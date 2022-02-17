Стрим с Юрием Бутусовым: Обстрелы - повод для вторжения?. ВИДЕО

В полночь на канале "Бутусов Плюс" - детальный разбор ситуации на границах по состоянию на 17 февраля.

Об этом главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил в фейсбуке.

"Расскажу о действиях российских войск у наших границ, и посмотрим карту обстрелов российскими оккупантами по нашим позициям.

Что происходит? Что готовит Россия? Возможные направления вторжения и провокации?" – написал он.

Вопросы Бутусову можно задать в комментариях под его постом.