Стрім з Юрієм Бутусовим: Обстріли - привід для вторгнення?. ВIДЕО

Опівночі у стрімі на каналі "Бутусов Плюс" - детальний розбір ситуації на кордонах станом на 17 лютого.

Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив у фейсбуці.

"Розповім про дії російських військ біля наших кордонів, і подивимось карту обстрілів російськими окупантами по наших позиціях.

Що відбувається? Що готує Росія? Можливі напрями вторгнення і провокації?" - написав він.

Питання до Бутусова можна поставити у коментарях під його постом.