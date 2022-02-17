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Стрим с Юрием Бутусовым: Обстрелы - повод для вторжения?. ВИДЕО

В полночь на канале "Бутусов Плюс" - детальный разбор ситуации на границах по состоянию на 17 февраля.

Об этом главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил в фейсбуке.

"Расскажу о действиях российских войск у наших границ, и посмотрим карту обстрелов российскими оккупантами по нашим позициям.

Что происходит? Что готовит Россия? Возможные направления вторжения и провокации?" – написал он.

Вопросы Бутусову можно задать в комментариях под его постом.

Автор: 

Бутусов Юрий (4358)


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Топ комментарии
+16
Про напад на Шефіра Зеленський розповідав з трибуни ООН, а про обстріл бойовиками дитсадка та школи мовчить , як в рот води набрав😠
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17.02.2022 23:49
+15
Zoren Facktus@zorenfaktus

Як було при ПП?
Є такий обсріл - на 2 тижні закривають ВСІ КПВВ.
Якщо хоч десь є якесь хвилювання - же на тиждень.
Через місяць, коли вольним рюзьке людям стає ***** шо жрать, а в магазинах кінчаються продукти - якось постріли зникають.
Але то треба мать яйко
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17.02.2022 23:46
+13
Россия хватает Финляндию за руку со словами: "Злодейка! Пытаешься на меня напасть?" Политическая карикатура 1939 года. Ничего не напоминает из событий наших дней?
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17.02.2022 23:55
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Zoren Facktus@zorenfaktus

Як було при ПП?
Є такий обсріл - на 2 тижні закривають ВСІ КПВВ.
Якщо хоч десь є якесь хвилювання - же на тиждень.
Через місяць, коли вольним рюзьке людям стає ***** шо жрать, а в магазинах кінчаються продукти - якось постріли зникають.
Але то треба мать яйко
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17.02.2022 23:46 Ответить
альтернативную реальность рассказываете) И сейчас КПВВ закрыты
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18.02.2022 00:13 Ответить
в когось робить відео?
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17.02.2022 23:48 Ответить
В 00 по Киеву
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17.02.2022 23:52 Ответить
дякую - 2 хв
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17.02.2022 23:58 Ответить
и у меня ща работает
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18.02.2022 00:15 Ответить
в мене теж, то я зарано ломився...
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18.02.2022 00:18 Ответить
Про напад на Шефіра Зеленський розповідав з трибуни ООН, а про обстріл бойовиками дитсадка та школи мовчить , як в рот води набрав😠
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17.02.2022 23:49 Ответить
Это была постановка от клоунария и использование трибуны ООН. В личных целях ! Прикрыть скандал с офшорами зеИУДЫ ОМАНСКОГ
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18.02.2022 00:20 Ответить
Загострення на Донбасі . Мета - перекидання наших резервів туди, після цього спробують пововтузитись на півдні, потім бліцкриг на Київ. В результаті спробують, як мінімум, віджати південь, як максимум - та ну його нах думати про максимум...(с)
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17.02.2022 23:51 Ответить
Россия хватает Финляндию за руку со словами: "Злодейка! Пытаешься на меня напасть?" Политическая карикатура 1939 года. Ничего не напоминает из событий наших дней?
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17.02.2022 23:55 Ответить
Тільки каци ніколи не ходили в капелюхах, а в шапках.
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18.02.2022 00:10 Ответить
І що ти таке зараз сказав, бот?
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18.02.2022 09:29 Ответить
а мне нравится "финляндизация".... рашки
трижды кацапам задницу надрали:
1. 1918 г.
2. 1939 г.
3. 1944 г.
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18.02.2022 00:01 Ответить
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18.02.2022 00:10 Ответить
Дякуєм Юрію за труди !
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18.02.2022 00:24 Ответить
Все кто из Генштаба и сбу носил погоны в 2003м году - дай вам Бог здоровья крепкого
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18.02.2022 00:25 Ответить
Блин, ну стыдно вестись на провокации.....и ещё шоу из этого , устраивать......
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18.02.2022 00:33 Ответить
Это пока не провокации. Еще можно быстро определить, кто и откуда стреляет! Провокация - это будет Гляйвиц по российски с "новичком". Думай!
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18.02.2022 09:32 Ответить
Дякую, пане Юрію !

лише від Вас можна одержати повну та детальну інформацію про поточну ситуацію.

згоден з Вами, що першим буде Донбас через "іхтам-нєт", але турбує групіровка проти Харкова - це оточення групіровки військ на Донбасі та удар по Києву
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18.02.2022 00:34 Ответить
проблема в том кого выбрали -а это отбросы общества отсюда и такие катастрофические последствия
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18.02.2022 01:35 Ответить
Питання до Юрія Бутусова: яким чином вам взагалі можна ставити запитання, якщо на фейсбуці звичайним користувачам дозволено лише лайкати або шерити ваш допис, а коментарі закриті?
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18.02.2022 01:38 Ответить
https://www.youtube.com/channel/UCg7T647ROSeONOCHeNMBduQ Бутусов Плюс
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18.02.2022 02:57 Ответить
Тут теж можно тільки лайкати та підтримувати.
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18.02.2022 09:27 Ответить
На Заході у х#йла і його ОПГ два трильйони доларів, них 90% в США і "ЄС", всі ті трильйони підуть на зброю для української армії, якщо х#йло відважиться піти в наступ. Щось мені підказує, що бабло для путінського ОПГ дорожче ніж Україна. Окурок бряцає залізом, щоб залякати. А у Вави памперси вже мокрі, готовий на капітуляцію, сьогодні навіть італійського прем'єра просив замовити за нього слово, щоб х#йло прийняло його в Кремлі.
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18.02.2022 04:19 Ответить
Про що говорити? Якесь маніакальне устремління! Ніхто в країні не може зрозуміти.
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18.02.2022 10:51 Ответить
Пора взлетать байрактарам
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20.02.2022 17:59 Ответить
 
 