Заявления Зеленского и Эрдогана после двусторонней встречи. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган встречаются с представителями СМИ.
Трансляцию мероприятия осуществляет Офис президента Украины, передает Цензор.НЕТ.
До этого прошла церемония подписания ряда двусторонних документов.
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+16 Маркиз
показать весь комментарий03.02.2022 17:28 Ответить Ссылка
+12 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий03.02.2022 17:20 Ответить Ссылка
+9 Старый зольдат
показать весь комментарий03.02.2022 17:37 Ответить Ссылка
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коли буде промовляти біполярний - переключай на сурдопереклад
https://defence-line.org/ Линия обороны
https://defence-line.org/2022/02/k-vizitu-borisa-dzhonsona/ К визиту Бориса Джонсона
Вроде бы все, кто хотел высказаться по поводу визита премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, уже сделали это как могли, и все, кто имел время и желание, могли почитать эти описания и ничего нового в них не нашли. В основном, комментарии повторят ровно то, что Джонсон говорил и у себя на родине и чего-то особого, прорывного, публике так и не представили. Но если заявлять о поддержке Украины и осуждении Москвы можно без утомительных перелетов, прямо с Даунинг стрит 10, то зачем надо было прилетать в Киев и лично встречаться с Янелохом?
А вот на этот вопрос никто не дал ответа. Очевидно, что за уже привычными фразами Джонсона, скрывалась истинная цель переговоров, которая не должна стать публичной, и если вообще это произойдет, то наверняка - не сейчас. Мы можем лишь предполагать, что премьер прилетел для того, чтобы сказать что-то такое, о чем нельзя говорить на публике или даже в дипломатической переписке.
То, что лежит на поверхности и что кто-то должен был сделать, это пояснить Янелоху, что его инициативы и всхлипывания у микрофонов, никому не нужны и что волею судеб он оказался у руля страны, которая стала ключевой в огромной игре, которую он даже понять не сможет. Причем, на Западе прекрасно понимают, какая тупоголовая публика пришла у нас во власть и давно сделали на это поправку. Более того, там сделали поправку даже на то, что с зеленью повылазило огромное кубло кротов. Но опытные игроки берут эти обстоятельства как «дано» в задаче, и не бьются над тем, чтобы прямо сейчас, непременно все это дело как-то разрулить. Там понимают, что вся эта дрянь - временная и что на какую-то активную игру тут нечего рассчитывать и она, в этой партии, не очень-то и нужна.
Джонсон: "Не отвлекайся, смотри за рукой!"
Это очень напоминает то, как описывали американские военные боевые действия в Ираке и Афганистане. В обоих случаях там, номинально, действовала коалиция, но на самом деле, большую часть нагрузки тянула американская армия, а плюс к ней - британская. Все остальные должны были демонстрировать флаг и выполнять какие-то функции второго или третьего порядка. И дело тут не в том, что американцы не доверяли, а просто уровень игры был выше того, что могли демонстрировать другие союзники, а потому - взваливать на них ношу, которую те заведомо не поднимут, было бы глупо. А раз так, то их просто отодвигали в сторону, чтобы не пришлось еще и их вытаскивать из проблем.
Так и здесь. На Западе прекрасно понимают, что требовать от стендаперов ума, инициативы или чего-то подобного было бы глупо и потому надо было пояснить им, чтобы те просто не разевали варежку и просто играли ту партию, которая отведена в этой игре. И между прочим, если обещание «плохого расклада» вызвало диарею у Путина, то можно не сомневаться в том, что вызвать ее у зелени вообще не вызывает никаких проблем, поскольку Путин хоть как-то маскировал «нажитое непосильным трудом» старыми, конторскими способами. Ну а этим просто пояснили, что свои яйца они самостоятельно сложили в одну корзину и если будут валять дурака, с корзиной случатся проблемы. А ведь и Путин, и зелень в своей стране корзины не держат. Так что разговор был более чем продуктивным и понятным. Понятно, что Байден ничего такого рассказывать не станет, а Джонсон берет руля на себя, потому что прямо сейчас он выводит Британию в лидеры Европы.
Между прочим, из Германии уже звучат насмешки, мол Джонсон бодается с Москвой, а хватит ли у него ресурсов для этого. Но дело в том, что он бодается не один, а вместе с Байденом, а у Штатов ресурсов всегда хватало, хватит и сейчас. Просто в Берлине понимают, что они не смогли удержать свои амбиции на европейское лидерство и теперь у них его уводят из-под носа. Поэтому и риторика такая. Кстати, из Франции тоже что-то такое слышится, но уже - очень приглушенно. Там планировали перехватить у Германии флаг лидерства, но осознали, что он ушел в другие руки.
Ну а то, что визит Джонсона был правильным и очень результативным, можно понять по тому, что во вторник истребители Typhoon взлетели с баз британских ВВС в Лоссимуте, на северо-востоке Шотландии, чтобы перехватить четыре неопознанных аэроплана, которые провокационно приблизились к воздушному пространству Великобритании. В результате оказалось, что это были четыре российских стратегических бомбардировщика ВВС РФ. Англичане выпроводили «гостей» подальше, но эта рефлексия стала очень показательной. Значит, все делается правильно, и Путина аж трясет от этого. А это значит, что все идет по плану, как надо.
Кто, набрался мужества и слушал, напишите, что сказал Эрдоган.
Впрочем, какой с вас спрос, как с избирателя Зеленского. Такой же, как и с умственно недоразвитого в своём развитии.
Впрочем, я и так вижу, что вы сторонник Зеленского или ему подобных голосящих полковников С мешком и опжзопистых старух-колясочниц.
Да, и где я, что то описал до мелочи или вообще, что то описал? Слышали звон но не знаете где он или узнали буквы прочли предложение но ни чего не поняли т.к. забыли значение слов? Поздравляю вас СОВРАМШИ.