Збірна України з футзалу поступилася росіянам у півфіналі Євро-2022. ВIДЕО
Збірна України зустрілася із збірною Росії у півфіналі з футзалу на Євро-2022. Росіяни відкрили рахунок. Згодом його подвоїли. Українці відіграли один м'яч наприкінці першого тайму. У другому таймі росіяни забили ще один м'яч. За 5 хвилин українці відіграли один м'яч. Також наша команда не змогла реалізувати пенальті. Підсумковий рахуонок -3-2 на користь росіян.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Під час матчу українські вболівальники співали відому кричалку "Путін - х#йло". Було зроблене оголошення, що якщо не припиняться співи "неспортивного характеру", то буде припинено матч.
