Украина и Турция подписали соглашение о зоне свободной торговли
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр торговли Турции Мехмет Мусс подписали соглашение о зоне свободной торговли между странами.
Церемонию подписания документа транслировал Офис президента, передает Цензор.НЕТ.
Подписание соглашения состоялось в присутствии президента Украины Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по результатам переговоров сторон.
Ожидается, что соглашение о зоне свободной торговли между странами будет давать дополнительные 2% ВВП ежегодно.
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"Турция , в связи з неурожаем, закупила зерно в Украине и в России, покрыв тем самым 95%(???) своих потребностей"
/Укрхлебпром/.
Надо читать само соглашение.
Все же его не подписывали 10к лет и пытались найти выгоду, что в итоге - будет понятно в ближайшие пару лет.