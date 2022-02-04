Сборная Украины по футзалу уступила россиянам в полуфинале Евро-2022. ВИДЕО
Сборная Украины встретилась со сборной России в полуфинале по футзалу на Евро-2022. Россияне открыли счет. Впоследствии его удвоили. Украинцы отыграли один мяч в конце первого тайма. Во втором тайме россияне забили еще один мяч. Через 5 минут украинцы отыграли один мяч. Также наша команда не смогла реализовать пенальти. Итоговый счет -3-2 в пользу россиян.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Во время матча украинские болельщики пели известную кричалку "Путин - х#йло". Было сделано объявление, что если не прекратится пение "неспортивного характера", то будет прекращен матч.
для голандії, з огляду на мн17 вона не менш актуальна
Вітаю гравців та особливо вболівальників із реально вдалим матчем !!!!
"Війна - #уйня, главноє маньоври !"
бо українці непереможні силою духа та волі !
Незважаючи ні на що, ми вас ЛЮБИМО, ми вас ЦІНУЄМО, ми у вас ВІРИМО! Слава Вам і Україні!
и вратарь Георгий Замтарадзе из Краснодара из семьи кАзаков
Диктор на арені попросив припинити пісні неспортивного характеру. Ви точно знаєте, про яку пісню мова
Нашим футзалістам хочеться подякувати за віддачу та побажати успіху у грі за третє місце.
Не втрачаємо надію!
А чому це в Амстердамі організаторам заважала кричалка ???
https://youtu.be/gDiDD7ZLNoc