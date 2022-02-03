Україна та Туреччина домовились розширити виробництво безпілотників, - Зеленський

Україна та Туреччина підписали угоду про розширення виробництва безпілотних літальних апаратів.

Про це Зеленський заявив під час підсумкової конференції після перемовин з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, інформує Цензор.НЕТ.

За словами президента, рівно 30 років тому Україна і Туреччина започаткували дипломатичні відносини.

"Увагу приділили співпраці в оборонній промисловості - створення спільних підприємств, обмін досвідом та технологіями. Укладено угоду, яка суттєво розширить виробництво безпілотних літальних апаратів компанії "Baykar" в Україні", - наголосив глава держави.

Також читайте: Україна та Туреччина підписали угоду про зону вільної торгівлі