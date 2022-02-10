Стрим с главным редактором Цензор.НЕТ Юрием Бутусовым. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Обзор главных событий последних дней.
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в своем стриме будет раскрывать ряд тем.
"Проведу стрим на своем канале по темам:
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Эвакуация российских дипломатов из Киева – заявление министра МИД РФ Лаврова.
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Количество российских войск увеличивается, возможен рост – заявление министра МИД Украины Кулебы. Карта сосредоточения российских войск вокруг границ Украины на 10 февраля.
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Морская блокада побережья Украины российским флотом – заявление ВМС Украины. Карта блокады и последствия.
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Заседание СНБО в Харькове 11 февраля. Основной вопрос – Территориальная оборона, главу КГГА Кличко уполномочили сделать доклад по организации ТРО в столице. Зеленский покажет, что именно он, а не Кличко, сплачивает мэров в организации ТРО", - написал он.
Бутусов призвал писать ему вопросы и пообещал пытаться ответить на большинство из них.
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Це «Україна», «5 канал», «Прямий», «Україна 24», «Еспресо» та «4 канал».
Цікаво було подивитись карту з росташуванням одічалих вздовж нашого кордону. Вони вже добряче підготувались до наступу . А шо там у нас?