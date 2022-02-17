Стрім з Юрієм Бутусовим: Обстріли - привід для вторгнення?. ВIДЕО
Опівночі у стрімі на каналі "Бутусов Плюс" - детальний розбір ситуації на кордонах станом на 17 лютого.
Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив у фейсбуці.
"Розповім про дії російських військ біля наших кордонів, і подивимось карту обстрілів російськими окупантами по наших позиціях.
Що відбувається? Що готує Росія? Можливі напрями вторгнення і провокації?" - написав він.
Питання до Бутусова можна поставити у коментарях під його постом.
Топ коментарі
+16 Amber
показати весь коментар17.02.2022 23:49
+15 olele
показати весь коментар17.02.2022 23:46
+13 oleg1966
показати весь коментар17.02.2022 23:55
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Як було при ПП?
Є такий обсріл - на 2 тижні закривають ВСІ КПВВ.
Якщо хоч десь є якесь хвилювання - же на тиждень.
Через місяць, коли вольним рюзьке людям стає ***** шо жрать, а в магазинах кінчаються продукти - якось постріли зникають.
Але то треба мать яйко
трижды кацапам задницу надрали:
1. 1918 г.
2. 1939 г.
3. 1944 г.
лише від Вас можна одержати повну та детальну інформацію про поточну ситуацію.
згоден з Вами, що першим буде Донбас через "іхтам-нєт", але турбує групіровка проти Харкова - це оточення групіровки військ на Донбасі та удар по Києву