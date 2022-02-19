Кума Путіна Марченко виїхала із України до Білорусі, - ЗМІ. ВIДЕО
Дружина лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука, який перебуває під домашнім арештом, Оксана Марченко залишила Україну
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Обозреватель".
За інформацією видання, Марченко виїхала до Білорусі на автомобілі близько 19:00 у п'ятницю, 18 лютого. Оприлюднено відповідне відео.
Зазначається, що Марченко перетнула кордон у супроводі кількох чоловіків, ймовірно охоронців. Два автомобілі Toyota виїхали через пропускний пункт у Чернігівській області до Білорусі. Перед тим, як залишити територію України, вони були ретельно перевірені прикордонниками.
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+58 Александр Чуднивец #474549
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+29 Александр #426882
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Элочка- людоедочкаЛорочка, вы 100% ботик лапотный...
По данным сразу нескольких источников, российские чиновники, желающие посетить Владимира Путина, перед встречей с президентом обязаны сдавать анализ кала, который исследуют на предмет обнаружения коронавируса. Это делается с помощью специального ПЦР-теста.
Вы спросите, к чему все эти сложности? Оказывается, ПЦР-тест, проведенный таким экзотическим образом, дает стопроцентно верный результат. Носоглотка же человека при некоторых обстоятельствах может обмануть лаборанта.
В России в этом деле, как и в любом другом, тут же установилась четкая иерархия. Если на встречу с Путиным пришел важный человек - кто-то из наиболее влиятельных министров, типа Лаврова или Шойгу, то у них анализ кала берут прямо в резиденции Путина, и непосредственно перед аудиенцией. И если все чисто, (хотя в данном случае чистота, конечно, относительная), то посетителя допускают в бункер к Путину, где он https://nv.ua/world/countries/vladimir-putin-otsadil-ot-sebya-lavrova-na-ogromnuyu-distanciyu-foto-novosti-rossii-50216571.html садится на дальний край десятиметрового стола и с серьезным видом докладывает президенту о переговорах со странами НАТО или рассказывает, как шла охота на американскую подводную лодку на Дальнем востоке.
С мелкими чиновниками у Путина все еще круче. Оказывается, те из них, кто постоянно общается с президентом РФ, обязаны сдавать такой анализ несколько раз в неделю. Это объясняется «повышенными мерами безопасности».
Но и это еще не все. Из-за карантинных ограничений множество сотрудников вынуждены проводить почти весь год на карантине. Среди работников Администрации президента и ФСО есть люди, «отсидевшие» за прошлый год более 150 дней.
Карантин проходит в одиночном номере, куда нельзя проносить алкоголь, кофе, сигареты и ножи. Еду дают несколько раз в день и ставят на специальный столик возле двери в номер. Выходить наружу категорически запрещено, передачи также запрещены. В общем, это комфортабельная, но тюрьма. Из-за столь необычного графика работы у многих сотрудников АП и ФСО уже начали возникать проблемы в семьях, так как дома они практически не появляются, чтобы не притащить оттуда в Кремль коронавирус.
https://www.youtube.com/watch?v=NoXYWxDij-0
Только лоханулась она, Гундяй и Х*йло - старые педофилы, они по мальчикам, а не по бабушкам
Еще более дикой оказалась недавняя история посещения Путиным Пискаревского кладбища в Питере, где перед его прибытием охрана поливала антисептиком сугробы по пути его следования. Ветеранов и блокадников выгнали за забор, пока Путин одиноко нес букет по обеззараженному кладбищу. Кстати, букет сразу же забрал сотрудник ФСО, чтобы он не попал в руки иностранных агентов, которые могли получить ДНК президента РФ
Зазначається, що Марченко перетнула кордон у супроводі кількох чоловіків, ймовірно охоронців. Два автомобілі Toyota виїхали через пропускний пункт у Чернігівській області до Білорусі. Перед тим, як залишити територію України, вони були ретельно перевірені прикордонниками. Джерело:
я щось погано розумію - що значить "домашній арешт" ?
Та навіть в улюбнений супермаркет чи фітнесклуб - не має право вийти ... і до подруги каву попити і поговорити ...
А тут - покинула не дім - а країну ... і під контролем прикордонників ...
І тому може робити усе , що їй захочеться ...
Дружина лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука, який перебуває під домашнім арештом, Оксана Марченко залишила Україну"
Джерело:
під домашнім арештом медведчук, дружина ні
І тому може робити усе , що їй захочеться ...
До каких пор вы будете пиарить подонков??? Стереть из памяти людей - все равно, что убить.
Но нет - самый популярный информресурс Украины не даст их убить.
Это не первый случай. Юрий, прошу обратить внимание.
Я думаю, что эта новость в данный момент волнует жителей Украины так же, как и новость о том, что много попугаев переселились с правого берега Амазонки на левый.