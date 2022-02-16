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Арахамия о западных СМИ: Хуже Скабеевой и Соловьева. ВИДЕО

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обвинил CNN, Bloomberg и WSJ в публикации фейков о вторжении РФ.

Свою позицию он озвучил в эфире ток-шоу "Право на владу", сообщает Цензор.НЕТ.

Арахамия заявил, что часть американских СМИ распространяла и распространяет "откровенные фейки" по поводу угрозы вторжения российской армии. Он сравнил часть американских СМИ с российскими пропагандистами.

"Я думаю, когда через две-три недели фаза исчезнет, ​​мы должны сделать ретроспективный анализ, каким образом большие очень известные СМИ начали распространять информацию хуже, чем Скабеева с Соловьевым. Откровенные фейки в CNN, Bloomberg, WSJ… Это мы должны изучить, поэтому что это элементы гибридной войны", - сказал Арахамия.

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Он считает, что "идут попытки заключить новый договор коллективной безопасности", а Украина - только площадка для переговоров.

Арахамия также отметил, что публикация информации об угрозе вторжения российской армии слишком дорого обходится Украине.

"Эта истерия стоит сейчас стране 2-3 млрд долларов ежемесячно. Мы не можем занимать зарубежные рынки, потому что там просто безумные ставки. Многие экспортеры отказываются. Мы считаем ежедневно потери экономики и потом через МИД распространяем эту информацию к партнерам, потому что они должны понимать. Когда кто-то решает переместить посольство во Львов, они должны понимать, что такая новость будет стоить для экономики Украины несколько сотен миллионов долларов", - заявил политик.

Автор: 

пропаганда (3675) СМИ (3835) паника (45) Арахамия Давид (989)


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Топ комментарии
+163
Дайте мартышке банан, пусть заткнется
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16.02.2022 22:11
+120
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16.02.2022 22:12
+101
Дебіл.
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16.02.2022 22:11
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Страница 5 из 5
а я рад за Арахамию. Два года этот босяк, человек без Родины и лица, прятался по подьездам где, в пример еще одному сучьему болту Маргарите Галустяну только и делал что срал. А почему вилез
этот гибон из Сухуми. Это сигнал в Москву - не "списывайте нас, мы старались, но Байден нам помешал". Одновременно полезли портков,сурков, мурзаев, даже откопали питекантропа царева. И все боятся вопроса от фюрера, а где Вы были 16 февраля 2022 года? потому что ножичков там на всех хватит, а первыми пострадают шимпанзе и гибоны и сучьи болты
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17.02.2022 08:01 Ответить
Увесь світ не дає здати Україну бєніному опг кремлівській мафії......?????Це з вами треба розбиратися-злодії,брехуни,перевертні тупаки,наркомани!Пора вже народу України розібратись зі шкідниками і ворогами!
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17.02.2022 08:07 Ответить
Називати це мавпоподібне непорозуміння політиком - це вже занадто!!!
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17.02.2022 08:12 Ответить
почему никто из коментаторов , пренебрежительно высказываясь об одном из ключевых депутатов Рады из Слуг народа, не понимают что этот выходец из рф может быть обыкновенной фсбшной втычкой на задании? Причем завербовать его могли уже после того как украинский мудрый народ сделал его депутатом Рады.
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17.02.2022 08:13 Ответить
уберите этого зебильного засрланца из эфира. оно вообще не соображает, шо несёт.
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17.02.2022 08:13 Ответить
Молодці американці,молодці українці:показали ворогу-буде відсіч!!!!!А арахамії жаль ,що наступу не було???? так уже 8 років як воює кремлівська мафія з Україною ...а ти і такі як ти її підхолуйники????
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17.02.2022 08:20 Ответить
агрохимия хуже клоуна, это точно
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17.02.2022 08:26 Ответить
Ще два роки цієї ганьби.
А потім усім зеленим срака.
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17.02.2022 08:30 Ответить
дай Бог, твої слова, та всім українцям в вуха.
бо судячи по рейтингам, ми виглядаємо глухими, сліпими та німими
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17.02.2022 11:13 Ответить
На рейтинги сумно дивитись, але вони часто "від лукавого".
Україна все ж не РФ і не Білорусь.
Дурних і у нас *******, але не так фанатично, як там.
Був свідком, як провладних функціонерів, які вважали, що все уже в кишені
прості виборці кинули через брата сраки.
За совка таке було немислимо.
Ми таки змінюємось.
Ще не вмерла.
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17.02.2022 11:53 Ответить
згден.
змінюємось.
але дуже повільно
досі сидять мери міст, по 15-25 років.
лише тому що дали пенсіонерам можливість кататися скільки завгодно.
тому що віддав їм зрілані липи на дрова.
тому що у мера є фонди.
а це все підкуп виборців і ніяк по другому.
уяви що в райцентрі 20000 населення.
голосують 7000
у мера його підлеглі, підм,яті, тіщо на тендерах, друзі, знайомі.
разом 300 людей.
у них родини, батьки, це буде 1200
+ пенсіонери =3000
шансів програти вибори, нема, навіть без агітації
і хрен ти, я, чи хтось, їм донесем, що це не правильно
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17.02.2022 12:12 Ответить
Так, гнилість вїлась до кісток.
Ти мені, я тобі.
Тут таке, або змінимось, або пропадемо.
Зникнем, станемо нацією, що не має держави (і волі, і навіть прагнення до волі).
Як та худоба, яка не знає нічого, крім роботи і стійла.
Але ще не вечір.
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17.02.2022 12:39 Ответить
Так і є. Але, дай Боже сил, пережити іще ці два роки цього грєбаного сорому.
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17.02.2022 11:34 Ответить
Януковича вынесли. Почему этих откровенных врагов Украины должны терпеть? Только потому, что сами выбрали? Все ошибаются. Овоща выкинуть это нам не помешало
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19.02.2022 20:56 Ответить
Бидло нікчемне
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17.02.2022 08:38 Ответить
Ну скажіть мені скільки ще часу буде мутити воду ця АгроХамія абхазька?? Хто цій козі надав громадянство??
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17.02.2022 08:38 Ответить
Служу таварищю Путену!
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17.02.2022 08:45 Ответить
Та киньте вже йому хтось банана, нехай заспокоїться!
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17.02.2022 08:46 Ответить
Хламідії банани не їдять
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17.02.2022 11:11 Ответить
украинцам надо бороться с внешней и внутренней оккупацией..
Украина захвачена пейсатыми или чучмеками, которые грабят народ и ресурсы Украины в интересах кремлядей..
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17.02.2022 08:47 Ответить
Ти не тільки нарік, ти дибіл. Тобі ж з заходу казали - що ви там курите?
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17.02.2022 08:59 Ответить
Чекаю не дочекаюсь, коли цих зебілів, викинуть на смітник історіі...
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17.02.2022 09:01 Ответить
На смітник біовідходів.
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17.02.2022 09:31 Ответить
В чем то он прав. Достаточно посмотреть на курс доллара, чтоб понять.
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17.02.2022 09:03 Ответить
А ты наверно думал что во время войны доллар будет по 8!
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17.02.2022 09:33 Ответить
Если наши европейские партнеры будут очень жевать сопли и пытаться не раздражать мордор , то доллар таки может быть по 8.... По 8 евро ! ))
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17.02.2022 10:21 Ответить
Как говорил Дубинский, тупой ,собачий , рот
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17.02.2022 09:04 Ответить
Яка ж ти паскуда ,ну що ж який президент такий голова фракціі ,а ще "патріот" господар зброду Беня.
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17.02.2022 09:04 Ответить
Всі хто мав справу з чмошніками СЛ не повинні потрапити до органів влади в наступні вибори. ні під яким соусом.
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17.02.2022 09:16 Ответить
Відправити цього гірського цапа-офшорника назад в гори.
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17.02.2022 09:05 Ответить
Хто відправить? Ти сам? Чи президент Зе його позбавить громадянства і вишле, як злодія в законі2? Ха-ха
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17.02.2022 10:24 Ответить
Нє трожь єтого космополіта з Абхазії! Єнто суперпатріот України.
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17.02.2022 09:09 Ответить
Но больше всего , возмущает , шо этот гандон, без году неделя , как гражданин Украины, но уже за всех Украинцев рассказывает всякую )(ерню
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17.02.2022 09:11 Ответить
Но тут он прав, как бы кому не хотелось. как можно отрицать факт на лицо? Идиот и тот понял.
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17.02.2022 09:11 Ответить
о це о . . . представник української влади. . . . . . як сам клоун так і його команда - неприємні обличча . . . . . таке враження що ці люди роблять якусь брудну справу. . . або щоб сприймали як свого серед тітушок. . .
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17.02.2022 09:12 Ответить
Звідки це чмо виліЗло?
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17.02.2022 09:12 Ответить
От куда.. от куда... из российского Сочи , а потом из грузинского "ОРДЛО" Гагр.
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17.02.2022 09:17 Ответить
Эту пад-у нужно уже давно держать в подвале СБУ. Он бы хотя бы случал что последние дни " транслировал" его шеф ( зе президент) по этому поводу... Или на него уже и в ОП нет управы. Сочинский па-ла засланец...
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17.02.2022 09:14 Ответить
Умови вступу України до НАТО та ЄС
- ПОДОЛАННЯ КОРУПЦІЇ
- ЛІКВІДАЦІЯ АГЕНТУРИ паРаші в Україні.

Ця скотиняка підпадає під обидва пункти.
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17.02.2022 09:22 Ответить
Скільки це нікчемне створіння буде усіляку дурню нести?!! Чи у цих павіанів ціль так обіс*ати Україну, щоб від неї всі відвернулись і більше не допомагали ні словом ні ділом?
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17.02.2022 09:19 Ответить
Краще б воно мовчало. Більше користі буде.
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17.02.2022 09:32 Ответить
Власть зелёных приводит ежемесячно к 10 миллиардов долларов убытка для Украины.Тупые,наглые свою сущность пытаются оправдать примитивным шулерством на грани дебилизма.
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17.02.2022 09:39 Ответить
Иногда мне кажется что эту " бабизянку" специально выбрали на неблаговидную роль "придворного идиЕта " он же козел отпущения ( опущения).. что бы сдвинуть общественный негатив с Ермака. ( Арахамией видимо легче в последствии пожертвовать... как в свое время Богданом) Но это лишь один из возможных вариантов. Вполне допускаю, что это не вариант " тонкой игры", а просто там команда " беспросветных дурней" и это у них происходит на автомате.
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17.02.2022 09:47 Ответить
команда предполагает структуру, а структура предполагает некий замысел.

Нельзя в одном предложении использовать понятия мыслительного процесса и зебилов.

Так что там просто "толпа беспросветных идиотов".
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17.02.2022 11:00 Ответить
Придурок на який хрен в рашкі мобілізація їде повним ходом?
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17.02.2022 09:55 Ответить
кто то ее видел или опять сми?
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17.02.2022 10:42 Ответить
Сферический идиот. Этот троллинг со стороны западных СМИ помогает удерживать Путлера от нападения. Путлер грозит: "Щас нападу". На Западе отвечают: "Да, точно нападет. 16 числа". И Путлер в дураках. Кроме того, эта массированная кампания в западных СМИ - обоснование для поставок оружия. А эти арахамии переживают, что их бизнес терпит убытки. Если начнется война, потери будут не 2-3 млрд дол. в месяц, а в разы больше. Страны может не стать. Пусть посчитает, на какую сумму нам дли оружия и другой помощи, в том числе деньгами.
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17.02.2022 09:56 Ответить
так а он вроде и не против, просто меньше истерик чувак говорит, тормознитесь и трезво думайте а не по самолетам тикаты
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17.02.2022 10:41 Ответить
"меньше истерик "

То над вами хтось познущався, недолуго пояснивши тлумачення слова "істєріка".
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17.02.2022 10:55 Ответить
меньше истерик = меньше бабла и меньше самолетов!
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17.02.2022 10:57 Ответить
То про які два три тиждні ти говориш нам з цим жити постійно так як живе Ізраіль, Південа Корея.
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17.02.2022 09:59 Ответить
Чому цей тормоз ще не психлікарні?
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17.02.2022 10:09 Ответить
Зелена наркомавпа😠
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17.02.2022 10:09 Ответить
Він вже повернувся?

Навіщо його цитувати? Хто він? Що зробив для України?
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17.02.2022 10:11 Ответить
якщо нe покзувати досягнння хeроя то вiн будe iдeальним i 73%номозглi його знов обeрутью
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17.02.2022 10:55 Ответить
Що це за Чупакабра? Хто його навчив говорити?
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17.02.2022 10:16 Ответить
Хто небудь заткне цю кінчену тварюку чи ні?
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17.02.2022 10:17 Ответить
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17.02.2022 10:20 Ответить
Арахамию нужно отозвать его избирателями!
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17.02.2022 10:27 Ответить
Арахамия стоит у верха коррупции в Украине - его нужно посадить в тюрягу!
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17.02.2022 10:27 Ответить
абсолютно по делу сказал. не с чем кацапу сейчас сюда лезть. да надо быть готовым и вытаскивать с етой ситуации по максимуму - и финансовая поддрежка и вооруженная, но самое главное продолжаем работать и зарабатывать дальше, пусть бесятся
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17.02.2022 10:40 Ответить
Арахамiя, Ти гiрший за макаку
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17.02.2022 10:51 Ответить
нiззя закрити. да Арахамчик? так хoть погавкаєш.
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17.02.2022 10:52 Ответить
Каждый, кто успокаивает текущую истерику: "Путлер -- атакует" или Кретин Идиотович *******, или предатель!

1. Под єто дело разгрузили уже 30 самолетов с современным вооружением!
2. Выписали чек на 1,2 ярда евро!
3. + Готовят чек в баксах!
4. + Пакуют по программе ленд-лиза!

Вместо того что б орать еще громче "Help!" "Hilfe!" "Рятуйте!" агрохмырия говорит: "не гоните, нам помощь не нужна!"

ЗІ

Надо официально переименовать медицинский термин "Дебил" в "Арахам"! У термина должен быть наглядный пример!
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17.02.2022 10:55 Ответить
Санкций этому уйобку, и захлопнет пасть как собайчийротдубинский, сразу же...
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17.02.2022 11:04 Ответить
Цього пі...ра потрібно перевірити на поліграфі, на предмет співпраці на развідку КНР!
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17.02.2022 11:04 Ответить
Кому еще непонятно, что зеленая плесень это агентура кремля?
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17.02.2022 11:06 Ответить
Парниша, может тебе пора домой, на историческую родину - Израиль или Абхазию - всё равно. Что-то ты у нас загостился.
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17.02.2022 11:15 Ответить
консерва глубокого залегания всрылась
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17.02.2022 11:19 Ответить
Даун звичайний! Популяція поширена на всій території України...
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17.02.2022 11:20 Ответить
Обезьяния - полный ******* или прислуга кремля. А американцы делают все правильно
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17.02.2022 11:23 Ответить
Ва всьем виноваты омериканцы, как кацапы требуют так зелёные упыри и говорят
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17.02.2022 11:31 Ответить
Красавчег...
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17.02.2022 11:33 Ответить
Арахамия враг, такой же как Скабеева
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17.02.2022 11:40 Ответить
Глядя на эту хламидию рука тянется к кирпичу.
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17.02.2022 11:57 Ответить
Чучало... хто і де знайшов цього дибіла
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17.02.2022 12:01 Ответить
Нет слов!
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17.02.2022 12:02 Ответить
Може ти б заткнувся.
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17.02.2022 12:10 Ответить
Цього мерзотника потрібно викинути з України!
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17.02.2022 12:10 Ответить
Подивіться на нього - мавпа мавпою. В нього і мізки мавп*ячі. Нехай їде в свою Абхазію і там лепече що хоче. А ви знаєте що довжина вимірюється в метрах а бехня вимірюється арахаміями.
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17.02.2022 12:10 Ответить
Тваряхамия. На нього теж буде достатньо кримінальних справ. Сидітиме бобик.
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17.02.2022 12:11 Ответить
Тобто Скабєєва і Соловйов кращі. Хто б сумнівався. Арахамія вже знає куди ховатися якщо що?
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17.02.2022 12:13 Ответить
шимпанзе в зоопарке намного умнеее арахамчика в ВР --- и видно же что оно . арахамчик . умнее кывы . но когда начинает говорить . возникают ооооочень большие сомнения
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17.02.2022 12:15 Ответить
Ах ти ж ПАСКУДА! Без роду,без племені, а дає поради! Гнида!
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17.02.2022 12:34 Ответить
Ету абхазкую мартышку на утилизацию давно пора
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17.02.2022 12:37 Ответить
Арахамия - хуже Скабеевой и Соловьева!
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17.02.2022 12:40 Ответить
закрийде десь це опудало і кляп в порядку що не вякало!!!
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17.02.2022 16:24 Ответить
Що цікаво, цю плісняву погань абсолютно не бентежить багатотисячне вороже військо на кордоні. Зате, його бентежить розкриття ворожих планів.
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18.02.2022 00:19 Ответить
смешной человечек н**ольшого роста из Сухуми (Абхазия), с **#лом Чиполлино, и умом табуретки - глава парламентской фракции правящей партии, имеющей большинство в парламенте Украины - как?! ну как народ Украины дошёл до того, чтобы свад**ного диджея поставить "рулить" 40-миллионным государством?! как "олд" не могу не вспомнить старую ТВ-рекламу "иногда лучше жевать, чем говорить!"
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19.02.2022 16:29 Ответить
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