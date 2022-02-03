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Заявления Зеленского и Эрдогана после двусторонней встречи. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган встречаются с представителями СМИ.

Трансляцию мероприятия осуществляет Офис президента Украины, передает Цензор.НЕТ.

До этого прошла церемония подписания ряда двусторонних документов.

Читайте также: Украина и Турция подписали соглашение о зоне свободной торговли

Автор: 

Зеленский Владимир (20922) Турция (3503) Эрдоган Реджеп Тайип (920)


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Топ комментарии
+16
немножко не по теме, но про другой визит:

https://defence-line.org/ Линия обороны

https://defence-line.org/2022/02/k-vizitu-borisa-dzhonsona/ К визиту Бориса Джонсона


Вроде бы все, кто хотел высказаться по поводу визита премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, уже сделали это как могли, и все, кто имел время и желание, могли почитать эти описания и ничего нового в них не нашли. В основном, комментарии повторят ровно то, что Джонсон говорил и у себя на родине и чего-то особого, прорывного, публике так и не представили. Но если заявлять о поддержке Украины и осуждении Москвы можно без утомительных перелетов, прямо с Даунинг стрит 10, то зачем надо было прилетать в Киев и лично встречаться с Янелохом?
А вот на этот вопрос никто не дал ответа. Очевидно, что за уже привычными фразами Джонсона, скрывалась истинная цель переговоров, которая не должна стать публичной, и если вообще это произойдет, то наверняка - не сейчас. Мы можем лишь предполагать, что премьер прилетел для того, чтобы сказать что-то такое, о чем нельзя говорить на публике или даже в дипломатической переписке.
То, что лежит на поверхности и что кто-то должен был сделать, это пояснить Янелоху, что его инициативы и всхлипывания у микрофонов, никому не нужны и что волею судеб он оказался у руля страны, которая стала ключевой в огромной игре, которую он даже понять не сможет. Причем, на Западе прекрасно понимают, какая тупоголовая публика пришла у нас во власть и давно сделали на это поправку. Более того, там сделали поправку даже на то, что с зеленью повылазило огромное кубло кротов. Но опытные игроки берут эти обстоятельства как «дано» в задаче, и не бьются над тем, чтобы прямо сейчас, непременно все это дело как-то разрулить. Там понимают, что вся эта дрянь - временная и что на какую-то активную игру тут нечего рассчитывать и она, в этой партии, не очень-то и нужна.


Джонсон: "Не отвлекайся, смотри за рукой!"

Это очень напоминает то, как описывали американские военные боевые действия в Ираке и Афганистане. В обоих случаях там, номинально, действовала коалиция, но на самом деле, большую часть нагрузки тянула американская армия, а плюс к ней - британская. Все остальные должны были демонстрировать флаг и выполнять какие-то функции второго или третьего порядка. И дело тут не в том, что американцы не доверяли, а просто уровень игры был выше того, что могли демонстрировать другие союзники, а потому - взваливать на них ношу, которую те заведомо не поднимут, было бы глупо. А раз так, то их просто отодвигали в сторону, чтобы не пришлось еще и их вытаскивать из проблем.
Так и здесь. На Западе прекрасно понимают, что требовать от стендаперов ума, инициативы или чего-то подобного было бы глупо и потому надо было пояснить им, чтобы те просто не разевали варежку и просто играли ту партию, которая отведена в этой игре. И между прочим, если обещание «плохого расклада» вызвало диарею у Путина, то можно не сомневаться в том, что вызвать ее у зелени вообще не вызывает никаких проблем, поскольку Путин хоть как-то маскировал «нажитое непосильным трудом» старыми, конторскими способами. Ну а этим просто пояснили, что свои яйца они самостоятельно сложили в одну корзину и если будут валять дурака, с корзиной случатся проблемы. А ведь и Путин, и зелень в своей стране корзины не держат. Так что разговор был более чем продуктивным и понятным. Понятно, что Байден ничего такого рассказывать не станет, а Джонсон берет руля на себя, потому что прямо сейчас он выводит Британию в лидеры Европы.
Между прочим, из Германии уже звучат насмешки, мол Джонсон бодается с Москвой, а хватит ли у него ресурсов для этого. Но дело в том, что он бодается не один, а вместе с Байденом, а у Штатов ресурсов всегда хватало, хватит и сейчас. Просто в Берлине понимают, что они не смогли удержать свои амбиции на европейское лидерство и теперь у них его уводят из-под носа. Поэтому и риторика такая. Кстати, из Франции тоже что-то такое слышится, но уже - очень приглушенно. Там планировали перехватить у Германии флаг лидерства, но осознали, что он ушел в другие руки.
Ну а то, что визит Джонсона был правильным и очень результативным, можно понять по тому, что во вторник истребители Typhoon взлетели с баз британских ВВС в Лоссимуте, на северо-востоке Шотландии, чтобы перехватить четыре неопознанных аэроплана, которые провокационно приблизились к воздушному пространству Великобритании. В результате оказалось, что это были четыре российских стратегических бомбардировщика ВВС РФ. Англичане выпроводили «гостей» подальше, но эта рефлексия стала очень показательной. Значит, все делается правильно, и Путина аж трясет от этого. А это значит, что все идет по плану, как надо.
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03.02.2022 17:28 Ответить
+12
Опять нужен будет переводчик с биполярного украинского на украинский....
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03.02.2022 17:20 Ответить
+9
Не слушал, т.к. меня тошнит не только от голоса гнусавого утырка но и просто от его вида.
Кто, набрался мужества и слушал, напишите, что сказал Эрдоган.
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03.02.2022 17:37 Ответить
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Опять нужен будет переводчик с биполярного украинского на украинский....
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03.02.2022 17:20 Ответить
Не обращайте внимания на это недоразумение. Союзники его прессуют, и я надеюсь, всё таки допрессуют!)
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03.02.2022 19:08 Ответить
Пока они его успешно прессуют и не дают посмотреть в глаза (..чко) своему владельцу компромата...
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03.02.2022 19:13 Ответить
А Ердогана окрема ніде не можна послухати ?
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03.02.2022 17:22 Ответить
73% проголосовали.... прийдётся слушать))))
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03.02.2022 17:43 Ответить


коли буде промовляти біполярний - переключай на сурдопереклад
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03.02.2022 18:18 Ответить
Постараюсь послухать турецькі джерела (Якщо зрозумію Бо моя тюркська (казахська) на рівні "розмовної напівзабутої" до ******** турецької мови має дуже далекий стосунок Це все одно що хорвату сприймать на слух польську!) Якщо "вкурю" то на днях напишу
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03.02.2022 18:39 Ответить
На сайте турецкого агентства Анадолу есть видео выступления Эрдогана
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03.02.2022 18:57 Ответить
С ихним переводом на русский
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03.02.2022 18:58 Ответить
немножко не по теме, но про другой визит:

https://defence-line.org/ Линия обороны

https://defence-line.org/2022/02/k-vizitu-borisa-dzhonsona/ К визиту Бориса Джонсона


Вроде бы все, кто хотел высказаться по поводу визита премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, уже сделали это как могли, и все, кто имел время и желание, могли почитать эти описания и ничего нового в них не нашли. В основном, комментарии повторят ровно то, что Джонсон говорил и у себя на родине и чего-то особого, прорывного, публике так и не представили. Но если заявлять о поддержке Украины и осуждении Москвы можно без утомительных перелетов, прямо с Даунинг стрит 10, то зачем надо было прилетать в Киев и лично встречаться с Янелохом?
А вот на этот вопрос никто не дал ответа. Очевидно, что за уже привычными фразами Джонсона, скрывалась истинная цель переговоров, которая не должна стать публичной, и если вообще это произойдет, то наверняка - не сейчас. Мы можем лишь предполагать, что премьер прилетел для того, чтобы сказать что-то такое, о чем нельзя говорить на публике или даже в дипломатической переписке.
То, что лежит на поверхности и что кто-то должен был сделать, это пояснить Янелоху, что его инициативы и всхлипывания у микрофонов, никому не нужны и что волею судеб он оказался у руля страны, которая стала ключевой в огромной игре, которую он даже понять не сможет. Причем, на Западе прекрасно понимают, какая тупоголовая публика пришла у нас во власть и давно сделали на это поправку. Более того, там сделали поправку даже на то, что с зеленью повылазило огромное кубло кротов. Но опытные игроки берут эти обстоятельства как «дано» в задаче, и не бьются над тем, чтобы прямо сейчас, непременно все это дело как-то разрулить. Там понимают, что вся эта дрянь - временная и что на какую-то активную игру тут нечего рассчитывать и она, в этой партии, не очень-то и нужна.


Джонсон: "Не отвлекайся, смотри за рукой!"

Это очень напоминает то, как описывали американские военные боевые действия в Ираке и Афганистане. В обоих случаях там, номинально, действовала коалиция, но на самом деле, большую часть нагрузки тянула американская армия, а плюс к ней - британская. Все остальные должны были демонстрировать флаг и выполнять какие-то функции второго или третьего порядка. И дело тут не в том, что американцы не доверяли, а просто уровень игры был выше того, что могли демонстрировать другие союзники, а потому - взваливать на них ношу, которую те заведомо не поднимут, было бы глупо. А раз так, то их просто отодвигали в сторону, чтобы не пришлось еще и их вытаскивать из проблем.
Так и здесь. На Западе прекрасно понимают, что требовать от стендаперов ума, инициативы или чего-то подобного было бы глупо и потому надо было пояснить им, чтобы те просто не разевали варежку и просто играли ту партию, которая отведена в этой игре. И между прочим, если обещание «плохого расклада» вызвало диарею у Путина, то можно не сомневаться в том, что вызвать ее у зелени вообще не вызывает никаких проблем, поскольку Путин хоть как-то маскировал «нажитое непосильным трудом» старыми, конторскими способами. Ну а этим просто пояснили, что свои яйца они самостоятельно сложили в одну корзину и если будут валять дурака, с корзиной случатся проблемы. А ведь и Путин, и зелень в своей стране корзины не держат. Так что разговор был более чем продуктивным и понятным. Понятно, что Байден ничего такого рассказывать не станет, а Джонсон берет руля на себя, потому что прямо сейчас он выводит Британию в лидеры Европы.
Между прочим, из Германии уже звучат насмешки, мол Джонсон бодается с Москвой, а хватит ли у него ресурсов для этого. Но дело в том, что он бодается не один, а вместе с Байденом, а у Штатов ресурсов всегда хватало, хватит и сейчас. Просто в Берлине понимают, что они не смогли удержать свои амбиции на европейское лидерство и теперь у них его уводят из-под носа. Поэтому и риторика такая. Кстати, из Франции тоже что-то такое слышится, но уже - очень приглушенно. Там планировали перехватить у Германии флаг лидерства, но осознали, что он ушел в другие руки.
Ну а то, что визит Джонсона был правильным и очень результативным, можно понять по тому, что во вторник истребители Typhoon взлетели с баз британских ВВС в Лоссимуте, на северо-востоке Шотландии, чтобы перехватить четыре неопознанных аэроплана, которые провокационно приблизились к воздушному пространству Великобритании. В результате оказалось, что это были четыре российских стратегических бомбардировщика ВВС РФ. Англичане выпроводили «гостей» подальше, но эта рефлексия стала очень показательной. Значит, все делается правильно, и Путина аж трясет от этого. А это значит, что все идет по плану, как надо.
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03.02.2022 17:28 Ответить
А почему они были в масках, потом их сняли. Людей заставляете носить, а сами...
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03.02.2022 17:30 Ответить
дистанцировались и сняли... потому одели опять
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03.02.2022 17:40 Ответить
Не слушал, т.к. меня тошнит не только от голоса гнусавого утырка но и просто от его вида.
Кто, набрался мужества и слушал, напишите, что сказал Эрдоган.
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03.02.2022 17:37 Ответить
Такі як ти потім більше за всих коментують. нислушално мнениеимею
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03.02.2022 17:43 Ответить
Вы сами то поняли, что написали? особенно во втором предложении?
Впрочем, какой с вас спрос, как с избирателя Зеленского. Такой же, как и с умственно недоразвитого в своём развитии.
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03.02.2022 17:52 Ответить
Эрдоган как националист будет поддерживать Украину потому что когда здесь не было проблем татары в Крыму жили хорошо, как и должны жить люди у себя дома
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03.02.2022 18:31 Ответить
такой не понятливый, он написал, старый фуфло не услышал звон и не знает где он., но все опишет до мелочи. Так понятно?
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03.02.2022 18:41 Ответить
Скажите, болезный, а у вас это погоняло или реальная фамилия?
Впрочем, я и так вижу, что вы сторонник Зеленского или ему подобных голосящих полковников С мешком и опжзопистых старух-колясочниц.
Да, и где я, что то описал до мелочи или вообще, что то описал? Слышали звон но не знаете где он или узнали буквы прочли предложение но ни чего не поняли т.к. забыли значение слов? Поздравляю вас СОВРАМШИ.
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03.02.2022 18:58 Ответить
Во, как быстро понял. А все будешь знать ты уже не состаришься и так старый, не к чему тебе знать обо мне. Чей сторонник, читай, может поймешь. Так интересней будет, просто я за майбутне.
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03.02.2022 19:11 Ответить
Если Вы профессиональный психиатр или нарколог, тогда послушай-те.)))
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03.02.2022 19:11 Ответить
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03.02.2022 18:12 Ответить
Эрдоган сказал, что несмотря на то, что Зеленский еврей и к тому же еще и президент Украины он все равно любит украинцев и будет развивать стратегические отношения с Украиной.
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03.02.2022 18:35 Ответить
В турции живет прилизно 1 миллио крымских татар...Эрдоганыч всех их отпрвляет на границу Белоруси и Польши........ Рюсские бараны...куда Евросоюз отправит бежннцев из Чечни...и Ингушетии..
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03.02.2022 18:28 Ответить
Головою "бахнувся"?! В Туреччині киримли - такі самі нормальні люди як і турки! І живуть прекрасно Якого біса Ердоган повинен їх в Білорусь відправлять? У тебе "маразм" чи звичайний "перепой"?
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03.02.2022 18:43 Ответить
два президента подписали, какие они второстепенно, комментируйте то, что подписали, а не о ручке, простая она или золотая. Минус Украине или плюс.
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03.02.2022 18:45 Ответить
У... Какой Зе тупой! Даже с бумажки прочитать не может!
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03.02.2022 20:01 Ответить
Правильно.
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04.02.2022 08:01 Ответить
 
 