Чому Росія відповзає від кордонів України?, - "Без цензури". ВIДЕО

Росія не наважиться на ескалацію, а Білий дім більше не називає вторгнення Росії в Україну "неминучим". Що змінилося за останні тижні? До чого тут США, НАТО і візит Джонсона в Україну? Аналізує Богдан Буткевич у свіжому "Без цензури" на Цензор.НЕТ.