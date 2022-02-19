Кума Путина Марченко выехала с Украины в Беларусь, - СМИ. ВИДЕО
Жена находящегося под домашним арестом лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксана Марченко покинула Украину.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Обозреватель".
По информации издания, Марченко уехала в Беларусь на автомобиле около 19:00 в пятницу, 18 февраля. Обнародовано соответствующее видео.
Отмечается, что Марченко пересекла границу в сопровождении нескольких мужчин, вероятно, охранников. Два автомобиля Toyota выехали через пропускной пункт в Черниговской области в Беларусь. Перед тем как покинуть территорию Украины, они были тщательно проверены пограничниками.
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Элочка- людоедочкаЛорочка, вы 100% ботик лапотный...
По данным сразу нескольких источников, российские чиновники, желающие посетить Владимира Путина, перед встречей с президентом обязаны сдавать анализ кала, который исследуют на предмет обнаружения коронавируса. Это делается с помощью специального ПЦР-теста.
Вы спросите, к чему все эти сложности? Оказывается, ПЦР-тест, проведенный таким экзотическим образом, дает стопроцентно верный результат. Носоглотка же человека при некоторых обстоятельствах может обмануть лаборанта.
В России в этом деле, как и в любом другом, тут же установилась четкая иерархия. Если на встречу с Путиным пришел важный человек - кто-то из наиболее влиятельных министров, типа Лаврова или Шойгу, то у них анализ кала берут прямо в резиденции Путина, и непосредственно перед аудиенцией. И если все чисто, (хотя в данном случае чистота, конечно, относительная), то посетителя допускают в бункер к Путину, где он https://nv.ua/world/countries/vladimir-putin-otsadil-ot-sebya-lavrova-na-ogromnuyu-distanciyu-foto-novosti-rossii-50216571.html садится на дальний край десятиметрового стола и с серьезным видом докладывает президенту о переговорах со странами НАТО или рассказывает, как шла охота на американскую подводную лодку на Дальнем востоке.
С мелкими чиновниками у Путина все еще круче. Оказывается, те из них, кто постоянно общается с президентом РФ, обязаны сдавать такой анализ несколько раз в неделю. Это объясняется «повышенными мерами безопасности».
Но и это еще не все. Из-за карантинных ограничений множество сотрудников вынуждены проводить почти весь год на карантине. Среди работников Администрации президента и ФСО есть люди, «отсидевшие» за прошлый год более 150 дней.
Карантин проходит в одиночном номере, куда нельзя проносить алкоголь, кофе, сигареты и ножи. Еду дают несколько раз в день и ставят на специальный столик возле двери в номер. Выходить наружу категорически запрещено, передачи также запрещены. В общем, это комфортабельная, но тюрьма. Из-за столь необычного графика работы у многих сотрудников АП и ФСО уже начали возникать проблемы в семьях, так как дома они практически не появляются, чтобы не притащить оттуда в Кремль коронавирус.
https://www.youtube.com/watch?v=NoXYWxDij-0
Только лоханулась она, Гундяй и Х*йло - старые педофилы, они по мальчикам, а не по бабушкам
Еще более дикой оказалась недавняя история посещения Путиным Пискаревского кладбища в Питере, где перед его прибытием охрана поливала антисептиком сугробы по пути его следования. Ветеранов и блокадников выгнали за забор, пока Путин одиноко нес букет по обеззараженному кладбищу. Кстати, букет сразу же забрал сотрудник ФСО, чтобы он не попал в руки иностранных агентов, которые могли получить ДНК президента РФ
Зазначається, що Марченко перетнула кордон у супроводі кількох чоловіків, ймовірно охоронців. Два автомобілі Toyota виїхали через пропускний пункт у Чернігівській області до Білорусі. Перед тим, як залишити територію України, вони були ретельно перевірені прикордонниками. Джерело:
я щось погано розумію - що значить "домашній арешт" ?
Та навіть в улюбнений супермаркет чи фітнесклуб - не має право вийти ... і до подруги каву попити і поговорити ...
А тут - покинула не дім - а країну ... і під контролем прикордонників ...
І тому може робити усе , що їй захочеться ...
Дружина лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука, який перебуває під домашнім арештом, Оксана Марченко залишила Україну"
Джерело:
під домашнім арештом медведчук, дружина ні
І тому може робити усе , що їй захочеться ...
До каких пор вы будете пиарить подонков??? Стереть из памяти людей - все равно, что убить.
Но нет - самый популярный информресурс Украины не даст их убить.
Это не первый случай. Юрий, прошу обратить внимание.
Я думаю, что эта новость в данный момент волнует жителей Украины так же, как и новость о том, что много попугаев переселились с правого берега Амазонки на левый.