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Стрім з головним редактором Цензор.НЕТ Юрієм Бутусовим. ВIДЕО

Огляд основних подій останніх днів.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у своєму стрімі розкриватиме низку тем.

"Проведу стрім на своєму каналі по темах:

  1. Евакуація російських дипломатів з Києва - заява міністра МЗС РФ Лаврова.

  2. Кількість російських військ збільшується, можливе зростання -Заява міністра МЗС України Кулеби. Карта зосередження російських військ навколо кордонів України станом на 10 лютого.

  3. Морська блокада узбережжя України російським флотом - заява ВМС України. Карта блокади та наслідки.

  4. Засідання РНБО у Харкові 11 лютого. Основне питання - Територіальна оборона, голову КМДА Кличко вповноважили зробити доповідь по організації ТРО у столиці. Зеленський покаже, що саме він, а не Кличко, згуртовує мерів в організації ТРО", - написав він.

Бутусов закликав писати йому питання та пообіцяв намагатися відповісти на більшість із них.

Автор: 

Бутусов Юрій (3589)


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Насчет Кличка верно , Бо на него наехали зебуины ранее , за начало подготовки Киева к защите. Мож у зебуинов позднее зажигание. Не дай бог военных действий, не удивлюсь , шо у некомпетентных военные отберут власть.
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10.02.2022 21:57 Відповісти
так и должно быть, иначе зеленка сдаст страну
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10.02.2022 23:44 Відповісти
Нацрада перевірить шість телеканалів через розголошення ними державної таємниці.

Це «Україна», «5 канал», «Прямий», «Україна 24», «Еспресо» та «4 канал».
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10.02.2022 22:30 Відповісти
Морська блокада узбережжя України кацапськими лоханками - це вже повний бєспрєдєл.

Цікаво було подивитись карту з росташуванням одічалих вздовж нашого кордону. Вони вже добряче підготувались до наступу . А шо там у нас?
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11.02.2022 00:43 Відповісти
Не встречал еще такое ядерное количество махровой цензуры как на цензоре.
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11.02.2022 10:17 Відповісти
 
 