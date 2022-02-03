Україна та Туреччина підписали угоду про зону вільної торгівлі

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і міністр торгівлі Туреччини Мехмет Мус підписали угоду про Зону вільної торгівлі між країнами.

Церемонію підписання документа транслював Офіс Президента, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначимо, що підписання угоди відбулося у присутності президента України Володимира Зеленського і президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана за результатами переговорів сторін.

Очікується, що угода про Зону вільної торгівлі між країнами даватиме додаткові 2% ВВП щорічно.

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