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Україна та Туреччина домовились розширити виробництво безпілотників, - Зеленський

Україна та Туреччина домовились розширити виробництво безпілотників, - Зеленський

Україна та Туреччина підписали угоду про розширення виробництва безпілотних літальних апаратів.

Про це Зеленський заявив під час підсумкової конференції після перемовин з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, інформує Цензор.НЕТ.

За словами президента, рівно 30 років тому Україна і Туреччина започаткували дипломатичні відносини.

"Увагу приділили співпраці в оборонній промисловості - створення спільних підприємств, обмін досвідом та технологіями. Укладено угоду, яка суттєво розширить виробництво безпілотних літальних апаратів компанії "Baykar" в Україні", - наголосив глава держави.

Також читайте: Україна та Туреччина підписали угоду про зону вільної торгівлі

Автор: 

безпілотник (4371) Зеленський Володимир (24409) Туреччина (3630)


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Топ коментарі
+19
гарна новина,ятаган ***** в спину
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03.02.2022 17:31 Відповісти
+12
нє,саме ніжє спіни і зовсім нє ятаган...
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03.02.2022 17:33 Відповісти
+9
Ось найкраща новина...
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03.02.2022 17:32 Відповісти
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гарна новина,ятаган ***** в спину
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03.02.2022 17:31 Відповісти
нє,саме ніжє спіни і зовсім нє ятаган...
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03.02.2022 17:33 Відповісти
хочеш сказати,волохатий ятаган??
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03.02.2022 17:34 Відповісти
Ердоган такой шалун і видумщік-бункєрная бабушка знаєт...
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03.02.2022 17:35 Відповісти
ятаган! i пять байрактарiв! ....
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03.02.2022 18:02 Відповісти
Україна та Туреччина домовились розширити виробництво безпілотників, - Зеленський
===================
Дякуємо вам,Петре Олексійовичу за Байрактари !
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03.02.2022 19:45 Відповісти
+танки, крилаті ракети середньої радіусу дії, літаки , балістичні ракети для космосу ...тощо
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03.02.2022 18:16 Відповісти
Ось найкраща новина...
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03.02.2022 17:32 Відповісти
Від Сяну і Збруча лине пісня могуча

Донбас окликають Карпати

«Вставай, Україно, збирай своє віно,

Коралі вдягай і дукати!



У досвітніх росах сріблиться колосся

Твої це пшеничнії вінці

Вінчайся у зілля, на гоже весілля

Скликай всіх дітей-українців!



Гей, ріднії діти, вже сонечко світить,

Збирайтесь на пир, погуляти!

На рідних розгонах, вином, ще й червоним

Московських гостей напувати…



Щоб так упилися, що й не піднялися,

І з роду до роду йшла слава,

Яка була грізна, вогненна, залізна

Остання з Москвою відправа…

С. Гайдамака 2014 р).
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03.02.2022 17:38 Відповісти
буба - скумбрія по 7.50!
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03.02.2022 17:36 Відповісти
скидки б/у, просрочка
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03.02.2022 18:00 Відповісти
та лано, Ердоган - ***** номер 2.
дві ***** по різні сторони баррікад доки.
завтра вони можуть стати дабл *****м.
я б не плясав...
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03.02.2022 17:41 Відповісти
Пока это ситуативный союзник, но он нам надо...
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03.02.2022 17:46 Відповісти
так.
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03.02.2022 17:53 Відповісти
В отличии от ***** Эрдоган занял свой пост президента Турции, победив на свободных и демократичных выборах. А во время военного путча его защитили простые безоружные люди.
Так что не надо ля-ля.
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03.02.2022 17:55 Відповісти
небачучему дуже легко в очі насцяти, він як не бачів так і не побачіть.
наш звічний вибір між двома ******* - переміг, як завжди, найпіздаватіший!
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03.02.2022 18:04 Відповісти
Не надоело ла-ла-ла?
Вопрос риторический.
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03.02.2022 18:07 Відповісти
е дуже простий рецепт - робіть, бо халяви довго не буде....
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03.02.2022 18:14 Відповісти
Цe зветься "а би не мовчки".
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03.02.2022 19:20 Відповісти
в тебе під ніч? - а в мене ще не обідали..
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03.02.2022 22:37 Відповісти
Так на голодный желудок ля-ля-ля. Вредно для здоровья.
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04.02.2022 05:42 Відповісти
Ердоган колись стверджував що Крим їх й Українців неіснує? Є посилання чи Ви просто пи#даболо?
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03.02.2022 18:36 Відповісти
і де я це сказав про Ердогана? - наведіть мою цитату
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03.02.2022 18:40 Відповісти
Ердоган "*****" номер 2 . Дивится вище , ваш коментар.
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03.02.2022 18:41 Відповісти

"що Крим їх й Українців неіснує? Є посилання чи Ви просто пи#даболо?"
різницю не бачиш канешна же...
піздаболо льоша ...
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03.02.2022 18:44 Відповісти
перекручють, брешуть - все як завжди.....
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03.02.2022 18:41 Відповісти
Вот, вот. Останнэ , це воно.
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03.02.2022 19:21 Відповісти
Тільки при цьому, тебе, кловун криворогатий вже не буде...
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03.02.2022 17:41 Відповісти
Паскудно що автору (скаржився земляк) вже третій хор відмовляє у озвученні цієї пісні Бояться чи що? А як би вона звучала через гучномовці на фронті кожного ранку - навіть без наступу! Ото-б "пердаки рвало" на тому боці!
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03.02.2022 17:55 Відповісти
Молодцы!!!! Эрдоган ,как и Алиев - еще те парни!!! Ну деваться некуда, надо дружить!!!
Лучше они ,чем гулаг и лапти!!!
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03.02.2022 17:41 Відповісти
Ну що ж, непогано
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03.02.2022 17:41 Відповісти
Тут правда...Сельчук и Халук Байрактары наладдили производство крутых дроноа АКИНИЧИ и дрона Камикадзе.........................................Рюские бараны вам не страшно?
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03.02.2022 17:42 Відповісти
Короче. я понял, ни при одном президенте такого не было. Факт? Факт, кто бы не говорил.
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03.02.2022 17:57 Відповісти
это типа как наркоман выпал с 9 этажа, дяди поймали на руки, а быдло у подъезда говорит - никто еще так красиво не летал, никого так удачно не ловили, факт, кто бы не говорил...
тебе дураку не стыдно, что за Украину делают ее работу? при бешеном сопротивлении Осла и дЕрьмака, все делающих что бы сорвать.
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03.02.2022 18:06 Відповісти
шо ты змолов? хоть сам понял? ты не злой, факт. а вот дурацкие сравнения. тоже факт. Подписи почитай и исходи от злости.
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03.02.2022 18:29 Відповісти
Быдло Моцкалькое..выслухаю ваши доводы...типа вы брастко быдл с 998 года...
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03.02.2022 18:21 Відповісти
Це ДОБРА НОВИНА! АЛЕ чи ПОБАЧИТЬ АРМІЯ ці безпілотники ????????? Чи знов куплять п'ять штук для показухи...
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03.02.2022 18:36 Відповісти
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03.02.2022 19:41 Відповісти
Как можно расширить то, чего ещё не существует?
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03.02.2022 20:26 Відповісти
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03.02.2022 21:44 Відповісти
А ведь это все не благодаря зеленскому а вопреки.Только представте,что в такой ситуации мог бы для Украины сделать Порошенко.
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04.02.2022 00:33 Відповісти
Дуже добре.
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04.02.2022 08:17 Відповісти
 
 