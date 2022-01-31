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На Закарпатье трое подростков разрушили подвесной мост. ВИДЕО камер наблюдения

На Закарпатье в выходные обрушился подвесной мост с людьми в селе Богдан.

Как сообщает Цензор.НЕТ, инцидент зафиксировали камеры наблюдения и выяснилось, что причиной разрушения моста стали трое подростков, умышленно раскачавших конструкцию.

Прохожим удалось спасти подростков. Их возраст – 13, 15 и 16 лет. У самого младшего медики диагностировали перелом ноги.

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Автор: 

мост (1031) обвал (181) подростки (460) Закарпатская область (2609)


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Топ комментарии
+81
За дурною головою і ногам нема покою. Малі довбойоби.
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31.01.2022 16:33 Ответить
+66
Эти к сожалению, подрастут и проголосуют за зеленского...
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31.01.2022 16:41 Ответить
+35
Найліпше -- це щоб батьки відновили своїм коштом. Бо юність часом буває трохи дурнуватою
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31.01.2022 16:42 Ответить
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Я на ньому і ноги звісив , може відсмокчеш , гомостопний ?
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31.01.2022 21:27 Ответить
ой фантазii у тeбe як у русского! ти случаєм нe з отоi частини дe хлоп iзза таких тупих як ти хлопакiв розтрiляв?
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31.01.2022 21:33 Ответить
Так я ж пропоную тобі втілити у життя тюкнуті фантазії (( смокчи , не відволікайся , можеш на пляшку сісти (( гамасоціс ((
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31.01.2022 21:47 Ответить
пропонуй своiй бабi або синочку!
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31.01.2022 21:52 Ответить
Баба це у тебе , гомосоціального рагуля (( так що саааасііііі )))))
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31.01.2022 22:00 Ответить
ТЫ СЛУЧАЙНО НЕ ИЗ РАССЕЙСКИХ ВЫХОДЦЕВ? КУЛЬТУРА ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ ТА ЖЕ. АЖ ПРЕТ. УМА БЫ СТОЛЬКО ЖЕ - ЦЕНЫ БЫ НЕ БЫЛО. А ТАК - ОТБРОС
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18.04.2022 12:25 Ответить
Ти мені нагадав бабку в США яка подала в суд на компанію що випускала мікрохвильові печі Покупала кішку і вирішила її в ній висушить! Мости будуються для переходу над водою - щоб ноги не мочить а не для використання в якості батуту!
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31.01.2022 17:29 Ответить
Ідіот! Тобі відоме слово "толока"? Це коли громада збирається разом і роблять спільну роботу яка полегшує людям громади життя Саме таким чином будуються пішохідні містки і навіть поромні переправи через річки по селах Тому там ніяка документація не складається і мости у експлуатацію згідно акту не вводяться!
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31.01.2022 17:56 Ответить
Я тобі щось про закони писав? Це ж ти тут почав вимагать документацію на рівні мосту через бухту Золотий Ріг А я тобі просто пробував пояснить ЯК будують подібні переходи в селах
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31.01.2022 18:23 Ответить
Как в анекдоте про Ролекс. В описании, после нового срусского, стали писать НЕ КИПЯТИТЬ !!!
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31.01.2022 18:12 Ответить
Та там (У США) всі вже звихнулися на тих інструкціях! Товариш сміявся - на друкування інструкцій буває витрачають більше грошей ніж на виготовлення самої речі до якої цю інструкцію пишуть Цілі "гросбухи" виходять!
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31.01.2022 18:25 Ответить
Вже не витрачають. Вся інформація є на сайті виробника. А витрачали тому, що через судові справи втрачали більше. І за весь цей паперовий мотлох сплачував завжди покупець!
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01.02.2022 11:54 Ответить
Піди розкажи про це американцям! Ми на березі Десни позаторік про це говорили коли Володя у гості до батьків приїжджав!
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01.02.2022 12:01 Ответить
Решила себя порадовать и купила кофемашину… Пару дней я боялась к ней подойти: она внушала какой-то иррациональный страх, как любое непонятное, но пользоваться-то надо! Собрала, включила, настроила. Все готово! В коробке нашла инструкцию толщиной с Войну и Мир. Прочла и пошла знакомиться с этим роботом Вертером. Это случилось два дня тому назад. До сих пор этот робот не дал мне кофе! Я не знаю почему. Но расскажу что было. Начать с того, что он все время разговаривает. Ну, то есть пишет мне сообщения на дисплее. И ему все не нравится. И в первую очередь я сама. Я тыкаю пальцем в нужную кнопку, он мне пишет: «Ждите». Я жду. Проходят минуты. Я жду. Я жду, как Эдуард Асадов! «Я могу тебя очень ждать, долго-долго и верно-верно… «. Я жду, а Вертер бурлит кишочками. Побурлил, и пишет: «Выберите свой кофе». Выбираю «Сверхкрепкий вкус, 2 чашки». Снова пишет «Ждите» и бурлит кишочками. Я жду. «… и ночами могу не спать. Год, и два, и всю жизнь наверно». Побурлил и пишет: «Рекомендую уменьшить количество кофе! » Я ему вежливо говорю: Спасибо за заботу, но я хочу именно столько кофе! Дай мне его! » Вертер побурлил еще немного и написал: «Слишком мелкий помол. Отрегулируйте кофемолку». Вот знать бы еще, где там что регулировать надо. Достаю кофейную Войну и Мир, и на 876 странице нахожу пункт «Регулировка кофемолки». Отрегулировала. Жму кнопку. Вертер пишет: «Залейте воду! » Ладно. Залила. И заметь, я даже не спрашиваю, куда ты дел всю предыдущую воду. Я тебя уже даже спрашивать боюсь о чем-то. Но раз ты всю ее выпил - то наверное был с похмелища. Залила еще воды. Опять прошу кофе. Прошу прям уже голосом! ! Вертер думает, а потом пишет: «Ополосните чашку! » Тут у меня сдали нервы. И я заорала: А чашка-то моя чем тебе не нравится, гадина? ? Я ее мыла! Губкой! С Фейри! Со всех сторон! Она чистая, мамой клянусь! Дай мне кофе, пожалуйста! «Ополосните чашку! » Блин! Пошла мыть чашку. Заодно разделась и помылась сама. Вся целиком! Потому что подозревала, что сейчас меня все равно заставят это сделать. Надела новое белье. Еще раз помыла чашку. Потом догадалась, что «Ополосните чашку» - это, вероятно, какая-то функция в машине, и надо ее найти. Достала Войну и Мир. На 458 странице обнаружила функцию ополаскивания чашки. Нажала. Вертер побурлил и выдал мне порцию кипятка в трижды помытую чашку. И снова «Выберите свой кофе». Не стала его нервировать, выбрала «Капуччино». Там одна большая кнопка с аналогичной надписью. И ничего выбирать не надо, и предъявлять справку от кардиолога. Нажимаю на кнопку. Пишет «Много пены, мало кофе, много кофе - мало пены». Я взбесилась: Да мне хоть с пеной, хоть даже с монтажной, хоть без пены вообще, но налей мне, пожалуйста, хоть что-нибудь, лишенец! Вертер побурлил и написал: «Ополосните чашку! » Скотина. Я и чашку пять раз ополоснула, и сама помылась, и трусы у меня новые и с биркой: приберегала для особого случая и ночи страсти и любви, но ты, с@ка, не оставил мне выбора! Что тебе еще надо, дрянь? Вертер побурлил, написал: «Выключение», и погас. Стою посреди кухни в кружевном белье, со стерильной чашкой и нервным тиком. Кипячу воду в чайнике. Буду пить чай. Если только чайник мне это разрешит… Автор Лидия Раевская.
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01.02.2022 13:30 Ответить
хвізік. Лабалаторна робота - Частотний резонанс. Науковий керівник кандида наук Ківа.
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31.01.2022 17:07 Ответить
У нас такие же тик-токеры решили на льду попрыгать...один утоп, другой чудом спасся.
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31.01.2022 17:08 Ответить
в Днепре? на Комсомольском то бишь Монастырском острове? или еще где-то такие таланты попались?
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31.01.2022 17:25 Ответить
пляж справа от мерефо-херсонского моста.
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31.01.2022 18:00 Ответить
оно...
///
Происшествие произошло поздно вечером 29 января на центральном пляже на Монастырском острове. Двое 17-летних ребят провалились под лед в 30-ти метрах от берега. Один из подростков сумел выбраться самостоятельно на лед, другой же .... увы.
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31.01.2022 18:06 Ответить
я там всё детство провёл..жили недалеко от вечного огня и севастопольского парка, там были педальные кони и велосипеды напрокат. Самое сильное воспоминание - невероятный вкус хлеба и булок.. Хлебный магазин "Паляниця" напротив Нагорного рынка, хлеб был такой, до сих пор вспоминаю, нигде больше я такого не ел, то что сейчас пекут хлебозаводы для АТБ - брак и профанация.
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31.01.2022 18:34 Ответить
нах рятували цих довбойовбиків.?
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31.01.2022 17:11 Ответить
А ти нах на цьому світі?
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01.02.2022 06:54 Ответить
шо твоє біосміття припістячило тим мостом , чи може ти і є те біосміття ..
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01.02.2022 09:04 Ответить
Біосміття це той хто дітям вішає ярлик біосміття а не діти котрі пришвидшили руйнування аварійного мосту, можливо навіть цим врятували когось.
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01.02.2022 11:00 Ответить
Что за мост стратегический что рухнул под тремя подростками?
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31.01.2022 17:16 Ответить
резонанс никто не отменял - разрушаются вещи и попрочнее
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01.02.2022 10:05 Ответить
Чтобы враг не прошёл! Молодцы.
А зеля, падло, для врагов дороги и мосты строит!
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31.01.2022 17:16 Ответить
дебилоиды...жаль что мост не над трясиной....
Наши конструкции должны быть исключительно антивандальными...
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31.01.2022 17:18 Ответить
Три дауни вирішили на практиці роздивитися на явище резонансу (( старшому із них на уроці фізики про це учитель якраз розказав ((
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31.01.2022 17:19 Ответить
мост был аварийным. Сколько они ему нагрузку дали? новых 150кг? Серьезно вы предъявляете пацанам что-то?
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31.01.2022 17:22 Ответить
потрібно фізику в школі вчити панове.
рота солдат маршируючи може кожен міст завалити.
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31.01.2022 20:36 Ответить
Це казки совка.
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01.02.2022 06:56 Ответить
яка казка ? те що солдати не ходять строєм, а вільним кроком по мостам ?
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01.02.2022 09:47 Ответить
допрыгались...понравилось? теперь родителям, скорее всего, придется оплачивать восстановление этого раритета и лечение наименьшего удода с поломанной ногой (как она там еще срастется - неизвестно)
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31.01.2022 17:24 Ответить
Тепер батька-матька того поламаного придурка будуть перед журналістами сльози лити і верещати : " куди місцева влада дивилася що міст аварійний "
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31.01.2022 17:27 Ответить
Що то міст такий, який могли зламати троє дітей голими ногами? Нашли злочинців? Ще брифінг соберіть.
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31.01.2022 17:31 Ответить
Вам нужно повторить школьный курс физики.
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01.02.2022 14:18 Ответить
Мені відомо, що колона солдат на мосту не повинена крокувати в ногу. Це може призвести до руйнування мосту. Однак, на відео ми не бачимо колони солдат, а бачемо старий аварійний міст, який просто розгайдали підлітки. Піднімаємо документацію на міст, якої немає і ставимо селещного голову до стінки.
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01.02.2022 14:47 Ответить
Это не капитальный мост, за который должен отвечать голова. Такие мосты люди в селах делают сами своими руками. Просто для того, чтобы было удобно ходить. И выполнял бы этот мост свою функцию еще не один десяток лет, если бы не трое малолетних дебилов. Кроме того, я не вижу на видео аварийного моста, зато вижу обрыв каната - а для этого нужно было очень сильно постараться.
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01.02.2022 15:05 Ответить
Приклад такого навісного мосту, який зробили самі люди?
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01.02.2022 15:26 Ответить
Ломать мосты ,не строить. Ноги им повыдергивать, вредители чертовы. Пусть их предки теперь хлебают.
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31.01.2022 17:34 Ответить
Ти **#нувся? Виривати ноги за те що міст лайно? Може зразу розстріляти а родину у "лагєря" ?
P. S. Скіль **#наииків на землі аж страшно.
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01.02.2022 06:58 Ответить
Почему сразу ********? Они его строили? По головке их погладить? Меня не гладили и я не поглажу, воспитывать нужно этот биомусор. Ломать не строить.
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01.02.2022 14:01 Ответить
Я вважаю що біосміття це той хто гадає що "вирвати ноги" чи якесь іньше фізичне насилля то виховання а не недолітки нерозумні по віку.
А виховувати треба, тут згоден, тільки нормальними методами..... ми ж не кацапи.
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01.02.2022 14:50 Ответить
Покоління ТікТоку. До мавп - один щабель
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31.01.2022 17:35 Ответить
ценой здоровья подростки испытали мост. Если бы не они-жертв могло бы быть больше. И среди жертв могли быть женщины с детьми, пожилые и инвалиды.
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31.01.2022 17:38 Ответить
навантаження які заподіяли дуже вумні школярі цей міст не зазнав би ніколи у повсякденному використанні.
Ці довбні показали тільки те що фізика то є точна наука і резонансні навантаження, від яких доречі валились навіть величезні мости, то страшна сила.
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31.01.2022 20:40 Ответить
Ви серйозно?
Міст лайно якщо 3 підлітки його так просто зруйнували.
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01.02.2022 07:00 Ответить
міст може і лайно, та він не для авто призначений а для переходу людей через рів(річку).
сніг+морозна погода + ідіоти які вирішили пострибати в такт розкачування і завалили той міст, який простояв би ще з пару десятків років.
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01.02.2022 09:45 Ответить
Жаль що міст не був метрів на 5 вище над землею, майже премія Дарвіна
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31.01.2022 17:43 Ответить
Жаль що тебе не впустили на підлогу у родильному будинку.... може б мізкі на місце встали.
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01.02.2022 07:01 Ответить
Зате бачу що тебе впустили
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01.02.2022 08:37 Ответить
Природа старалась придумывала естественный отбор, а прохожие взяли и всё испортили. Будем надеяться что делали они это без риска для своей жизни.
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31.01.2022 17:49 Ответить
Всем троим по физике не зачОт!
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31.01.2022 17:50 Ответить
Почему? Хорошая практическая работа на тему: "Вынужденные колебания. Резонанс."
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01.02.2022 14:25 Ответить
Потрібно писати троє малолітніх дебілів...
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31.01.2022 17:56 Ответить
Громада спасибо скажет. Родители новый мост построят
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31.01.2022 18:10 Ответить
Ви не розумієте - це борцуни з контрабандою
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31.01.2022 18:17 Ответить
Во у зебобы электорат подрастает.
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31.01.2022 18:18 Ответить
вот тут вы мимо кассы - там династия упыря Балоги рулит уже многие годы
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31.01.2022 18:32 Ответить
Как постоянно говорит мой знакомый в подобных случаях: "Нечему удивляться...естественный отбор".
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31.01.2022 18:18 Ответить
Три дебила - это сила!
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31.01.2022 18:50 Ответить
"Дятли"
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31.01.2022 19:18 Ответить
Заплатять і перестануть демонструвати тупість, бо дорого
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31.01.2022 19:19 Ответить
Не зламали. Той міст на ладан дихав., і вже давно. Вони прискорили процес на кілька днів. А якби там жіночка з трьома малими дітьми йшла і він обірвався?...
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31.01.2022 19:42 Ответить
Жіночка з трьома малими дітьми (якщо вони не скачуть) створила б для моста набагато менше навантаження, ніж три малолітніх бика, які гоцають...
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31.01.2022 23:21 Ответить
Відремонтувати за рахунок батьків крапка.
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31.01.2022 20:34 Ответить
Добре що люди не постраждали.
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31.01.2022 20:52 Ответить
Дай дураку стеклянный мост - он и мост разобьет, и руки порежет
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31.01.2022 23:28 Ответить
Нагородити малих треба що виявили аварійний міст.
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01.02.2022 07:04 Ответить
Салютую старику Дарвину!
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01.02.2022 07:31 Ответить
Одни героически разговаривают на английском, другие мосты с дури ломают.
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01.02.2022 09:05 Ответить
*************!
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01.02.2022 10:02 Ответить
Три дебила - это сила!
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01.02.2022 11:48 Ответить
СРОКА С КОНФИСКАЦИЕЙ !!!
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01.02.2022 16:57 Ответить
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