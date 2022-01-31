На Закарпатті троє підлітків зруйнували підвісний міст. ВIДЕО камер спостереження
На Закарпатті у вихідні обвалився підвісний міст з людьми у селі Богдан.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, інцидент зафіксували камери спостереження і з'ясувалося, що причиною руйнування мосту стали троє підлітків, які зумисне розгойдали конструкцію.
Перехожим вдалося врятувати підлітків. Їх вік - 13, 15 та 16 років. У наймолодшого медики діагностували перелом ноги.
Топ коментарі
+81 жерар
показати весь коментар31.01.2022 16:33 Відповісти Посилання
+66 Підлога Маккартні
показати весь коментар31.01.2022 16:41 Відповісти Посилання
+35 Tommy Lee
показати весь коментар31.01.2022 16:42 Відповісти Посилання
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Происшествие произошло поздно вечером 29 января на центральном пляже на Монастырском острове. Двое 17-летних ребят провалились под лед в 30-ти метрах от берега. Один из подростков сумел выбраться самостоятельно на лед, другой же .... увы.
А зеля, падло, для врагов дороги и мосты строит!
Наши конструкции должны быть исключительно антивандальными...
рота солдат маршируючи може кожен міст завалити.
P. S. Скіль **#наииків на землі аж страшно.
А виховувати треба, тут згоден, тільки нормальними методами..... ми ж не кацапи.
Ці довбні показали тільки те що фізика то є точна наука і резонансні навантаження, від яких доречі валились навіть величезні мости, то страшна сила.
Міст лайно якщо 3 підлітки його так просто зруйнували.
сніг+морозна погода + ідіоти які вирішили пострибати в такт розкачування і завалили той міст, який простояв би ще з пару десятків років.