На Закарпатті троє підлітків зруйнували підвісний міст. ВIДЕО камер спостереження

На Закарпатті у вихідні обвалився підвісний міст з людьми у селі Богдан.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, інцидент зафіксували камери спостереження і з'ясувалося, що причиною руйнування мосту стали троє підлітків, які зумисне розгойдали конструкцію.

Перехожим вдалося врятувати підлітків. Їх вік - 13, 15 та 16 років. У наймолодшого медики діагностували перелом ноги.

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