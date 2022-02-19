Кума Путина Марченко выехала с Украины в Беларусь, - СМИ. ВИДЕО

Жена находящегося под домашним арестом лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксана Марченко покинула Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Обозреватель".

По информации издания, Марченко уехала в Беларусь на автомобиле около 19:00 в пятницу, 18 февраля. Обнародовано соответствующее видео.

Отмечается, что Марченко пересекла границу в сопровождении нескольких мужчин, вероятно, охранников. Два автомобиля Toyota выехали через пропускной пункт в Черниговской области в Беларусь. Перед тем как покинуть территорию Украины, они были тщательно проверены пограничниками.

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