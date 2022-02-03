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Украина и Турция подписали соглашение о зоне свободной торговли

Украина и Турция подписали соглашение о зоне свободной торговли

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр торговли Турции Мехмет Мусс подписали соглашение о зоне свободной торговли между странами.

Церемонию подписания документа транслировал Офис президента, передает Цензор.НЕТ.

Подписание соглашения состоялось в присутствии президента Украины Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по результатам переговоров сторон.

Ожидается, что соглашение о зоне свободной торговли между странами будет давать дополнительные 2% ВВП ежегодно.

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Автор: 

Турция (3503) Эрдоган Реджеп Тайип (920) ЗСТ (539) Шмыгаль Денис (2727)


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Топ комментарии
+8
Хороша новина. Зелень піде, а ЗВТ для держави повинно бути корисним.
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03.02.2022 17:30 Ответить
+5
За девʼять місяців 2021 року обсяг торгівлі товарами між Україною та Туреччиною склав $5 млрд (+49,9%), експорт - $2,75 млрд (+65,8%), імпорт - $2,25 млрд (+34,2%), свідчать дані Держстату. Основні товарні позиції: експорту - чорні метали (53,4%), зернові культури (15,9%), руди, шлаки і зола (7,1%); імпорту - реактори ядерні, котли, машини (10,4%), палива мінеральні; нафта і продукти перегонки (8,9%), чорні метали (6,9%). Позитивне сальдо для України за цей період склало $495,84 млн.
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03.02.2022 17:37 Ответить
+5
Ну то добре якщо я помилився.З Туреччиною вкрай необхідні дружні стосунки.Памятаю вони продали нам обладнання яке не хотіла давати ані европа ані США для виготовлення ракет.
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03.02.2022 17:42 Ответить
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Хороша новина. Зелень піде, а ЗВТ для держави повинно бути корисним.
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03.02.2022 17:30 Ответить
С такими делами он не скоро пойдет.
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03.02.2022 17:58 Ответить
он не пойдет...оно полетит !!!
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03.02.2022 19:58 Ответить
Хто знає у нас з Туреччиною мінусове сальдо торговельного балансу для турок це ще більше користі.
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03.02.2022 17:33 Ответить
Поки плюс на 1 млрд з копійками.
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03.02.2022 17:36 Ответить
За девʼять місяців 2021 року обсяг торгівлі товарами між Україною та Туреччиною склав $5 млрд (+49,9%), експорт - $2,75 млрд (+65,8%), імпорт - $2,25 млрд (+34,2%), свідчать дані Держстату. Основні товарні позиції: експорту - чорні метали (53,4%), зернові культури (15,9%), руди, шлаки і зола (7,1%); імпорту - реактори ядерні, котли, машини (10,4%), палива мінеральні; нафта і продукти перегонки (8,9%), чорні метали (6,9%). Позитивне сальдо для України за цей період склало $495,84 млн.
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03.02.2022 17:37 Ответить
"Украина планирует закупки муки в Турции".
"Турция , в связи з неурожаем, закупила зерно в Украине и в России, покрыв тем самым 95%(???) своих потребностей"
/Укрхлебпром/.
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03.02.2022 21:17 Ответить
Ну то добре якщо я помилився.З Туреччиною вкрай необхідні дружні стосунки.Памятаю вони продали нам обладнання яке не хотіла давати ані европа ані США для виготовлення ракет.
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03.02.2022 17:42 Ответить
Туреччина для України давній та важливий партнер,великі перспективи співпраці є у військово-технічному та туристичній галузях економіки.
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03.02.2022 17:43 Ответить
Это очередная сдача национальных интересов. В Турции для их производителей огромная поддержка государства, различные льготы и дешёвые кредиты, чего не скажешь о нас... Поэтому ряд наших отраслей окажется неконкурентоспособными, так как наша власть не способствует развитию национального производителя. Лёгкая промышленность, химический сектор, овощеводство, машиностроение, стройтовары, бытовая техника, производимые у нас просто "ляжут" в угоду турецкому производителю. Наш автопром, а особенно, производство украинских автобусов и вовсе прекратят существование. Всё это вместе убьёт сотни тысяч рабочих мест...
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03.02.2022 18:15 Ответить
Ну не знаю, Богдан строил убогие автобусы, но выигрывал во всех тендерах имея полную поддержку государства. С таким подходом может и лучше если они прекратят существование. Потому что это не конкуренция, а коррупция.
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03.02.2022 18:34 Ответить
Кроме Богдана в Украине производят автобусы Эталон, Ataman, ЗАЗ, Рута и Электрон. Да и причём тут Богдан, когда речь идёт о гибели всей отрасли и потери рабочих мест в угоду турецким производителям?
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03.02.2022 19:30 Ответить
Ага, и некоторые из них еще хуже чем Богдан. Только в конкурентной борьбе рождается качественный продукт. Никто никому просто так отдавать не будет. И у нас никакой отрасли автомобилестроения нет. Осталось одно название.
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03.02.2022 20:05 Ответить
Некоторые, а значит не все хуже Богданов, что уже хорошо, ведь в комментарии было указано про всю отрасль, а не только про любимые вами Богданы. На предприятиях, которые производят вышеуказанные украинские автобусы, работают сотни сотрудников, плюс добавить сюда другие смежные предприятия, которые делают комплектующие, а это также сотни рабочих мест...
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03.02.2022 20:41 Ответить
Будем поглядеть, не все так очевидно.
Надо читать само соглашение.

Все же его не подписывали 10к лет и пытались найти выгоду, что в итоге - будет понятно в ближайшие пару лет.
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03.02.2022 18:15 Ответить
за пацанофффф!!!!
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03.02.2022 18:43 Ответить
 
 