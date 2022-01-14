УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7667 відвідувачів онлайн
Новини Відео
22 025 38

Дерево впало на автомобіль у Києві - водій загинув. ВIДЕО

У п'ятницю, 14 січня, в Києві через сильний вітер дерево впало на автомобіль. Загинув водій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інформатор.Києва".

На вулиці Верховинна, 35, Святошинського району, дерево впало на автомобіль Peugeot з людьми всередині. Попередньо, постраждали 3 людини. Одна людина загинула.

Жінку з отриманими травмами госпіталізували.

Також від вітру впали два стовпи. Дерево та еелектроопори розбили 4 автомобілі. Ще частина автомобілів пошкоджена від проводів і паркану.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вітер зірвав дах кінотеатру в Чернівцях. ФОТОрепортаж

Автор: 

Київ (19530) негода (758) смерть (6757)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+10
І стовпи убрати, і електроопори? Це негода, нікуди від цього не подінешся. Інше питання, в якому стані було то дерево...
показати весь коментар
14.01.2022 23:58
+6
А спилить его не так и просто было.Прибежали бы **** уктивисты с гринписа и прочей херни
показати весь коментар
14.01.2022 23:51
+6
Як потягнуло? За дроти? І вони не порвалися, а повалилися стовпи?
показати весь коментар
15.01.2022 01:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А спилить его не так и просто было.Прибежали бы **** уктивисты с гринписа и прочей херни
показати весь коментар
14.01.2022 23:51 Відповісти
І стовпи убрати, і електроопори? Це негода, нікуди від цього не подінешся. Інше питання, в якому стані було то дерево...
показати весь коментар
14.01.2022 23:58 Відповісти
Мабуть кленок
показати весь коментар
15.01.2022 00:00 Відповісти
ви притомний? у стовпів немає крони як паруса.
показати весь коментар
15.01.2022 00:09 Відповісти
Звісно притомний. Статтю читали? Цитую: Також від вітру впали два стовпи.
показати весь коментар
15.01.2022 00:24 Відповісти
Бо їх потягнуло падаюче дерево.
показати весь коментар
15.01.2022 00:54 Відповісти
Як потягнуло? За дроти? І вони не порвалися, а повалилися стовпи?
показати весь коментар
15.01.2022 01:03 Відповісти
Підвішані на дротах знаки так метеляло над головою((( як воно витримало, не знаю. А машин навколо ж тьма....
Дарницька площа, вчора ввечорі.
показати весь коментар
15.01.2022 07:37 Відповісти
В Николаеве вечером 28 июля на ул. Радостной, около перекрестка с ул. Даля, провалилось дерево.
Об этом сообщает очевидцы в вайбер-канале "ДТП и дороги Николаева и области".
Упавшее дерево потянуло провода, в результате чего упал столб сети уличного освещения.
показати весь коментар
15.01.2022 10:34 Відповісти
https://tehnopolis.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=32174:2019-05-26-18-12-00&catid=59:2011-01-11-21-18-52&Itemid=15 ТЕХНОПОЛИС" сообщал о происшествии случившемся во дворе дома №2 по бульвару Краматорскому. Там упавшим столбом был поврежден припаркованный автомобиль.

Выясняется, что столб упал не сам по себе, а его падение якобы спровоцировала обломившаяся от дерева ветка, которая завалилась на провода. Те потянули столб, и он рухнул.
показати весь коментар
15.01.2022 10:37 Відповісти
Во вторник, 2 февраля, на проспекте Героев столб упал на автомобиль Mazda. К счастью, в происшествии никто не пострадал.

Инцидент случился примерно в 11:00 во дворе дома №18а. По предварительной информации от сотрудников полиции, в этом дворе «Горзеленстрой» пилил ветки по программе омоложения деревьев. Одна из веток упала на провода и в результате провод потянул за собой столб.

Электроопора упала на автомобиль Mazda, который был припаркован под домом. К счастью, никто не пострадал. Один прохожий вовремя успел отскочить. Еще несколько столбов наклонились.
показати весь коментар
15.01.2022 10:39 Відповісти
Около 15 часов 30 минут 2 декабря на улице Куколкина напротив торгового центра «Атмосфера» дерево не выдержало тяжести налипшего http://36on.ru/news/proisshestviya/57133-snegopad-v-voronezhe-povalennye-derevya-i-probki-na-dorogah-foto снега и рухнуло на проезжую часть. Как сообщают очевидцы, за собой оно потянуло провода, а те, в свою очередь, столб.



Из-за упавшего на проезжую часть дерева и железобетонной конструкции участок улицы оказался перекрыт для движения автотранспорта.
показати весь коментар
15.01.2022 10:40 Відповісти
Сильный ветер и дождь, которые пришли в Одессу ночью 5 сентября, нанесли урон городскому хозяйству и частной собственности одесситов. Об этом сообщает Думская.

На Транспортной улице упавшее дерево, потянуло за собой провода и два столба. В итоге одна из бетонных электроопор упала прямо на припаркованный автомобиль.
показати весь коментар
15.01.2022 10:41 Відповісти
18 мая 2017 Упавшее на ЛЭП дерево потянуло за собой столбы, один из которых убил байкера
показати весь коментар
15.01.2022 10:44 Відповісти
08.04.2021 14:30



Инцидент произошел сегодня, 8 апреля, по улице Сталеваров в Вознесеновском районе Запорожья ближе к улице Победы.

Как рассказывают очевидцы, сначала упало дерево, которое перекрыло улицу. Затем во время падения, оно зацепило провода, которые потянули столб. Он, в свою очередь, обрушился на автомобиль БМВ, который был припаркован.
показати весь коментар
15.01.2022 10:45 Відповісти
І вони не порвалися, спитай у мами що таке гугль та закон Архімеда про важіль.
показати весь коментар
15.01.2022 10:58 Відповісти
То вы не видели как ложится по несколько км "десятки") А там парусности три провода)
показати весь коментар
15.01.2022 01:07 Відповісти
То вы не видели как дерево валит столбы за провода.
показати весь коментар
15.01.2022 10:36 Відповісти
А одно другому мешает? Видел разное... В чистом поле, ни одного дерева, линия поперек преобладающих ветров, почти ежегодно ложилась почти вся... Покуда не уменьшили расстояние между столбами) Если от этого линии падают, то чего им не упасть от упавшего дерева?)
показати весь коментар
15.01.2022 13:34 Відповісти
Мер -нехороший человек с отбитыми мозгами,но крепкими кулаками.В цивилизованных городах рядом с перезревшим деревом садится заблаговременно на замену молодое дерево ,а потом спокойно срезается перезревщее.Если есть омела,мох на дереве -жди беды..Загубленные человеческие жизни никому не жаль.СтатистикаНикто не ответит. А за кошечку или собачку- сгноят и фамилию не спросят.Наверняка, погибшие были активными украинцами.любителями кошечек..Царство им Небесное.
показати весь коментар
15.01.2022 09:18 Відповісти
При чому садити має сам мер особисто! Бо в нього міцні кулаки.

Не можна було написати - депутат Свят.району? чи місцевого зеленбуду? одразу мер - гівно. Мер - такий самий, як народ. коли ви вже це затямите?
показати весь коментар
15.01.2022 10:32 Відповісти
Тебе видимо рыг пОпов нравился, который метро остановил в мороз во время Майдана и люди пешком шли с работы через мосты
показати весь коментар
15.01.2022 15:20 Відповісти
рядом с перезревшим нужно садить миллиард новых деревьев или кустов
показати весь коментар
15.01.2022 15:50 Відповісти
Сказали бы, что Виталик все каштаны порубил, а вместо них за 5000 грн канадское чудо-дерево посадил.

Но и правды ради - это сулчайность.
Земля пухом.
показати весь коментар
14.01.2022 23:58 Відповісти
Самое лучшее дерево - тополь.Причем корнесобственный,а не саженец.Настоящий фитосанитар воздуха.Дает много древесины,быстрорастущий,легко заменить.Дубы нужно садить в парках
показати весь коментар
15.01.2022 09:22 Відповісти
Хотел бы добавить.Тополя -двудомные.Одни пылят,у других- пух.Вегетативно можно высаживать пылящие.
показати весь коментар
15.01.2022 09:24 Відповісти
в тому районі багато великих дерев.
показати весь коментар
15.01.2022 01:03 Відповісти
А якби вижив, поліція виписала би штраф, за парковку в зеленій зоні
показати весь коментар
15.01.2022 01:04 Відповісти
ветер писец свестит
..хз шо там в группах пишут в фб..
показати весь коментар
15.01.2022 02:35 Відповісти
Юг, дует прилично.
показати весь коментар
15.01.2022 06:34 Відповісти
задолбал свистит и днем чеерз уплотнитель 9 этаж))
показати весь коментар
15.01.2022 12:20 Відповісти
Вообще-то в таких случаях чуть приподнимают дерево и сразу вытаскивают из под него машину. А вдруг бы что-то с краном или тросом.. и еще раз дерево на машину.... уж что бы добить наверняка.
показати весь коментар
15.01.2022 09:01 Відповісти
Странная картина. Насколько видно на видео, дерево не сломано, а спилено. Если место "перелома" отпилили уже потом, то почему именно в этом месте? Можно было отпилить практически возле авто, уменьшив нагрузку на машину.
показати весь коментар
15.01.2022 11:09 Відповісти
 
 