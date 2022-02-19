Кума Путіна Марченко виїхала із України до Білорусі, - ЗМІ. ВIДЕО

Дружина лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука, який перебуває під домашнім арештом, Оксана Марченко залишила Україну

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Обозреватель".

За інформацією видання, Марченко виїхала до Білорусі на автомобілі близько 19:00 у п'ятницю, 18 лютого. Оприлюднено відповідне відео.

Зазначається, що Марченко перетнула кордон у супроводі кількох чоловіків, ймовірно охоронців. Два автомобілі Toyota виїхали через пропускний пункт у Чернігівській області до Білорусі. Перед тим, як залишити територію України, вони були ретельно перевірені прикордонниками.

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