повреждена от проводов и забора.