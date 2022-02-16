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Новости Агрессия России против Украины Война
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Состоялась одна из крупнейших миротворческих операций столетия, - Яценюк

Состоялась одна из крупнейших миротворческих операций столетия, - Яценюк

То, что сейчас произошло – это одна из крупнейших миротворческих операций столетия. Это миротворческая операция нового типа. США стали флагманом, объединили всех партнеров – и в ЕС, и в НАТО, и предотвратили эскалацию и организованную войну, к которой уже был готов президент Путин.

Об этом заявил глава Киевского Форума безопасности, премьер-министр Украины в 2014-2016 годах Арсений Яценюк во время онлайн-дискуссии КФБ 16 февраля, информирует Цензор.НЕТ.

Путин не ожидал такого ответа, подчеркнул Яценюк: "Он не ожидал, что Запад будет настолько объединенным. Что Запад сомкнет ряды и поддержит Украину, что Запад не пойдет ни на какие уступки и будет бороться за Украину, предоставлять летальное оружие, будет готов вводить санкции. Что Запад будет абсолютно четким в своем единстве".

"Изначально его (Путина) идея заключалась в том, чтобы либо напасть на Украину, либо запугать Украину и Запад и в результате получить не только уступки, а вообще капитуляцию. Но он не получил этого и никогда не получит", - подчеркнул он.

В то же время, подчеркнул глава КФБ, ситуация не решена: "Абсолютно понятно, что Путин будет пытаться начать новую или открытую, или тайную операцию и против Украины, и против Запада".

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"Запад и Украина должны разработать новый план действий в случае чрезвычайных ситуаций. Поскольку Путин будет давить дальше. И в этом плане мы должны осознавать, что его цель – это захватить всю Украину и подорвать Запад. Его конечная цель – давить на Запад, чтобы выбить определенные уступки", – подчеркнул он.

Яценюк подчеркнул, что перспектива НАТО для Украины имеет ключевое значение: "Мы понимаем, что это решение, которое должно решаться не в краткой перспективе, а в среднесрочной или долгосрочной перспективе. Но прежде мы должны больше интегрировать Украину в структуры НАТО, сделать наше войско более стойким".

Что касается Минских договоренностей, подчеркнул глава КФБ, их толкование Путиным "равно капитуляции Украины": "Мы должны настаивать исключительно на нашем совместном прочтении Минских договоренностей. А именно - что Россия должна вывести свои войска из Украины, Украина должна возобновить контроль над границей, вернуть контроль над Донецком и Луганском, и только после этого Украина сможет провести действительно открытые и честные выборы.

"Мы должны держаться вместе. Мы должны делать выводы из случившегося. Убежден, что этот кризис сделал нас всех сильнее", – сказал Яценюк.

Автор: 

США (26511) Яценюк Арсений (8006) Киевский форум по безопасности (139)


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Топ комментарии
+68
Найкращий прем'єр-міністр в новітній історії України. Попри всі жарти - з роллю кризис-менеджера у надскладний час впорався чудово, хоча знав, що йде на політичне самогубство.
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16.02.2022 20:59
+37
От Яценюка до сих пор рвет ватніе пердаки
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16.02.2022 21:00
+30

Ещё бы.
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16.02.2022 21:31
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секретний маринад для шашликів ?
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16.02.2022 23:45 Ответить
Йов! Слава Ісу! Минулося, а то
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16.02.2022 21:51 Ответить
Нельзя верить цитатам из интернета. В.И.Ленин.
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16.02.2022 21:54 Ответить
Про цитати в итернете это не Ленин сказал, а Троцкий.
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16.02.2022 21:59 Ответить
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16.02.2022 21:52 Ответить
Ну не всех партнёров, некоторые показали себя гауном как не странно...
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16.02.2022 21:53 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=qmg7fLhrGZ0&ab_channel=shaposhnikovnews От вторжения России спасет Украину стена Яценюка
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16.02.2022 21:54 Ответить
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16.02.2022 22:02 Ответить
Неужели куля в лоб снова рвется к корыту. Настоящий представитель своей нации ....
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16.02.2022 22:14 Ответить
Вот именно что он страну получил в состоянии корыта. Откачал, стабилизировал и ушел. Тут многие с Порохом возятся как со списаной торбой, а это ведь именно Яценюк подготовил почву и сделал возможным многие достижения Пороха.
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16.02.2022 22:19 Ответить
Пожалуйста, предъявите доказательства.
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16.02.2022 22:39 Ответить
Слив засчитан.
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16.02.2022 22:45 Ответить
это тот лярд про который мочановский жлоб скулил что не откачал но ведь мог, твоим мозгом подтерлись а ты даже не заметил!!!
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16.02.2022 23:17 Ответить
Арсений Петрович, вы, похоже, опять в политику собрались. Раньше вас не слышно было. Что означает: в Украине произошла резкая смена баланса сил. Учитывая переезд посольств во Львов, Путин действительно добился чего хотел: Украина не будет в НАТО.
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16.02.2022 22:26 Ответить
Почему такие выводы?
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16.02.2022 22:28 Ответить
Потому что эвакуация посольств и проигрыш в войне неразделимы. Это части одного и того же феномена.
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16.02.2022 22:32 Ответить
Есть такая очень потреотическая российская газета - прохановская gazeta.ru . Taм часто появляется информация которую основные СМИ стараются не афишировать. Так вот вам, возможно, будет интересно узнать что руководство нескольких областей Украины давно и успешно ведут политику по экономической капитуляции.
https://zavtra.ru/blogs/sud_ba_ukrainskoj_gosudarstvennosti Судьба украинской государственности (zavtra.ru)
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16.02.2022 22:35 Ответить
Извините, не та ссылка. Вот правильная: https://zavtra.ru/blogs/novie_realii Новые реалии (zavtra.ru)
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16.02.2022 22:38 Ответить
Никаким областным элитам не выгодно будет идти в рашку. Там они будут вторым сортом.
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16.02.2022 22:51 Ответить
А если выбор: остаться у власти за чужие деньги, или потерять власть вообще ввиду банкротства - какой выбор они сделают, как вы думаете ?
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16.02.2022 22:53 Ответить
Никто не останется у власти ни за свои ни за чужие деньги. Потом, не забываем, что там придет некий рамзан, а это уже чревато для них будет не только властью деньгами, а уже жизнью. + Уже никуда не выедешь, как та же поклонская, а всю жизнь сидеть для них в Рашке это уже наказание.
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16.02.2022 22:58 Ответить
Значит будут втихаря брать деньги, проводя политику какую им укажут спонсоры. На публику же будут демонстрировать украинский флаг и носить вышиванку.
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16.02.2022 23:00 Ответить
Маячня для внутрішньоросійського споживання. України вже давно не існує - вона вимерзла без вашого газу ще взимку 2014-2015 років. А те, що ти з кимось ведеш "дискусію" - то твоя алкогольна галюцінація.
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17.02.2022 08:05 Ответить
Если вам будет интересно то именно такую политику ведёт центральная власть.
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16.02.2022 22:39 Ответить
Центральную власть, в конечном итоге, можно контролировать как в 2014-м. Вы попробуйте главу каждого региона контролировать, чтобы он втихаря деньги не брал. Да и он легко может заявить: "мне людей кормить надо, а в Киеве денег нет".
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16.02.2022 22:41 Ответить
ПНХ разом з своєю газетасру і дугіним, тварино якцапськва
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16.02.2022 22:46 Ответить
Синку, помни: оскорбление оппонента - это признание поражения в дискуссии.
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16.02.2022 22:47 Ответить
З вузькоязичними тваринами не дискутую. Так що ПНХ ще раз
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16.02.2022 22:51 Ответить
Водички попей.
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16.02.2022 22:52 Ответить
Попробуй похмелиться тебя отпустит
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17.02.2022 06:38 Ответить
Да не колышет Путина будет ли Украина в НАТО или нет. Это просто один из актов большого спектакля. Путин же ставил условие вернуть границы НАТО к состоянию на 1994 год - что не было выполнено. Это все лабуда - его основная цель признание Крыма, вода в Крым, и президент в Украине а-ля Лукашенко.
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16.02.2022 22:40 Ответить
В принципе это одно и то же: если Украина не в НАТО, то она в СССР-2.0 .
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16.02.2022 22:42 Ответить
Да вот только такие имбецилы во власти как арахамия этого ничего не понимают своим тупым мозгом.
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16.02.2022 22:30 Ответить
Арахмия, Ермак, и вообще большинство нынешнего режима являются иностранными агентами.
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16.02.2022 22:36 Ответить
Херьня полная. Путин фактически добился выполнения своей задачи - это была большая репетиция еще большего спектакля, который будет обязательно дальше. Те условия, которые Путин выставил Западу и НАТО не были удовлетворены - что он и ожидал. Это было прощупывание реакции на будущее вторжение. Так что, не нужно кричать Гоп, пока не перепрыгнули через эту яму.
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16.02.2022 22:33 Ответить
Особенно если на фейковый гоп половина депутатов свалила с Украины, что намекает на способность страны устоять в случае реальной полномасштабной войны. Весь патриотизм системы смыло за день.
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16.02.2022 23:33 Ответить
на самом деле дело было так

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16.02.2022 22:39 Ответить
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16.02.2022 22:42 Ответить
Как же он выгодно выделяется на фоне всяких Зеленских и Арахамий.
Просто как Ницше против неандертальцев.
К сожалению "нарид" ближе ко вторым, потому у власти не такие как Яценюк.
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16.02.2022 22:45 Ответить
Аршавин: Санкт-Петербург заслужил право принять финал Лиги чемпионов.
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16.02.2022 22:51 Ответить
Яценюку стоит уволить спичрайтера. Это всё Запад у него оказывается. Вклад Запада в сдерживание трудно переоценить, но находясь в здравом уме, стоило хотя бы раз упомянуть украинскую армию. Именно она для путена останавливающий фактор #1. Именно очевидная готовность страны к жесткому сопротивлению (со всеми вытекающими) и подтолкнула Запад к консолидации. Пассивность Запада в 2014 году- яркое тому подтверждение.
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16.02.2022 22:56 Ответить
Армия ДА без вариантов. Но не нужно забывать о простом Народе Украины ... Что бы там ***** в уши не вливали о поддержке (братьев) всякими жопзж но даже такой ублюдок должен понимать что просто кацапню будут рвать Это не 14 год большинство подготовились основательно и ненависть к ***** такая что все его вонючее войско разорвут. Показательно что в 14 году пару знакомых говорила та типа похрен сами кацапы и родня вся там . а сейчас готовы в бой бо за свое . Один выходец с подмосковья сказал нормальные не прийдут убивать и захватывать а ублюдков нужно валить .... Нет разницы какой национальности их там в болотах до хрена
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17.02.2022 02:56 Ответить
Звідки це чучело вилізло
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16.02.2022 23:09 Ответить
Надо бы переименовать какую-нибудь площадь в честь полководца байдена по этому случаю . Если бы не этот мощный старик , кацапы бы уже маршировали по Крещатику ..
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16.02.2022 23:14 Ответить
Респект Яценюку !!
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16.02.2022 23:22 Ответить
за що, за те що він лайно?
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17.02.2022 00:20 Ответить
Давай Сеня, глубже всех засунул язык этим заголовком. Действительно, такой грандиозной операции пропаганды над нами еще никто не проводил. Громко отрепетировали ввод санкций после захвата Киева, кто куда свалит. Еще немного шоу, и киевская власть полностью убежала бы из страны, этот крысиный бег успели увидеть все, какая оборона была бы после такого можно легко предположить. Деморализацию в Украине придется успокаивать еще долго, зато великие Байден и Джонсон подняли себе рейтинги.
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16.02.2022 23:26 Ответить
Деморализацию не вижу ... А вот те уроды что свалили из страны их всех нужно освободить от должностей а в идеале от гражданства
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17.02.2022 03:01 Ответить
Рашисты ждут хорошего момента. Они как гиены и шакалы нападают стаей на слабых
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16.02.2022 23:32 Ответить
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17.02.2022 00:19 Ответить
Байден дрочил пока Борис Джонсон не отправил в Украину 8 самолётов с оружием, причём демонстративно в обход Германии. Когда Байден понял, что его акции упали то бросился спасать имдж США. Заодно и пинок Зеленскому двинул.
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17.02.2022 00:36 Ответить
Яценюк довго мовчав, а тут вирішив хитро попіаритись на рівному місці. Війська московії ще не відводились. https://m.censor.net/ua/news/3316689
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17.02.2022 02:28 Ответить
Бред, что предотвратили? Чего пуйло испугался? Байден даже список возможных санкций не публиковал. А все по настоящему важные, вычеркнул
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17.02.2022 04:20 Ответить
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17.02.2022 04:58 Ответить
Был карибский кризис, теперь будет украинский кризис
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17.02.2022 09:08 Ответить
Читая комментарии - такое впечатлене, что школьники сидят по домам запертые и от нех делать заполняют интеренет своими умными мыслями....
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17.02.2022 11:27 Ответить
...таке враження ..ЦІЇ "миротворці" - судячи по їх заявах - з ОДНОГО табору - племені .. ДИВА ...
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17.02.2022 12:11 Ответить
Яценюк решил отрастить хасидскую бороду.
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18.02.2022 08:15 Ответить
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