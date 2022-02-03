Почему Россия отползает от границ Украины? - "Без цензуры". ВИДЕО

Россия не решится на эскалацию, а Белый дом больше не называет вторжение России в Украину "неизбежным". Что изменилось за последние недели? При чем здесь США, НАТО и визит Джонсона в Украину? Анализирует Богдан Буткевич в новом "Без цензуры" на Цензор.НЕТ.