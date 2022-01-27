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"Лицо задержано! Что ж ты наделал?" - задержание Нацгвардейца Рябчука, расстрелявшего сослуживцев. Оперативное ВИДЕО

Начальник Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины Евгений Жуков опубликовал видеозапись задержания нацгвардейца Артемия Рябчука, расстрелявшего сослуживцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись опубликована на странице Жукова в соцсети.

Как отмечалось, по уточненным данным полиции, в результате стрельбы на "Южмаше" погибли четверо военнослужащих и одна женщина - гражданская.

Как сообщалось, ранее было установлено, что стрельбу устроил военнослужащий Национальной гвардии Украины, 2001 года рождения, из Одесской области. Как отметили в МВД, это солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г. р.

По словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, в обязанности Артемия Рябчука, расстрелявшего своих сослуживцев, входила охрана территории завода "Южмаш". Он был призывником срочной службы из Измаила Одесской области. Вырос без отца.

В 9:30 на ул. Крайней в г. Подгородное Рябчук был задержан.

Автор: 

Днепр (4437) МВД (9324) стрельба (3266) Национальная гвардия (2153)


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Топ комментарии
+39
А чего они кричат как перепуганные, если он сдался и не чинил сопротивление? Даже оружие в пару метров от себя положил
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27.01.2022 13:07
+23
Так положено. Спроси у любого мента или спецназовца.
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27.01.2022 13:12
+17
це як раз нормально, це психологичний тиск.
допоки він не знешкоджений, фізино не обмежений в діях доти не можна вважати себе у небезпеці.
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27.01.2022 13:13
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ШО ТЫ ОРЕШ ПАЛОУМНЫЙ. Психов выпустили, они все пошли в полицию
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27.01.2022 15:01 Ответить
А чего они на него так кричат? Он и так лежал и никого не трогал.
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27.01.2022 15:03 Ответить
Тоже кайф ловят не одному же стрелку
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27.01.2022 15:19 Ответить
Це невеличка частина методики силового затримання особливо небезпечної особи. Криком і діями особу дезорієнтують, викликають подавлення рефлексів, паралізують волю і обезвладнюють з допомогою бойових прийомів та наручників.
Також така поведінка додає адреналіну групі захвату, загострює відпрацьовані та природні рефлекси, служить засобом інформування інших бійців. І т.д.
Ви бачите таку поведінку у всіх силових захватах правоохоронними органами всіх злочинців у всіх країнах.
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27.01.2022 15:54 Ответить
а чого не пристрілили при затриманні? Невже смерть п_яти чоловік цього не вартує.А тепер цього сєпара годуй як мінімум 4о років.
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27.01.2022 15:25 Ответить
Тільки що бачив відео первиного допиту (на місці). Скоріш опрос. Перше враження - неадекват. Хотів, щоб його знимала камера. Манера розмови цинічно-спокійна - забиті, загноблені люди так себе не ведуть. Але допоки ще замало інформації.
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27.01.2022 15:36 Ответить
что ты орешь мусор он же сам сдался
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27.01.2022 15:56 Ответить
А затримували навіщо? Один постріл і за ноги до посадки.
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27.01.2022 16:17 Ответить
К слову, он действовал примерно так, как вы советуете...
Если бы над вашим сыном издевались, вы бы тоже его за ноги и в посадку?
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27.01.2022 17:10 Ответить
Похоже что и женщина на проходной тоже издевалась над ним, по ночам, или её просто за компанию?
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27.01.2022 18:44 Ответить
Она вохр, вооружена, мы все голосовали за зеленского и Гогилашвили, это результат, при чём тут подросток?
Что за гвардия, где в уборной не дают спокойно посрать? Вот вас бы в эту уборную, с вашими затычками, чтобы негодяи в форме и под присягой стебались с вас, а Гогилашвили грозил дисбатом за то, что вам неудобно затычками пользоваться в уборной, простите за грубось, но вам типа ещё и 19 лет...
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28.01.2022 11:22 Ответить
Не ври, оружием вооружается исключительно военизированная охрана (ВОХР), да и то не на всех объектах. А ведомственная охрана имеет право проверить пропуск на проход и право на вынос МТЦ. Уже сам бедненький рассказал, как он стрелял в голову контролера КПП из-за отказа "открыть дверь". Эту женщину он не знал вообще. Потом он, со смехом и ужимками, рассказывал как трижды стрелял в спину военнослужащей на пульте охране (она - сержант и ей было 22 года). А ты, мразь, зачатая и рожденная в уборной, там и закончишь жизнь, да и похоже там и живешь.
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28.01.2022 12:15 Ответить
Вы понимаете ровно то, что хотите понять, я не говорю, что виновата охранница, я говорю, что проблема далеко не в стрелке, а в его окружении...
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28.01.2022 13:04 Ответить
Лучше бы он так с тобой поступил.
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27.01.2022 21:49 Ответить
Лучше бы мусорские офицеры шли работать на завод
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28.01.2022 11:23 Ответить
Мент з переляку кричить, істерика. Може ще й сцикнув. Хто там перевіряв?
І не путайте тут з психологічним тиском.
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27.01.2022 21:03 Ответить

https://telegram.me/share/url?url=https://kurs.com.ua/novost/741436-strelba-v-dnepre-komandovanie-chasti-ulichili-v-zhutkih-prestuplenijah&text=


Командование воинской части Национальной гвардии в Днепре, где 27 января произошло массовое убийство, обвинили в ряде серьезных преступлений

"Свидетели преступлений командиров части 3021 НГУ, где произошел расстрел военных, готовы дать интервью о злодеяниях командования. Сегодня ко мне обратились ребята, которые служили в воинской части…"

"Есть многочисленные случаи неправомерных действий со стороны командования нашей части. Командиры доводили срочников до самоубийства, потом скрывали факты и даже получали повышение по карьере. Систематически гнобили "неудобных" - давали приказы начальникам младшего звена, чтобы те настраивали коллектив против одного, под страхом, что уволят, отправят на губвахту. Физическая расправа, угрозы, психологическое давление, искалечить жизнь и здоровье солдата было нормой. Принудительно закрывали в психиатрической больнице, подделывали документы, незаконно увольняли неугодных. И многое другое происходило за колючей проволокой этой части".

По словам обратившихся, командиры воинской части "искалечили сотни человеческих судеб". Свидетели преступлений готовы рассказать о них.
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27.01.2022 23:20 Ответить
При побеге не пристрелили, при задержание тоже ,теперь кормить эту мразь всю жизнь в казематах!!!!...
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27.01.2022 23:43 Ответить
Он не проживет долго.
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28.01.2022 12:10 Ответить
он не может быть верующим. Им запрещено брать в руки оружие. Они могут служить только медиками, связистами и т.п. Тем более лишить жизни другого человека верующему запрещено.
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28.01.2022 13:17 Ответить
А шо таке вєрующій? До прикладу , якщо католик, то тіпа нє вєрующій ілі вєрующій?
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29.01.2022 00:18 Ответить
Схожий почерк, кацапський.
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28.01.2022 13:52 Ответить
Действия полиции должны такими быть,они его не нашли он сам сдался и сказал где он находится, это не их заслуга, ему деваться было некуда он сам это понимал в незнакомом для себя городе его нельзя оправдать за убийства,но надо выяснить матив этого всего и что происходит в воинских частях.Мне кажется надо проверить его на адекватность,и проверить профессионализм тех врачей психиатров когда сказали что он годен к службе.Я искрени выражаю соболезвание родственникам погибших
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29.01.2022 21:47 Ответить
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