Україна та Туреччина підписали угоду про зону вільної торгівлі
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і міністр торгівлі Туреччини Мехмет Мус підписали угоду про Зону вільної торгівлі між країнами.
Церемонію підписання документа транслював Офіс Президента, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначимо, що підписання угоди відбулося у присутності президента України Володимира Зеленського і президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана за результатами переговорів сторін.
Очікується, що угода про Зону вільної торгівлі між країнами даватиме додаткові 2% ВВП щорічно.
Топ коментарі
+8 Kucher
показати весь коментар03.02.2022 17:30 Відповісти Посилання
+5 Іван5
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+5 Влад Воланд
показати весь коментар03.02.2022 17:42 Відповісти Посилання
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"Турция , в связи з неурожаем, закупила зерно в Украине и в России, покрыв тем самым 95%(???) своих потребностей"
/Укрхлебпром/.
Надо читать само соглашение.
Все же его не подписывали 10к лет и пытались найти выгоду, что в итоге - будет понятно в ближайшие пару лет.