РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12046 посетителей онлайн
Новости
7 482 51

Украина и Турция договорились расширить производство беспилотников, - Зеленский

Украина и Турция договорились расширить производство беспилотников, - Зеленский

Украина и Турция подписали соглашение о расширении производства беспилотных летательных аппаратов.

Об этом Зеленский заявил во время итоговой конференции после переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, передает Цензор.НЕТ.

По словам президента, ровно 30 лет назад Украина и Турция положили начало дипломатическим отношениям.

"Внимание уделили сотрудничеству в оборонной промышленности - созданию совместных предприятий, обмену опытом и технологиями. Заключено соглашение, которое существенно расширит производство беспилотных летательных аппаратов компании "Baykar" в Украине", - подчеркнул глава государства.

Читайте также: Турция не планирует замораживать продажу оружия Украине, чтобы угодить России, - администрация Эрдогана

Автор: 

беспилотник (3795) Зеленский Владимир (20922) Турция (3503)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+19
гарна новина,ятаган ***** в спину
показать весь комментарий
03.02.2022 17:31 Ответить
+12
нє,саме ніжє спіни і зовсім нє ятаган...
показать весь комментарий
03.02.2022 17:33 Ответить
+9
Ось найкраща новина...
показать весь комментарий
03.02.2022 17:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
гарна новина,ятаган ***** в спину
показать весь комментарий
03.02.2022 17:31 Ответить
нє,саме ніжє спіни і зовсім нє ятаган...
показать весь комментарий
03.02.2022 17:33 Ответить
хочеш сказати,волохатий ятаган??
показать весь комментарий
03.02.2022 17:34 Ответить
Ердоган такой шалун і видумщік-бункєрная бабушка знаєт...
показать весь комментарий
03.02.2022 17:35 Ответить
ятаган! i пять байрактарiв! ....
показать весь комментарий
03.02.2022 18:02 Ответить
Україна та Туреччина домовились розширити виробництво безпілотників, - Зеленський
===================
Дякуємо вам,Петре Олексійовичу за Байрактари !
показать весь комментарий
03.02.2022 19:45 Ответить
+танки, крилаті ракети середньої радіусу дії, літаки , балістичні ракети для космосу ...тощо
показать весь комментарий
03.02.2022 18:16 Ответить
Ось найкраща новина...
показать весь комментарий
03.02.2022 17:32 Ответить
Від Сяну і Збруча лине пісня могуча

Донбас окликають Карпати

«Вставай, Україно, збирай своє віно,

Коралі вдягай і дукати!



У досвітніх росах сріблиться колосся

Твої це пшеничнії вінці

Вінчайся у зілля, на гоже весілля

Скликай всіх дітей-українців!



Гей, ріднії діти, вже сонечко світить,

Збирайтесь на пир, погуляти!

На рідних розгонах, вином, ще й червоним

Московських гостей напувати…



Щоб так упилися, що й не піднялися,

І з роду до роду йшла слава,

Яка була грізна, вогненна, залізна

Остання з Москвою відправа…

С. Гайдамака 2014 р).
показать весь комментарий
03.02.2022 17:38 Ответить
буба - скумбрія по 7.50!
показать весь комментарий
03.02.2022 17:36 Ответить
скидки б/у, просрочка
показать весь комментарий
03.02.2022 18:00 Ответить
та лано, Ердоган - ***** номер 2.
дві ***** по різні сторони баррікад доки.
завтра вони можуть стати дабл *****м.
я б не плясав...
показать весь комментарий
03.02.2022 17:41 Ответить
Пока это ситуативный союзник, но он нам надо...
показать весь комментарий
03.02.2022 17:46 Ответить
так.
показать весь комментарий
03.02.2022 17:53 Ответить
В отличии от ***** Эрдоган занял свой пост президента Турции, победив на свободных и демократичных выборах. А во время военного путча его защитили простые безоружные люди.
Так что не надо ля-ля.
показать весь комментарий
03.02.2022 17:55 Ответить
небачучему дуже легко в очі насцяти, він як не бачів так і не побачіть.
наш звічний вибір між двома ******* - переміг, як завжди, найпіздаватіший!
показать весь комментарий
03.02.2022 18:04 Ответить
Не надоело ла-ла-ла?
Вопрос риторический.
показать весь комментарий
03.02.2022 18:07 Ответить
е дуже простий рецепт - робіть, бо халяви довго не буде....
показать весь комментарий
03.02.2022 18:14 Ответить
Цe зветься "а би не мовчки".
показать весь комментарий
03.02.2022 19:20 Ответить
в тебе під ніч? - а в мене ще не обідали..
показать весь комментарий
03.02.2022 22:37 Ответить
Так на голодный желудок ля-ля-ля. Вредно для здоровья.
показать весь комментарий
04.02.2022 05:42 Ответить
Ердоган колись стверджував що Крим їх й Українців неіснує? Є посилання чи Ви просто пи#даболо?
показать весь комментарий
03.02.2022 18:36 Ответить
і де я це сказав про Ердогана? - наведіть мою цитату
показать весь комментарий
03.02.2022 18:40 Ответить
Ердоган "*****" номер 2 . Дивится вище , ваш коментар.
показать весь комментарий
03.02.2022 18:41 Ответить

"що Крим їх й Українців неіснує? Є посилання чи Ви просто пи#даболо?"
різницю не бачиш канешна же...
піздаболо льоша ...
показать весь комментарий
03.02.2022 18:44 Ответить
перекручють, брешуть - все як завжди.....
показать весь комментарий
03.02.2022 18:41 Ответить
Вот, вот. Останнэ , це воно.
показать весь комментарий
03.02.2022 19:21 Ответить
Тільки при цьому, тебе, кловун криворогатий вже не буде...
показать весь комментарий
03.02.2022 17:41 Ответить
Паскудно що автору (скаржився земляк) вже третій хор відмовляє у озвученні цієї пісні Бояться чи що? А як би вона звучала через гучномовці на фронті кожного ранку - навіть без наступу! Ото-б "пердаки рвало" на тому боці!
показать весь комментарий
03.02.2022 17:55 Ответить
Молодцы!!!! Эрдоган ,как и Алиев - еще те парни!!! Ну деваться некуда, надо дружить!!!
Лучше они ,чем гулаг и лапти!!!
показать весь комментарий
03.02.2022 17:41 Ответить
Ну що ж, непогано
показать весь комментарий
03.02.2022 17:41 Ответить
Тут правда...Сельчук и Халук Байрактары наладдили производство крутых дроноа АКИНИЧИ и дрона Камикадзе.........................................Рюские бараны вам не страшно?
показать весь комментарий
03.02.2022 17:42 Ответить
Короче. я понял, ни при одном президенте такого не было. Факт? Факт, кто бы не говорил.
показать весь комментарий
03.02.2022 17:57 Ответить
это типа как наркоман выпал с 9 этажа, дяди поймали на руки, а быдло у подъезда говорит - никто еще так красиво не летал, никого так удачно не ловили, факт, кто бы не говорил...
тебе дураку не стыдно, что за Украину делают ее работу? при бешеном сопротивлении Осла и дЕрьмака, все делающих что бы сорвать.
показать весь комментарий
03.02.2022 18:06 Ответить
шо ты змолов? хоть сам понял? ты не злой, факт. а вот дурацкие сравнения. тоже факт. Подписи почитай и исходи от злости.
показать весь комментарий
03.02.2022 18:29 Ответить
Быдло Моцкалькое..выслухаю ваши доводы...типа вы брастко быдл с 998 года...
показать весь комментарий
03.02.2022 18:21 Ответить
Це ДОБРА НОВИНА! АЛЕ чи ПОБАЧИТЬ АРМІЯ ці безпілотники ????????? Чи знов куплять п'ять штук для показухи...
показать весь комментарий
03.02.2022 18:36 Ответить
показать весь комментарий
03.02.2022 19:41 Ответить
Как можно расширить то, чего ещё не существует?
показать весь комментарий
03.02.2022 20:26 Ответить
показать весь комментарий
03.02.2022 21:44 Ответить
А ведь это все не благодаря зеленскому а вопреки.Только представте,что в такой ситуации мог бы для Украины сделать Порошенко.
показать весь комментарий
04.02.2022 00:33 Ответить
Дуже добре.
показать весь комментарий
04.02.2022 08:17 Ответить
 
 