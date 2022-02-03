Чому Росія відповзає від кордонів України?, - "Без цензури". ВIДЕО
Росія не наважиться на ескалацію, а Білий дім більше не називає вторгнення Росії в Україну "неминучим". Що змінилося за останні тижні? До чого тут США, НАТО і візит Джонсона в Україну? Аналізує Богдан Буткевич у свіжому "Без цензури" на Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+12 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар03.02.2022 17:37 Відповісти Посилання
+11 Сергей Иванофф
показати весь коментар03.02.2022 17:34 Відповісти Посилання
+7 Amber
показати весь коментар03.02.2022 17:34 Відповісти Посилання
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И если ковид еще можно пережить с вероятностью 90%, то подохнуть от такой помощи в Украине у них шансы будут - 95%.
С другой стороны - эта переброска Кургвардии говорит о том что ***** уже не расчитывает на дружескую встречу в Украине.
После событий в Джохаре, где похоронен Курятник, шансов пройтись прогулочным шагом по Украине стало еще меньше.