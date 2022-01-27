"Лицо задержано! Что ж ты наделал?" - задержание Нацгвардейца Рябчука, расстрелявшего сослуживцев. Оперативное ВИДЕО
Начальник Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины Евгений Жуков опубликовал видеозапись задержания нацгвардейца Артемия Рябчука, расстрелявшего сослуживцев.
Как сообщает Цензор.НЕТ, запись опубликована на странице Жукова в соцсети.
Как отмечалось, по уточненным данным полиции, в результате стрельбы на "Южмаше" погибли четверо военнослужащих и одна женщина - гражданская.
Как сообщалось, ранее было установлено, что стрельбу устроил военнослужащий Национальной гвардии Украины, 2001 года рождения, из Одесской области. Как отметили в МВД, это солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г. р.
По словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, в обязанности Артемия Рябчука, расстрелявшего своих сослуживцев, входила охрана территории завода "Южмаш". Он был призывником срочной службы из Измаила Одесской области. Вырос без отца.
В 9:30 на ул. Крайней в г. Подгородное Рябчук был задержан.
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Також така поведінка додає адреналіну групі захвату, загострює відпрацьовані та природні рефлекси, служить засобом інформування інших бійців. І т.д.
Ви бачите таку поведінку у всіх силових захватах правоохоронними органами всіх злочинців у всіх країнах.
Если бы над вашим сыном издевались, вы бы тоже его за ноги и в посадку?
Что за гвардия, где в уборной не дают спокойно посрать? Вот вас бы в эту уборную, с вашими затычками, чтобы негодяи в форме и под присягой стебались с вас, а Гогилашвили грозил дисбатом за то, что вам неудобно затычками пользоваться в уборной, простите за грубось, но вам типа ещё и 19 лет...
І не путайте тут з психологічним тиском.
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Командование воинской части Национальной гвардии в Днепре, где 27 января произошло массовое убийство, обвинили в ряде серьезных преступлений
"Свидетели преступлений командиров части 3021 НГУ, где произошел расстрел военных, готовы дать интервью о злодеяниях командования. Сегодня ко мне обратились ребята, которые служили в воинской части…"
"Есть многочисленные случаи неправомерных действий со стороны командования нашей части. Командиры доводили срочников до самоубийства, потом скрывали факты и даже получали повышение по карьере. Систематически гнобили "неудобных" - давали приказы начальникам младшего звена, чтобы те настраивали коллектив против одного, под страхом, что уволят, отправят на губвахту. Физическая расправа, угрозы, психологическое давление, искалечить жизнь и здоровье солдата было нормой. Принудительно закрывали в психиатрической больнице, подделывали документы, незаконно увольняли неугодных. И многое другое происходило за колючей проволокой этой части".
По словам обратившихся, командиры воинской части "искалечили сотни человеческих судеб". Свидетели преступлений готовы рассказать о них.