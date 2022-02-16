Арахамия о западных СМИ: Хуже Скабеевой и Соловьева. ВИДЕО

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обвинил CNN, Bloomberg и WSJ в публикации фейков о вторжении РФ.

Свою позицию он озвучил в эфире ток-шоу "Право на владу", сообщает Цензор.НЕТ.

Арахамия заявил, что часть американских СМИ распространяла и распространяет "откровенные фейки" по поводу угрозы вторжения российской армии. Он сравнил часть американских СМИ с российскими пропагандистами.

"Я думаю, когда через две-три недели фаза исчезнет, ​​мы должны сделать ретроспективный анализ, каким образом большие очень известные СМИ начали распространять информацию хуже, чем Скабеева с Соловьевым. Откровенные фейки в CNN, Bloomberg, WSJ… Это мы должны изучить, поэтому что это элементы гибридной войны", - сказал Арахамия.

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Он считает, что "идут попытки заключить новый договор коллективной безопасности", а Украина - только площадка для переговоров.

Арахамия также отметил, что публикация информации об угрозе вторжения российской армии слишком дорого обходится Украине.

"Эта истерия стоит сейчас стране 2-3 млрд долларов ежемесячно. Мы не можем занимать зарубежные рынки, потому что там просто безумные ставки. Многие экспортеры отказываются. Мы считаем ежедневно потери экономики и потом через МИД распространяем эту информацию к партнерам, потому что они должны понимать. Когда кто-то решает переместить посольство во Львов, они должны понимать, что такая новость будет стоить для экономики Украины несколько сотен миллионов долларов", - заявил политик.