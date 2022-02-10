Стрім з головним редактором Цензор.НЕТ Юрієм Бутусовим. ВIДЕО

Засідання РНБО у Харкові 11 лютого. Основне питання - Територіальна оборона, голову КМДА Кличко вповноважили зробити доповідь по організації ТРО у столиці. Зеленський покаже, що саме він, а не Кличко, згуртовує мерів в організації ТРО", - написав він.