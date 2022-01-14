Дерево впало на автомобіль у Києві - водій загинув. ВIДЕО

У п'ятницю, 14 січня, в Києві через сильний вітер дерево впало на автомобіль. Загинув водій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інформатор.Києва".

На вулиці Верховинна, 35, Святошинського району, дерево впало на автомобіль Peugeot з людьми всередині. Попередньо, постраждали 3 людини. Одна людина загинула.

Жінку з отриманими травмами госпіталізували.

Також від вітру впали два стовпи. Дерево та еелектроопори розбили 4 автомобілі. Ще частина автомобілів пошкоджена від проводів і паркану.

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