Стрим с главным редактором Цензор.НЕТ Юрием Бутусовым. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Заседание СНБО в Харькове 11 февраля. Основной вопрос – Территориальная оборона, главу КГГА Кличко уполномочили сделать доклад по организации ТРО в столице. Зеленский покажет, что именно он, а не Кличко, сплачивает мэров в организации ТРО", - написал он.