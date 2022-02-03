Україна та Туреччина домовились розширити виробництво безпілотників, - Зеленський
Україна та Туреччина підписали угоду про розширення виробництва безпілотних літальних апаратів.
Про це Зеленський заявив під час підсумкової конференції після перемовин з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, інформує Цензор.НЕТ.
За словами президента, рівно 30 років тому Україна і Туреччина започаткували дипломатичні відносини.
"Увагу приділили співпраці в оборонній промисловості - створення спільних підприємств, обмін досвідом та технологіями. Укладено угоду, яка суттєво розширить виробництво безпілотних літальних апаратів компанії "Baykar" в Україні", - наголосив глава держави.
Топ коментарі
+19 Максім ХОЙ #398010
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+12 Александр Чуднивец #474549
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Донбас окликають Карпати
«Вставай, Україно, збирай своє віно,
Коралі вдягай і дукати!
У досвітніх росах сріблиться колосся
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Вінчайся у зілля, на гоже весілля
Скликай всіх дітей-українців!
Гей, ріднії діти, вже сонечко світить,
Збирайтесь на пир, погуляти!
На рідних розгонах, вином, ще й червоним
Московських гостей напувати…
Щоб так упилися, що й не піднялися,
І з роду до роду йшла слава,
Яка була грізна, вогненна, залізна
Остання з Москвою відправа…
С. Гайдамака 2014 р).
дві ***** по різні сторони баррікад доки.
завтра вони можуть стати дабл *****м.
я б не плясав...
Так что не надо ля-ля.
наш звічний вибір між двома ******* - переміг, як завжди, найпіздаватіший!
Вопрос риторический.
"що Крим їх й Українців неіснує? Є посилання чи Ви просто пи#даболо?"
різницю не бачиш канешна же...
піздаболо льоша ...
Лучше они ,чем гулаг и лапти!!!
тебе дураку не стыдно, что за Украину делают ее работу? при бешеном сопротивлении Осла и дЕрьмака, все делающих что бы сорвать.