Украина и Турция договорились расширить производство беспилотников, - Зеленский

Украина и Турция подписали соглашение о расширении производства беспилотных летательных аппаратов.

Об этом Зеленский заявил во время итоговой конференции после переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, передает Цензор.НЕТ.

По словам президента, ровно 30 лет назад Украина и Турция положили начало дипломатическим отношениям.

"Внимание уделили сотрудничеству в оборонной промышленности - созданию совместных предприятий, обмену опытом и технологиями. Заключено соглашение, которое существенно расширит производство беспилотных летательных аппаратов компании "Baykar" в Украине", - подчеркнул глава государства.

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