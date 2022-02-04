Ходжес, Бридлав, Пайфер. Что советуют Украине американские звездные генералы?. ВИДЕО

Филипп Бридлав, Мари Йованович, Бен Ходжес, Стивен Пайфер, Александр Вершбоу. На этой неделе Украину посетила американская делегация с дипломатами и военными высокого уровня. В составе были экс-послы США, генералы, командующие сил НАТО. Команде проекта "Восточный фланг" удалось записать несколько интервью с американскими чиновниками и узнать их мнение о реальных возможностях России вести войну, перспективах Украины вступить в НАТО и ситуацию на восточном фронте альянса.

Бен Ходжес – генерал армии США, офицер в отставке. Прошел войны в Ираке и Афганистане, получил ранения. С 2014 по 2017 год был командующим Сухопутными войсками США в Европе. В настоящее время занимается научной деятельностью. Именно Бен Ходжес в 2015 году первым поднял вопросы уязвимости Сувалкского коридора и возможности нападения России на страны восточного фронта НАТО.

"И опять же, с практической точки зрения, Украина и НАТО нуждаются в способности угрожать Севастополю. Заставить командира ВМС в Черном море чувствовать себя некомфортно на своей нелегальной базе. Итак, удары, подводные мины – вещи, угрожающие их порту. Чтобы сказать Кремлю: "Если вы это делаете, мы разрушим саму причину, по которой вы хотели получить Крым". Это во-первых.

Продолжайте улучшать противокорабельные ракеты, по типу вашей системы "Нептун". Я надеюсь, что Соединенные Штаты делают все, что могут для того, чтобы помочь усилить эти способности в защите береговой линии. И тогда я бы хотел, чтобы россияне были очень встревожены тем, что Украина имеет способности разрушить этот нелегальный мост в Керченском проливе. Я думаю, что это был бы достаточно символический удар. Если что, мне нравятся мосты. Просто не этот".

Филипп Бридлав – американский военный, генерал. Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (2013—2016). До этого был командующим американскими Военно-воздушными силами в Европе и Африке. Участвовал в войне в Персидском заливе и Афганистане, имеет ряд самых высоких военных наград армии США. В 2016 году получил Орден князя Ярослава Мудрого V ст. за значительный личный вклад в развитие отношений Украины с НАТО, отстаивание государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Я очень горжусь тем, что делает ваша армия. Я был Верховным главнокомандующим НАТО в Европе, когда в 2014 году на вас напали. Тогда вы имели гордое войско, но оно не было готово к большому количеству вопросов. Армия хорошо служила, как мужчины так и женщины были храбрыми и не было проблем с тем, чтобы пойти воевать, но в целом тогда армия нуждалась в существенных изменениях.

И уже сейчас я вижу совершенно другую армию. Я горжусь той работой, которую проделала ваша нация и армия за эти годы. Я думаю, это то, что стоит отпраздновать. Я все еще думаю, что предстоит много работы как в воздухе, так и в море. Именно на этом я бы фокусировался.

Стивен Пайфер – американский дипломат, 3-й Чрезвычайный и полномочный посол США в Украине, с 1998 по 2000 год. В советское время работал в американском посольстве в СССР, после чего стал заместителем начальника отдела в Госдепартаменте, который отвечал за сотрудничество с Советским Союзом вплоть до его распада. В Украине награжден орденом "За заслуги" II степени – как глава рабочей группы политических и экономических реформ. Сейчас занимается научной деятельностью, специализируется на вопросах контроля вооружений Украины и России.

"Думаю, за последние полтора месяца вы заметили, что США и Европа пытаются делать больше. Во-первых, предоставить больше военной помощи и оборонного оборудования Украине. И здесь я не согласен с теми, кто утверждает, что это приближает войну. Я думаю, что наоборот, когда мы усиливаем обороноспособность Украины, это в первую очередь снижает вероятность того, что Кремль решит атаковать, а также усилить военное присутствие НАТО на Восточном фланге, в странах Балтии и Польше, это еще один сигнал для Кремля, что Запад воспринимает ситуацию очень серьезно, но я не думаю, что Украина может здесь что-то сделать. Думаю, это задача Запада. Когда речь идет о военной помощи, то ситуация немного другая. Могут быть специальные правила, но здесь они отходят на второй план, а в приоритете становится оказание помощи Украине. Это рассматривается как возможность убедить Кремль, что не следует начинать новое военное наступление".

***

Так что американские генералы и послы считают, что пока у России нет достаточно сил, чтобы осуществить масштабное наступление и вести большую войну. Второе общее мнение о том, что политические силы в Украине ведут себя довольно странно, учитывая, что враг на пороге. Лидерам следует объединить усилия, и неважно, насколько сильно они ненавидят друг друга. И третье – что бы ни случилось – продолжать реформы, в оборонке в том числе и в стране, в целом.

Полные версии интервью смотрите в четырнадцатом выпуске программы "Восточный фланг" – совместного проекта Цензор.НЕТ и Независимой антикоррупционной комиссии (НАКО).