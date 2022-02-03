Украина и Турция подписали соглашение о зоне свободной торговли

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр торговли Турции Мехмет Мусс подписали соглашение о зоне свободной торговли между странами.

Церемонию подписания документа транслировал Офис президента, передает Цензор.НЕТ.

Подписание соглашения состоялось в присутствии президента Украины Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по результатам переговоров сторон.

Ожидается, что соглашение о зоне свободной торговли между странами будет давать дополнительные 2% ВВП ежегодно.

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