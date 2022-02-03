Почему Россия отползает от границ Украины? - "Без цензуры". ВИДЕО
Россия не решится на эскалацию, а Белый дом больше не называет вторжение России в Украину "неизбежным". Что изменилось за последние недели? При чем здесь США, НАТО и визит Джонсона в Украину? Анализирует Богдан Буткевич в новом "Без цензуры" на Цензор.НЕТ.
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+12 Максім ХОЙ #398010
показать весь комментарий03.02.2022 17:37 Ответить Ссылка
+11 Сергей Иванофф
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+7 Amber
показать весь комментарий03.02.2022 17:34 Ответить Ссылка
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И если ковид еще можно пережить с вероятностью 90%, то подохнуть от такой помощи в Украине у них шансы будут - 95%.
С другой стороны - эта переброска Кургвардии говорит о том что ***** уже не расчитывает на дружескую встречу в Украине.
После событий в Джохаре, где похоронен Курятник, шансов пройтись прогулочным шагом по Украине стало еще меньше.