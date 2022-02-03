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Почему Россия отползает от границ Украины? - "Без цензуры". ВИДЕО

Россия не решится на эскалацию, а Белый дом больше не называет вторжение России в Украину "неизбежным". Что изменилось за последние недели? При чем здесь США, НАТО и визит Джонсона в Украину? Анализирует Богдан Буткевич в новом "Без цензуры" на Цензор.НЕТ.

Автор: 

россия (96267) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+12
я чомусь не поділяю думку що прям таки відповзає,рано ще тішитись хлопці та дівчатка
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03.02.2022 17:37 Ответить
+11
В рядах ордынцев депрессия, вызванная реальной помощью Украине и плюс ковид косит.
И если ковид еще можно пережить с вероятностью 90%, то подохнуть от такой помощи в Украине у них шансы будут - 95%.
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03.02.2022 17:34 Ответить
+7
Щось не дуже помітно , щоби параша відводила свої війська від наших кордонів !


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03.02.2022 17:34 Ответить
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Відповзає?
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03.02.2022 17:29 Ответить
В рядах ордынцев депрессия, вызванная реальной помощью Украине и плюс ковид косит.
И если ковид еще можно пережить с вероятностью 90%, то подохнуть от такой помощи в Украине у них шансы будут - 95%.
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03.02.2022 17:34 Ответить
Щось не дуже помітно , щоби параша відводила свої війська від наших кордонів !


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03.02.2022 17:34 Ответить
***** теперь и отползти нельзя без повода, быдло не поймет, и напасть нельзя, окружение не поймет, и стоять на месте нельзя, северный поток не запустят.
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03.02.2022 17:45 Ответить
думаю спасать его из этой жопы будет опять усатый бульбеб, войска в Беларуси останутся у границ Украины, а кацапские отползут. тв быдлу на пальцах расскажет что это такой хитрый план.
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03.02.2022 17:48 Ответить
***** подтягивает Кургвардию, что означает "борьба с терроризмом" то есть с территориальной обороной. Поєтому говорить об отползании наверно рановато, да и не подтвержден этот отвод, скорее всего это просто замыливание глаз.
С другой стороны - эта переброска Кургвардии говорит о том что ***** уже не расчитывает на дружескую встречу в Украине.
После событий в Джохаре, где похоронен Курятник, шансов пройтись прогулочным шагом по Украине стало еще меньше.
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03.02.2022 18:01 Ответить
Кожен крок Пуйла програшний. Для покращення позицій йому треба підти і удавитися.
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03.02.2022 18:18 Ответить
я чомусь не поділяю думку що прям таки відповзає,рано ще тішитись хлопці та дівчатка
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03.02.2022 17:37 Ответить
Джонсон крутой) и справедливый, как и Байден.
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03.02.2022 17:39 Ответить
ваш оптимізм притягнуто за вуха
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03.02.2022 17:41 Ответить
У ***** другого выхода нет как застрелица...
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03.02.2022 17:45 Ответить
Нє, воно не заштрелицця. Бо мале та бздливе...
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03.02.2022 17:51 Ответить
Очень длинные ролики. Нужно писать до 8-12 минут
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03.02.2022 17:49 Ответить
казламордые уже из Сирии уходили и.....? выдает желаемое за действительность
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03.02.2022 17:59 Ответить
100%
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03.02.2022 18:35 Ответить
Рано расслабляться,этим мышебратьям ни чего не стоит на белое сказать черное и наоборот.
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03.02.2022 21:02 Ответить
Просто у ***** все есть и гораздо больше, ему ничего не нужно, но жизнь его близится к финалу, а оно мечтает реализовать себя полностью, оставить после себя значительный след в истории. Хочет, чтобы потомки вспоминали его в веках, как вспоминают великих императоров, полководцев, оно хочет быть собирателем земель русских, чтобы потомки на него надрачивали, как сейчас тупая вата надрачивает на сталина. Но увы, потомки его запомнят как "сцаря *****" и то, только в одном поколении
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04.02.2022 07:13 Ответить
Нікуди вони не відповзають. Ординці просто намагаються зменшити пильність Заходу. Вони так робили споконвічно.
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04.02.2022 11:13 Ответить
 
 