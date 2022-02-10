РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5272 посетителя онлайн
Новости Видео Война
6 427 8

Стрим с главным редактором Цензор.НЕТ Юрием Бутусовым. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Обзор главных событий последних дней.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в своем стриме будет раскрывать ряд тем.

"Проведу стрим на своем канале по темам:

  1. Эвакуация российских дипломатов из Киева – заявление министра МИД РФ Лаврова.

  2. Количество российских войск увеличивается, возможен рост – заявление министра МИД Украины Кулебы. Карта сосредоточения российских войск вокруг границ Украины на 10 февраля.

  3. Морская блокада побережья Украины российским флотом – заявление ВМС Украины. Карта блокады и последствия.

  4. Заседание СНБО в Харькове 11 февраля. Основной вопрос – Территориальная оборона, главу КГГА Кличко уполномочили сделать доклад по организации ТРО в столице. Зеленский покажет, что именно он, а не Кличко, сплачивает мэров в организации ТРО", - написал он.

Бутусов призвал писать ему вопросы и пообещал пытаться ответить на большинство из них.

Автор: 

Бутусов Юрий (4358)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Насчет Кличка верно , Бо на него наехали зебуины ранее , за начало подготовки Киева к защите. Мож у зебуинов позднее зажигание. Не дай бог военных действий, не удивлюсь , шо у некомпетентных военные отберут власть.
показать весь комментарий
10.02.2022 21:57 Ответить
так и должно быть, иначе зеленка сдаст страну
показать весь комментарий
10.02.2022 23:44 Ответить
Нацрада перевірить шість телеканалів через розголошення ними державної таємниці.

Це «Україна», «5 канал», «Прямий», «Україна 24», «Еспресо» та «4 канал».
показать весь комментарий
10.02.2022 22:30 Ответить
Морська блокада узбережжя України кацапськими лоханками - це вже повний бєспрєдєл.

Цікаво було подивитись карту з росташуванням одічалих вздовж нашого кордону. Вони вже добряче підготувались до наступу . А шо там у нас?
показать весь комментарий
11.02.2022 00:43 Ответить
Не встречал еще такое ядерное количество махровой цензуры как на цензоре.
показать весь комментарий
11.02.2022 10:17 Ответить
 
 