Украина и Турция договорились расширить производство беспилотников, - Зеленский
Украина и Турция подписали соглашение о расширении производства беспилотных летательных аппаратов.
Об этом Зеленский заявил во время итоговой конференции после переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, передает Цензор.НЕТ.
По словам президента, ровно 30 лет назад Украина и Турция положили начало дипломатическим отношениям.
"Внимание уделили сотрудничеству в оборонной промышленности - созданию совместных предприятий, обмену опытом и технологиями. Заключено соглашение, которое существенно расширит производство беспилотных летательных аппаратов компании "Baykar" в Украине", - подчеркнул глава государства.
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+19 Максім ХОЙ #398010
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я б не плясав...
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