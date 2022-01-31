На Закарпатье трое подростков разрушили подвесной мост. ВИДЕО камер наблюдения
На Закарпатье в выходные обрушился подвесной мост с людьми в селе Богдан.
Как сообщает Цензор.НЕТ, инцидент зафиксировали камеры наблюдения и выяснилось, что причиной разрушения моста стали трое подростков, умышленно раскачавших конструкцию.
Прохожим удалось спасти подростков. Их возраст – 13, 15 и 16 лет. У самого младшего медики диагностировали перелом ноги.
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+81 жерар
показать весь комментарий31.01.2022 16:33 Ответить Ссылка
+66 Підлога Маккартні
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+35 Tommy Lee
показать весь комментарий31.01.2022 16:42 Ответить Ссылка
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Происшествие произошло поздно вечером 29 января на центральном пляже на Монастырском острове. Двое 17-летних ребят провалились под лед в 30-ти метрах от берега. Один из подростков сумел выбраться самостоятельно на лед, другой же .... увы.
А зеля, падло, для врагов дороги и мосты строит!
Наши конструкции должны быть исключительно антивандальными...
рота солдат маршируючи може кожен міст завалити.
P. S. Скіль **#наииків на землі аж страшно.
А виховувати треба, тут згоден, тільки нормальними методами..... ми ж не кацапи.
Ці довбні показали тільки те що фізика то є точна наука і резонансні навантаження, від яких доречі валились навіть величезні мости, то страшна сила.
Міст лайно якщо 3 підлітки його так просто зруйнували.
сніг+морозна погода + ідіоти які вирішили пострибати в такт розкачування і завалили той міст, який простояв би ще з пару десятків років.