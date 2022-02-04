УКР
Збірна України з футзалу поступилася росіянам у півфіналі Євро-2022. ВIДЕО

Збірна України зустрілася із збірною Росії у півфіналі з футзалу на Євро-2022. Росіяни відкрили рахунок. Згодом його подвоїли. Українці відіграли один м'яч наприкінці першого тайму. У другому таймі росіяни забили ще один м'яч. За 5 хвилин українці відіграли один м'яч. Також наша команда не змогла реалізувати пенальті. Підсумковий рахуонок -3-2 на користь росіян.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Під час матчу українські вболівальники співали відому кричалку "Путін - х#йло". Було зроблене оголошення, що якщо не припиняться співи "неспортивного характеру", то буде припинено матч.

+39
вболівальники на трибунах молодці
04.02.2022 19:45 Відповісти
+36
Молодці! Достойна гра! 3 убойні моменти в кінці. Якби зрівняли, то росіяни б потім посипались.
04.02.2022 19:43 Відповісти
+32
Пенальти нужно забивать ..
04.02.2022 19:41 Відповісти
04.02.2022 19:58 Відповісти
Тікайте, хлопці! Це ж Граф Дякула!!!
04.02.2022 23:54 Відповісти
ще на одному міжнародному майданчику вдалось донести до слухачів цю пісню...
для голандії, з огляду на мн17 вона не менш актуальна
04.02.2022 19:52 Відповісти
Во время матча украинские болельщики пели известную кричалку "Путин - х#йло". Было сделано объявление, что если не прекратится пение "неспортивного характера", то будет прекращен матч.

Вітаю гравців та особливо вболівальників із реально вдалим матчем !!!!

"Війна - #уйня, главноє маньоври !"
04.02.2022 20:56 Відповісти
ми переможемо за будь яких оставин !

бо українці непереможні силою духа та волі !
04.02.2022 21:51 Відповісти
ха так кацапам пообещали двойную премии если обыграют украинскую команду,мотивация оказалась мощной
04.02.2022 19:41 Відповісти
Кацапы на бумаге намного сильнее наших котировались, но игра была абсолютна равная, в том числе и за счет морального духа наши футболистов. Так будет и в случае войны, соответсвенно, что бы кацапам даже надеятся на оккупацию Украины, нужно будет положить здесь всю армию
04.02.2022 19:43 Відповісти
У кацапов играл ниГГер и какойта натурализированный португалец. А это как не крути солдаты НАТО. У условной маньки и Ихвана их ************ наверное был когнитивный диссонанс
04.02.2022 20:06 Відповісти
Путен ***** співали всю гру. Завтра скабєєва скажет, что рускіє пабіділі украінцев толька паткаму, что Путен *****
04.02.2022 19:46 Відповісти
А что они кричали,а то я к сожелению матч не смотрел?
04.02.2022 19:47 Відповісти
.... *****, ла ла ла ла ла
04.02.2022 19:48 Відповісти
Земели придумали)))
04.02.2022 19:49 Відповісти
ЛаЛаЛА!
04.02.2022 19:48 Відповісти
Болелы лучшие))). Пеналь писец так пробить((. Ну в принципе все равно молодцы!!!!
04.02.2022 19:46 Відповісти
ворота маленькие... А мяч как в реальном футболе, ну почти
04.02.2022 19:47 Відповісти
ну не по центру же бить
04.02.2022 19:48 Відповісти
Да понятно..но по центру удар((..воротник же не будет прыгать в угол, ворота маленькие))
04.02.2022 19:49 Відповісти
В 9ку нада біло. но после боя кулаками не машут...
04.02.2022 19:49 Відповісти
он рассчитывал на то что вратарь, как при пенальти в гандболе, расставит руки-ноги углы закрывать, и врезать ему между ног, не прошло, к сожалению
04.02.2022 19:50 Відповісти
ЗАТО У НАС УБОЛІВАЛЬНИКИ САМІ КРАЩІ.
04.02.2022 19:46 Відповісти
В кінці взагалі пенальті не забили і два 100% моменти на останній хвилині.
Незважаючи ні на що, ми вас ЛЮБИМО, ми вас ЦІНУЄМО, ми у вас ВІРИМО! Слава Вам і Україні!
04.02.2022 19:49 Відповісти
хорошо, на характере, сыграли, но такие моменты профукали. балалайня с натурализованными бразильцами, которая щас номинально на 1 месте в Европе, еще отскочила
04.02.2022 19:49 Відповісти
Правильно, моральный дух у наших на высоте. Так будет и в случая полномасштабной войны. путлер думает, что достатчно дать приказ воевать, а про моральный дух не думает вовсе, поэтому все кацапы тут и сдохнут
04.02.2022 19:51 Відповісти
На мельдоній у мошівперевірка була?
04.02.2022 19:51 Відповісти
Как можно было проиграть кривоногим мокшам?
04.02.2022 19:52 Відповісти
шо ж вы так, пацаны..
04.02.2022 19:55 Відповісти
да плевать на недофутбол. главное шоб ВСУ садили кацапов на бутылку от шампанского!!!
04.02.2022 19:56 Відповісти
И шоб у кацапов потом сфинктер выбадал и кишка из очка и никакая мазь скраб для очищения рук от ГСМ не помогала
04.02.2022 20:01 Відповісти
Душевно..
04.02.2022 21:30 Відповісти
Ни флага, ни герба, ни гимна. Всем понятно, какая страна выходит? Все страну 404 узнали? Или нужно уточнять?
04.02.2022 19:56 Відповісти
Какого гимна не было ?
04.02.2022 21:37 Відповісти
Початковий мандраж давив.Молодці що не посипались після другого пропущеного.Кінцівку виграли.Незабитий пеналь в такому матчі буде снитись роками.Шкода.Москалі вже морально надламались.Так близько ТАКА ПЕРЕМОГА могла бути.
04.02.2022 19:56 Відповісти
Капитан команды. Или играл, или и сейчас играет в РФ, точно не скажу! Но. надо было забивать! Да и вообще, кацам повезло - первый гол -дурачок забили...
04.02.2022 20:14 Відповісти
Головна ударна сила російських футболістів три мешканці Воронежа - Нандо, Пауліньо, Робіньо. І Едер Ліма з Магнітогорська. Красиві споконвічно руські імена

и вратарь Георгий Замтарадзе из Краснодара из семьи кАзаков
04.02.2022 19:57 Відповісти
жаль что проиграли, но представляю как бы пиарился до усирачки Зебил если бы наши парни победили
04.02.2022 19:59 Відповісти
это была бы лична победа зебила над стариком Байденом почему мы ешо не в НАТА
04.02.2022 20:03 Відповісти
Цікавий епізод у матчі збірної України проти Росії у півфіналі Євро-2022 з футзалу
Диктор на арені попросив припинити пісні неспортивного характеру. Ви точно знаєте, про яку пісню мова
04.02.2022 20:01 Відповісти
Виграли - програли, великого значення не має, все одно "Путін - х#йло"
04.02.2022 20:02 Відповісти
Фигня потом выграете.
04.02.2022 20:03 Відповісти
Збірна України боролася до самого кінця, але все ж вилетіла від Росії у півфіналі
Нашим футзалістам хочеться подякувати за віддачу та побажати успіху у грі за третє місце.
Не втрачаємо надію!
04.02.2022 20:03 Відповісти
Думаю нада было в конце ломать ноги кацапам шоб в финале не было кому играть. А списать все на каранавирис
04.02.2022 20:09 Відповісти
Звідки в тексті українською мовою ззялося слово "спыви"?
04.02.2022 20:05 Відповісти
Футболісти не змогли, зате вболівальники перемогли. Пора вже цю пісню визнати офіційним спортивним гімном України на міжнародній арені.
04.02.2022 20:22 Відповісти
Всегда?
04.02.2022 21:13 Відповісти
Пруфи, кацап, пруфи
04.02.2022 21:56 Відповісти
Не забили пенальти, и в почти пустые ворота не попали. Наши всегда так, слишком нервничают, слишком стараются почти во всех видах спорта. И всегда проигрывают на чемпионатах мира и олимпиадах.
04.02.2022 20:40 Відповісти
Жаль.
А чому це в Амстердамі організаторам заважала кричалка ???
04.02.2022 20:42 Відповісти
ганьба. проиграть кривоногой монголоидной мордве.
04.02.2022 20:51 Відповісти
Хрен поймёшь кому проиграли. Вот тут пишут, что кривоногая монголоидная мордва сплошь натурализованные бразильцы. А другие про наших славных козаков пишут, что один из игроков нашей сборной не так давно выступал в чемпионате аннексированного Крыма. А еще один до сих пор выступает за клуб из Самары, а до этого три года бегал в команде под КРАСНОмовним названием КПРФ. С этим футзалом о котором многие узнали только сегодня не все так просто.
04.02.2022 21:03 Відповісти
Тебе стыдно за оккупацию украинских земель и убийства вами украинцев?
04.02.2022 21:04 Відповісти
Ему чмошнику не стыдно, они не знают что это такое
04.02.2022 21:14 Відповісти
Ау?Тебе страшно хочется писать на украинском сайте.Ответь,по каким принципам вы убиваете украинцев на их земле?
04.02.2022 21:35 Відповісти
Не понял,почему сборную по большому футболу отводят от РФ,а футзальную наоборот?
04.02.2022 21:01 Відповісти
потомучто позднии стадии никак не развести,это в большом футболе что одни что другие кривоногие быстро сливаються максимум 1/4 что на ЧМ и евро ,что на клубном уровне))))а так на групповых стадиях конечно разводят)
04.02.2022 21:23 Відповісти
Переживём
04.02.2022 21:15 Відповісти
Даже диктор на стадионе не отрицает что путин *****, попросил не петь не спортивные кричалки. А пенальти забивать надо хитрее, влупил по центру - зачем?
04.02.2022 21:16 Відповісти
Кто знает,сколько по времени,на этом сайте держится высер коцапской блевотины?🤣🤣🤣
04.02.2022 21:18 Відповісти
Співати ми уміємо. Оце і вся перемога!
04.02.2022 21:38 Відповісти
Ну програли,ну і шо? Да пофігу... Зато у вас путіна нема і взагалі ніякого сцаря. І то багато чого коштує
04.02.2022 21:42 Відповісти
Максон, і ти ще квакаєш про культуру? Ти б на трибуні що кричав? "Тагил"? Сам в Нідерландах і треба цю кричалку "Путін х%йло",після вбитих цим самим убивцею дітей в літаку. Тупе і жадібне крівництво,як у кацапів так і в нас,тут не посперечаєшся,але х%йло тільки в тебе...
05.02.2022 10:14 Відповісти
Эта Олимпиада проводится не на снегу, а на крови: уйгуры в Турции призвали к бойкоту Игр в Пекине
https://youtu.be/gDiDD7ZLNoc
05.02.2022 11:15 Відповісти
 
 