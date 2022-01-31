На Закарпатье трое подростков разрушили подвесной мост. ВИДЕО камер наблюдения

На Закарпатье в выходные обрушился подвесной мост с людьми в селе Богдан.

Как сообщает Цензор.НЕТ, инцидент зафиксировали камеры наблюдения и выяснилось, что причиной разрушения моста стали трое подростков, умышленно раскачавших конструкцию.

Прохожим удалось спасти подростков. Их возраст – 13, 15 и 16 лет. У самого младшего медики диагностировали перелом ноги.

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