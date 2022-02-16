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Відбулася одна з найбільших миротворчих операцій сторіччя, - Яценюк

Відбулася одна з найбільших миротворчих операцій сторіччя, - Яценюк

Те, що зараз відбулося, – це одна з найбільших миротворчих операцій сторіччя. Це миротворча операція нового типу. США стали флагманом, об’єднали всіх партнерів – і в ЄС, і в НАТО, і запобігли ескалації і війні, яка організовувалася і до якої вже був готовий президент Путін.

Про це заявив голова Київського Безпекового Форуму, прем’єр-міністр України в 2014-16 роках Арсеній Яценюк під час онлайн-дискусії КБФ 16 лютого, інформує Цензор.НЕТ.

Путін не очікував такої відповіді, наголосив Яценюк: "Він не очікував, що Захід буде настільки об’єднаним. Що Захід зімкне ряди і підтримає Україну, що Захід не піде на жодні поступки і буде боротися за Україну, надавати летальну зброю, буде готовий запроваджувати санкції. Що Захід буде абсолютно чітким у своїй єдності".

"Початково його (Путіна) ідея полягала в тому, щоби або напасти на Україну, або ж залякати Україну і Захід і в результаті отримати не лише поступки, а взагалі капітуляцію. Але він не отримав цього і ніколи не отримає", – підкреслив він.

Водночас, підкреслив голова КБФ, ситуація не вирішена: "Абсолютно зрозуміло, що Путін буде намагатися розпочати нову, чи відкриту, чи таємну операцію і проти України, і проти Заходу".

Також читайте: Піти на умови Росії щодо "Мінська" - це буде справжня державна зрада, - Яценюк

"Захід і Україна мають розробити новий план дій в разі надзвичайних ситуацій. Оскільки Путін буде тиснути далі. І в цьому плані ми маємо усвідомлювати, що його мета – це захопити всю Україну та підірвати Захід. Його кінцева мета – тиснути на Захід, щоб вибити певні поступки", – наголосив він.

Яценюк наголосив, що перспектива НАТО для України має ключове значення: "Ми розуміємо, що це рішення, яке має вирішуватися не в короткій перспективі, а в середньостроковій чи довгостроковій перспективі. Але до того ми повинні більше інтегрувати Україну в структури НАТО, зробити наше військо більш стійким".

Що стосується Мінських домовленостей, підкреслив голова КБФ, їх тлумачення Путіним "дорівнює капітуляції України": "Ми маємо наполягати виключно на нашому спільному прочитанні Мінських домовленостей. А саме - що Росія має вивести свої війська з України, Україна має відновити контроль над кордоном, повернути контроль над Донецьком і Луганськом, і тільки після цього Україна зможе провести дійсно відкриті й чесні вибори".

"Ми повинні триматися разом. Ми маємо робити висновки з того, що сталося. Переконаний, що ця криза зробила нас усіх сильнішими", – сказав Яценюк.

Автор: 

США (22643) Яценюк Арсеній (2570) Київський безпековий форум (160)


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Топ коментарі
+68
Найкращий прем'єр-міністр в новітній історії України. Попри всі жарти - з роллю кризис-менеджера у надскладний час впорався чудово, хоча знав, що йде на політичне самогубство.
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16.02.2022 20:59
+37
От Яценюка до сих пор рвет ватніе пердаки
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16.02.2022 21:00
+30

Ещё бы.
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16.02.2022 21:31
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секретний маринад для шашликів ?
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16.02.2022 23:45 Відповісти
Йов! Слава Ісу! Минулося, а то
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16.02.2022 21:51 Відповісти
Нельзя верить цитатам из интернета. В.И.Ленин.
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16.02.2022 21:54 Відповісти
Про цитати в итернете это не Ленин сказал, а Троцкий.
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16.02.2022 21:59 Відповісти
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16.02.2022 21:52 Відповісти
Ну не всех партнёров, некоторые показали себя гауном как не странно...
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16.02.2022 21:53 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=qmg7fLhrGZ0&ab_channel=shaposhnikovnews От вторжения России спасет Украину стена Яценюка
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16.02.2022 21:54 Відповісти
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16.02.2022 22:02 Відповісти
Неужели куля в лоб снова рвется к корыту. Настоящий представитель своей нации ....
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16.02.2022 22:14 Відповісти
Вот именно что он страну получил в состоянии корыта. Откачал, стабилизировал и ушел. Тут многие с Порохом возятся как со списаной торбой, а это ведь именно Яценюк подготовил почву и сделал возможным многие достижения Пороха.
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16.02.2022 22:19 Відповісти
Пожалуйста, предъявите доказательства.
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16.02.2022 22:39 Відповісти
Слив засчитан.
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16.02.2022 22:45 Відповісти
это тот лярд про который мочановский жлоб скулил что не откачал но ведь мог, твоим мозгом подтерлись а ты даже не заметил!!!
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16.02.2022 23:17 Відповісти
Арсений Петрович, вы, похоже, опять в политику собрались. Раньше вас не слышно было. Что означает: в Украине произошла резкая смена баланса сил. Учитывая переезд посольств во Львов, Путин действительно добился чего хотел: Украина не будет в НАТО.
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16.02.2022 22:26 Відповісти
Почему такие выводы?
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16.02.2022 22:28 Відповісти
Потому что эвакуация посольств и проигрыш в войне неразделимы. Это части одного и того же феномена.
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16.02.2022 22:32 Відповісти
Есть такая очень потреотическая российская газета - прохановская gazeta.ru . Taм часто появляется информация которую основные СМИ стараются не афишировать. Так вот вам, возможно, будет интересно узнать что руководство нескольких областей Украины давно и успешно ведут политику по экономической капитуляции.
https://zavtra.ru/blogs/sud_ba_ukrainskoj_gosudarstvennosti Судьба украинской государственности (zavtra.ru)
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16.02.2022 22:35 Відповісти
Извините, не та ссылка. Вот правильная: https://zavtra.ru/blogs/novie_realii Новые реалии (zavtra.ru)
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16.02.2022 22:38 Відповісти
Никаким областным элитам не выгодно будет идти в рашку. Там они будут вторым сортом.
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16.02.2022 22:51 Відповісти
А если выбор: остаться у власти за чужие деньги, или потерять власть вообще ввиду банкротства - какой выбор они сделают, как вы думаете ?
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16.02.2022 22:53 Відповісти
Никто не останется у власти ни за свои ни за чужие деньги. Потом, не забываем, что там придет некий рамзан, а это уже чревато для них будет не только властью деньгами, а уже жизнью. + Уже никуда не выедешь, как та же поклонская, а всю жизнь сидеть для них в Рашке это уже наказание.
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16.02.2022 22:58 Відповісти
Значит будут втихаря брать деньги, проводя политику какую им укажут спонсоры. На публику же будут демонстрировать украинский флаг и носить вышиванку.
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16.02.2022 23:00 Відповісти
Маячня для внутрішньоросійського споживання. України вже давно не існує - вона вимерзла без вашого газу ще взимку 2014-2015 років. А те, що ти з кимось ведеш "дискусію" - то твоя алкогольна галюцінація.
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17.02.2022 08:05 Відповісти
Если вам будет интересно то именно такую политику ведёт центральная власть.
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16.02.2022 22:39 Відповісти
Центральную власть, в конечном итоге, можно контролировать как в 2014-м. Вы попробуйте главу каждого региона контролировать, чтобы он втихаря деньги не брал. Да и он легко может заявить: "мне людей кормить надо, а в Киеве денег нет".
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16.02.2022 22:41 Відповісти
ПНХ разом з своєю газетасру і дугіним, тварино якцапськва
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16.02.2022 22:46 Відповісти
Синку, помни: оскорбление оппонента - это признание поражения в дискуссии.
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16.02.2022 22:47 Відповісти
З вузькоязичними тваринами не дискутую. Так що ПНХ ще раз
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16.02.2022 22:51 Відповісти
Водички попей.
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16.02.2022 22:52 Відповісти
Попробуй похмелиться тебя отпустит
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17.02.2022 06:38 Відповісти
Да не колышет Путина будет ли Украина в НАТО или нет. Это просто один из актов большого спектакля. Путин же ставил условие вернуть границы НАТО к состоянию на 1994 год - что не было выполнено. Это все лабуда - его основная цель признание Крыма, вода в Крым, и президент в Украине а-ля Лукашенко.
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16.02.2022 22:40 Відповісти
В принципе это одно и то же: если Украина не в НАТО, то она в СССР-2.0 .
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16.02.2022 22:42 Відповісти
Да вот только такие имбецилы во власти как арахамия этого ничего не понимают своим тупым мозгом.
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16.02.2022 22:30 Відповісти
Арахмия, Ермак, и вообще большинство нынешнего режима являются иностранными агентами.
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16.02.2022 22:36 Відповісти
Херьня полная. Путин фактически добился выполнения своей задачи - это была большая репетиция еще большего спектакля, который будет обязательно дальше. Те условия, которые Путин выставил Западу и НАТО не были удовлетворены - что он и ожидал. Это было прощупывание реакции на будущее вторжение. Так что, не нужно кричать Гоп, пока не перепрыгнули через эту яму.
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16.02.2022 22:33 Відповісти
Особенно если на фейковый гоп половина депутатов свалила с Украины, что намекает на способность страны устоять в случае реальной полномасштабной войны. Весь патриотизм системы смыло за день.
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16.02.2022 23:33 Відповісти
на самом деле дело было так

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16.02.2022 22:39 Відповісти
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16.02.2022 22:42 Відповісти
Как же он выгодно выделяется на фоне всяких Зеленских и Арахамий.
Просто как Ницше против неандертальцев.
К сожалению "нарид" ближе ко вторым, потому у власти не такие как Яценюк.
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16.02.2022 22:45 Відповісти
Аршавин: Санкт-Петербург заслужил право принять финал Лиги чемпионов.
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16.02.2022 22:51 Відповісти
Яценюку стоит уволить спичрайтера. Это всё Запад у него оказывается. Вклад Запада в сдерживание трудно переоценить, но находясь в здравом уме, стоило хотя бы раз упомянуть украинскую армию. Именно она для путена останавливающий фактор #1. Именно очевидная готовность страны к жесткому сопротивлению (со всеми вытекающими) и подтолкнула Запад к консолидации. Пассивность Запада в 2014 году- яркое тому подтверждение.
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16.02.2022 22:56 Відповісти
Армия ДА без вариантов. Но не нужно забывать о простом Народе Украины ... Что бы там ***** в уши не вливали о поддержке (братьев) всякими жопзж но даже такой ублюдок должен понимать что просто кацапню будут рвать Это не 14 год большинство подготовились основательно и ненависть к ***** такая что все его вонючее войско разорвут. Показательно что в 14 году пару знакомых говорила та типа похрен сами кацапы и родня вся там . а сейчас готовы в бой бо за свое . Один выходец с подмосковья сказал нормальные не прийдут убивать и захватывать а ублюдков нужно валить .... Нет разницы какой национальности их там в болотах до хрена
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17.02.2022 02:56 Відповісти
Звідки це чучело вилізло
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16.02.2022 23:09 Відповісти
Надо бы переименовать какую-нибудь площадь в честь полководца байдена по этому случаю . Если бы не этот мощный старик , кацапы бы уже маршировали по Крещатику ..
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16.02.2022 23:14 Відповісти
Респект Яценюку !!
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16.02.2022 23:22 Відповісти
за що, за те що він лайно?
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17.02.2022 00:20 Відповісти
Давай Сеня, глубже всех засунул язык этим заголовком. Действительно, такой грандиозной операции пропаганды над нами еще никто не проводил. Громко отрепетировали ввод санкций после захвата Киева, кто куда свалит. Еще немного шоу, и киевская власть полностью убежала бы из страны, этот крысиный бег успели увидеть все, какая оборона была бы после такого можно легко предположить. Деморализацию в Украине придется успокаивать еще долго, зато великие Байден и Джонсон подняли себе рейтинги.
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16.02.2022 23:26 Відповісти
Деморализацию не вижу ... А вот те уроды что свалили из страны их всех нужно освободить от должностей а в идеале от гражданства
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17.02.2022 03:01 Відповісти
Рашисты ждут хорошего момента. Они как гиены и шакалы нападают стаей на слабых
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16.02.2022 23:32 Відповісти
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17.02.2022 00:19 Відповісти
Байден дрочил пока Борис Джонсон не отправил в Украину 8 самолётов с оружием, причём демонстративно в обход Германии. Когда Байден понял, что его акции упали то бросился спасать имдж США. Заодно и пинок Зеленскому двинул.
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17.02.2022 00:36 Відповісти
Яценюк довго мовчав, а тут вирішив хитро попіаритись на рівному місці. Війська московії ще не відводились. https://m.censor.net/ua/news/3316689
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17.02.2022 02:28 Відповісти
Бред, что предотвратили? Чего пуйло испугался? Байден даже список возможных санкций не публиковал. А все по настоящему важные, вычеркнул
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17.02.2022 04:20 Відповісти
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17.02.2022 04:58 Відповісти
Был карибский кризис, теперь будет украинский кризис
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17.02.2022 09:08 Відповісти
Читая комментарии - такое впечатлене, что школьники сидят по домам запертые и от нех делать заполняют интеренет своими умными мыслями....
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17.02.2022 11:27 Відповісти
...таке враження ..ЦІЇ "миротворці" - судячи по їх заявах - з ОДНОГО табору - племені .. ДИВА ...
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17.02.2022 12:11 Відповісти
Яценюк решил отрастить хасидскую бороду.
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18.02.2022 08:15 Відповісти
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