Арахамия о западных СМИ: Хуже Скабеевой и Соловьева. ВИДЕО
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обвинил CNN, Bloomberg и WSJ в публикации фейков о вторжении РФ.
Свою позицию он озвучил в эфире ток-шоу "Право на владу", сообщает Цензор.НЕТ.
Арахамия заявил, что часть американских СМИ распространяла и распространяет "откровенные фейки" по поводу угрозы вторжения российской армии. Он сравнил часть американских СМИ с российскими пропагандистами.
"Я думаю, когда через две-три недели фаза исчезнет, мы должны сделать ретроспективный анализ, каким образом большие очень известные СМИ начали распространять информацию хуже, чем Скабеева с Соловьевым. Откровенные фейки в CNN, Bloomberg, WSJ… Это мы должны изучить, поэтому что это элементы гибридной войны", - сказал Арахамия.
Он считает, что "идут попытки заключить новый договор коллективной безопасности", а Украина - только площадка для переговоров.
Арахамия также отметил, что публикация информации об угрозе вторжения российской армии слишком дорого обходится Украине.
"Эта истерия стоит сейчас стране 2-3 млрд долларов ежемесячно. Мы не можем занимать зарубежные рынки, потому что там просто безумные ставки. Многие экспортеры отказываются. Мы считаем ежедневно потери экономики и потом через МИД распространяем эту информацию к партнерам, потому что они должны понимать. Когда кто-то решает переместить посольство во Львов, они должны понимать, что такая новость будет стоить для экономики Украины несколько сотен миллионов долларов", - заявил политик.
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этот гибон из Сухуми. Это сигнал в Москву - не "списывайте нас, мы старались, но Байден нам помешал". Одновременно полезли портков,сурков, мурзаев, даже откопали питекантропа царева. И все боятся вопроса от фюрера, а где Вы были 16 февраля 2022 года? потому что ножичков там на всех хватит, а первыми пострадают шимпанзе и гибоны и сучьи болты
рланца из эфира. оно вообще не соображает, шо несёт.
А потім усім зеленим срака.
бо судячи по рейтингам, ми виглядаємо глухими, сліпими та німими
Україна все ж не РФ і не Білорусь.
Дурних і у нас *******, але не так фанатично, як там.
Був свідком, як провладних функціонерів, які вважали, що все уже в кишені
прості виборці кинули через брата сраки.
За совка таке було немислимо.
Ми таки змінюємось.
Ще не вмерла.
змінюємось.
але дуже повільно
досі сидять мери міст, по 15-25 років.
лише тому що дали пенсіонерам можливість кататися скільки завгодно.
тому що віддав їм зрілані липи на дрова.
тому що у мера є фонди.
а це все підкуп виборців і ніяк по другому.
уяви що в райцентрі 20000 населення.
голосують 7000
у мера його підлеглі, підм,яті, тіщо на тендерах, друзі, знайомі.
разом 300 людей.
у них родини, батьки, це буде 1200
+ пенсіонери =3000
шансів програти вибори, нема, навіть без агітації
і хрен ти, я, чи хтось, їм донесем, що це не правильно
Ти мені, я тобі.
Тут таке, або змінимось, або пропадемо.
Зникнем, станемо нацією, що не має держави (і волі, і навіть прагнення до волі).
Як та худоба, яка не знає нічого, крім роботи і стійла.
Але ще не вечір.
Украина захвачена пейсатыми или чучмеками, которые грабят народ и ресурсы Украины в интересах кремлядей..
- ПОДОЛАННЯ КОРУПЦІЇ
- ЛІКВІДАЦІЯ АГЕНТУРИ паРаші в Україні.
Ця скотиняка підпадає під обидва пункти.
Нельзя в одном предложении использовать понятия мыслительного процесса и зебилов.
Так что там просто "толпа беспросветных идиотов".
То над вами хтось познущався, недолуго пояснивши тлумачення слова "істєріка".
Навіщо його цитувати? Хто він? Що зробив для України?
1. Под єто дело разгрузили уже 30 самолетов с современным вооружением!
2. Выписали чек на 1,2 ярда евро!
3. + Готовят чек в баксах!
4. + Пакуют по программе ленд-лиза!
Вместо того что б орать еще громче "Help!" "Hilfe!" "Рятуйте!" агрохмырия говорит: "не гоните, нам помощь не нужна!"
ЗІ
Надо официально переименовать медицинский термин "Дебил" в "Арахам"! У термина должен быть наглядный пример!