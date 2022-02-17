Стрим с Юрием Бутусовым: Обстрелы - повод для вторжения?. ВИДЕО
В полночь на канале "Бутусов Плюс" - детальный разбор ситуации на границах по состоянию на 17 февраля.
Об этом главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил в фейсбуке.
"Расскажу о действиях российских войск у наших границ, и посмотрим карту обстрелов российскими оккупантами по нашим позициям.
Что происходит? Что готовит Россия? Возможные направления вторжения и провокации?" – написал он.
Вопросы Бутусову можно задать в комментариях под его постом.
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Як було при ПП?
Є такий обсріл - на 2 тижні закривають ВСІ КПВВ.
Якщо хоч десь є якесь хвилювання - же на тиждень.
Через місяць, коли вольним рюзьке людям стає ***** шо жрать, а в магазинах кінчаються продукти - якось постріли зникають.
Але то треба мать яйко
трижды кацапам задницу надрали:
1. 1918 г.
2. 1939 г.
3. 1944 г.
лише від Вас можна одержати повну та детальну інформацію про поточну ситуацію.
згоден з Вами, що першим буде Донбас через "іхтам-нєт", але турбує групіровка проти Харкова - це оточення групіровки військ на Донбасі та удар по Києву