Стрім з головним редактором Цензор.НЕТ Юрієм Бутусовим. ВIДЕО
Огляд основних подій останніх днів.
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у своєму стрімі розкриватиме низку тем.
"Проведу стрім на своєму каналі по темах:
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Евакуація російських дипломатів з Києва - заява міністра МЗС РФ Лаврова.
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Кількість російських військ збільшується, можливе зростання -Заява міністра МЗС України Кулеби. Карта зосередження російських військ навколо кордонів України станом на 10 лютого.
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Морська блокада узбережжя України російським флотом - заява ВМС України. Карта блокади та наслідки.
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Засідання РНБО у Харкові 11 лютого. Основне питання - Територіальна оборона, голову КМДА Кличко вповноважили зробити доповідь по організації ТРО у столиці. Зеленський покаже, що саме він, а не Кличко, згуртовує мерів в організації ТРО", - написав він.
Бутусов закликав писати йому питання та пообіцяв намагатися відповісти на більшість із них.
Будь ласка, зачекайте...
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Цікаво було подивитись карту з росташуванням одічалих вздовж нашого кордону. Вони вже добряче підготувались до наступу . А шо там у нас?