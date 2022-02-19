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Кума Путіна Марченко виїхала із України до Білорусі, - ЗМІ. ВIДЕО

Дружина лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука, який перебуває під домашнім арештом, Оксана Марченко залишила Україну

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Обозреватель".

За інформацією видання, Марченко виїхала до Білорусі на автомобілі близько 19:00 у п'ятницю, 18 лютого. Оприлюднено відповідне відео.

Зазначається, що Марченко перетнула кордон у супроводі кількох чоловіків, ймовірно охоронців. Два автомобілі Toyota виїхали через пропускний пункт у Чернігівській області до Білорусі. Перед тим, як залишити територію України, вони були ретельно перевірені прикордонниками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дружина Медведчука Оксана Марченко постить у соцмережах фото нібито з Хорватії. ФОТО

Автор: 

Білорусь (7929) кордон (4765) втеча (220) Марченко Оксана (146)


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Топ коментарі
+58
Паломніца паламілась в лапатную памийніцу...
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19.02.2022 08:19
+29
"Полоумница" кинула своего старого пса охранять хату, а сама поехала на подработку в бардель к Гундяю
Только лоханулась она, Гундяй и Х*йло - старые педофилы, они по мальчикам, а не по бабушкам
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19.02.2022 08:23
+24
назад нe пущать! усi тварi що з"******* нe пoвиннi повeрнутися!
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19.02.2022 08:25
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Паломніца паламілась в лапатную памийніцу...
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19.02.2022 08:19 Відповісти
Если не Дай Бог начнется . Всех этих медведчуков и ост нечисть нужно упаковать
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19.02.2022 08:54 Відповісти
Для чого пакувати?Щоб потім по продажних судах з ними тягатися? Ці паскуди повинні бути знищені!
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19.02.2022 09:26 Відповісти
Позор для украинской власти, что не посадили за 3 года криминальный олигархат, не конфисковали у них наворованных сотен миллиардов для армии и страны, а кредиты берут, ублюдки, нет заказов на украинские заводы для покупки наших вооружений - это что? Не выдворили из страны путинских рупоров ( Шуфрича, Мураева и т.д.), не завели дела на них, не закрыли все пророссийские олигархические телеканалы и интернетканалы. Власть в лице Зеленского этим подыгрывает Путину. Да и торговля в РФ продолжается, это вообще нонсенс и идиотизм. Что происходит? Власть предала народ окончательно? Тогда пусть валит. Народ самоорганизуется для спасения страны. Нахрена народу такие сатанисты наверху при такой обстановке? Геть, предатели народа! Геть геноцидники! Идет уже наступление на Донбассе, а нет никакой реакции от Зеленского, язык в ж-пу затянул, не объявляет военное положение, мобилизацию, направление всех средств страны и миллионеров на армию, на сохранение государства. А это опять же очередное нарушение КОНСТИТУЦИИ УКРАИНЫ !!! Сколько это будет продолжаться?
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19.02.2022 09:34 Відповісти
Почему три года, а не восемь ? Элочка - людоедочка Лорочка, вы 100% ботик лапотный...
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19.02.2022 10:37 Відповісти
Ананічєская ополовніца обісралась))А як же "правільная і сільная вєра"?Чи ця вся гундяївська звіздьож розрахована виключно на наївних ідіотів?
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19.02.2022 08:20 Відповісти
А шашлики на травневі? Нє?
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19.02.2022 08:21 Відповісти


По данным сразу нескольких источников, российские чиновники, желающие посетить Владимира Путина, перед встречей с президентом обязаны сдавать анализ кала, который исследуют на предмет обнаружения коронавируса. Это делается с помощью специального ПЦР-теста.

Вы спросите, к чему все эти сложности? Оказывается, ПЦР-тест, проведенный таким экзотическим образом, дает стопроцентно верный результат. Носоглотка же человека при некоторых обстоятельствах может обмануть лаборанта.

В России в этом деле, как и в любом другом, тут же установилась четкая иерархия. Если на встречу с Путиным пришел важный человек - кто-то из наиболее влиятельных министров, типа Лаврова или Шойгу, то у них анализ кала берут прямо в резиденции Путина, и непосредственно перед аудиенцией. И если все чисто, (хотя в данном случае чистота, конечно, относительная), то посетителя допускают в бункер к Путину, где он https://nv.ua/world/countries/vladimir-putin-otsadil-ot-sebya-lavrova-na-ogromnuyu-distanciyu-foto-novosti-rossii-50216571.html садится на дальний край десятиметрового стола и с серьезным видом докладывает президенту о переговорах со странами НАТО или рассказывает, как шла охота на американскую подводную лодку на Дальнем востоке.

С мелкими чиновниками у Путина все еще круче. Оказывается, те из них, кто постоянно общается с президентом РФ, обязаны сдавать такой анализ несколько раз в неделю. Это объясняется «повышенными мерами безопасности».

Но и это еще не все. Из-за карантинных ограничений множество сотрудников вынуждены проводить почти весь год на карантине. Среди работников Администрации президента и ФСО есть люди, «отсидевшие» за прошлый год более 150 дней.
Карантин проходит в одиночном номере, куда нельзя проносить алкоголь, кофе, сигареты и ножи. Еду дают несколько раз в день и ставят на специальный столик возле двери в номер. Выходить наружу категорически запрещено, передачи также запрещены. В общем, это комфортабельная, но тюрьма. Из-за столь необычного графика работы у многих сотрудников АП и ФСО уже начали возникать проблемы в семьях, так как дома они практически не появляются, чтобы не притащить оттуда в Кремль коронавирус.
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19.02.2022 08:23 Відповісти
Цікаво,сам придумав чи десь спз.?
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19.02.2022 08:27 Відповісти
Загугли какое нибудь предложение получишь весь текст.
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19.02.2022 08:30 Відповісти
в ютубе уже давно куча инфы и стёба по этому поводу
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19.02.2022 08:48 Відповісти
навскидку
https://www.youtube.com/watch?v=NoXYWxDij-0
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19.02.2022 08:49 Відповісти
Тут досить ..спеців.. у всіх областях -але що таке ..яйцегліст..
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19.02.2022 09:07 Відповісти
"Полоумница" кинула своего старого пса охранять хату, а сама поехала на подработку в бардель к Гундяю
Только лоханулась она, Гундяй и Х*йло - старые педофилы, они по мальчикам, а не по бабушкам
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19.02.2022 08:23 Відповісти
Та ладно,я б вдову медведчука - утешил
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19.02.2022 09:08 Відповісти
А Вы проказник, Оксанке уже под полтос , пластические хирурги и косметологи тоже не боги, так что 50 на 50 , что увидев вдову вживую вы бы выбрали бутылку хорошего вискаря, а не утешение
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19.02.2022 09:18 Відповісти
І ціє буде вірний вибір !
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19.02.2022 09:25 Відповісти
Та ні -діло принципу -медведчуку хоч посмертно роги наставити
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19.02.2022 13:37 Відповісти
Ну это две большие разницы, тогда это святое Вискарь с меня.
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19.02.2022 13:55 Відповісти
Після Перемоги -всі бл...ді наші,якщо захочемо...
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19.02.2022 19:35 Відповісти
Сначала сделай её вдовой. Будем благодарны.
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19.02.2022 10:10 Відповісти
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19.02.2022 08:25 Відповісти
назад нe пущать! усi тварi що з"******* нe пoвиннi повeрнутися!
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19.02.2022 08:25 Відповісти
Оксана симпатичная, жаль что крысой оказалась.
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19.02.2022 08:26 Відповісти
як знайти тут марченку, я не бачу
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19.02.2022 08:32 Відповісти
Путлера похоже, так усиленно охраняют от любой возможности подхватить вирус. Но меры эти часто выглядят просто дико и странно. Например, во время последней большой пресс-конференции журналистов прогоняли через какой-то дезинфицирующий тоннель и раздавали им маски с ионами серебра. Любой человек, хоть что-то понимающий в биологии, скажет вам, что это бесполезная фигня, никак не влияющая на вирусы.

Еще более дикой оказалась недавняя история посещения Путиным Пискаревского кладбища в Питере, где перед его прибытием охрана поливала антисептиком сугробы по пути его следования. Ветеранов и блокадников выгнали за забор, пока Путин одиноко нес букет по обеззараженному кладбищу. Кстати, букет сразу же забрал сотрудник ФСО, чтобы он не попал в руки иностранных агентов, которые могли получить ДНК президента РФ
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19.02.2022 08:28 Відповісти
Прапор їй...в дупу..Касабський відомо
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19.02.2022 08:32 Відповісти
А чому в дупу?
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19.02.2022 09:12 Відповісти
понюхай там в мудіщева...
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19.02.2022 08:37 Відповісти
Кумчик маякнув.
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19.02.2022 08:39 Відповісти
Я тоже так думаю. Шепнули мол тикай от туда.
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19.02.2022 08:55 Відповісти
скоріше всього і чоловік її втік
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19.02.2022 08:43 Відповісти
Ей при выезде......дали подсрачника???......это вопрос к погранцам.
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19.02.2022 08:47 Відповісти
Євакуация? Без детей и вещей.. Или тур с тремя мужчинами к хозяину, для передачи чего-то єксклюзивного?
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19.02.2022 08:49 Відповісти
А до недавнего времени вела передачу Украину мають в талант. Вот теперь и ее помают
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19.02.2022 08:53 Відповісти
В мешке замаскировалась )
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19.02.2022 08:54 Відповісти
Поїхала "паломница" до Луки "пакланицца, паломацца и пацалавацца"
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19.02.2022 09:04 Відповісти
Щоб ця потвора більше не поверталась!
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19.02.2022 09:07 Відповісти
А мертвечина ещё торчит под домашним арестом или уже слинял под шумок?
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19.02.2022 09:17 Відповісти
Біля цього упиря зараз повинні бути військові і у випадку вторгнення пристрелять покидька! І х@йло повинен про це знати.
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19.02.2022 09:32 Відповісти
***** на нього насрати. Оксанці теж.
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19.02.2022 09:36 Відповісти
Тим більше.Ця істота не повинна дихати українським повітрям!
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19.02.2022 10:00 Відповісти
Индикатором начала что что-то начинается был Шуфрич . Если он окажется на границе , значит началось . Но вчера индикатору Бутусов вломил #издюлёв , тем самым дав этой жабе сутулой предлог для выезда другой , зашивать лисо и всё что порвали .
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19.02.2022 09:17 Відповісти
ехай на ***
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19.02.2022 09:56 Відповісти
Проститутка
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19.02.2022 10:06 Відповісти
Вона подивилась Шустера і зрозуміла : під час війни щурів будуть вішати 🇺🇦 😎👍
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19.02.2022 10:14 Відповісти
Нехай не повертається
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19.02.2022 10:24 Відповісти
Хвойда чкурнула до свого пана.
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19.02.2022 10:32 Відповісти
Всю вату позбавляти громадянства довічно.
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19.02.2022 10:35 Відповісти
Скатертю дорожка!
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19.02.2022 10:36 Відповісти
А вот это действительно очень хреновый знак.
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19.02.2022 10:53 Відповісти
Сдохни тварь
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19.02.2022 10:59 Відповісти
Дружина лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука, який перебуває під домашнім арештом, Оксана Марченко залишила Україну Джерело:
Зазначається, що Марченко перетнула кордон у супроводі кількох чоловіків, ймовірно охоронців. Два автомобілі Toyota виїхали через пропускний пункт у Чернігівській області до Білорусі. Перед тим, як залишити територію України, вони були ретельно перевірені прикордонниками. Джерело:
я щось погано розумію - що значить "домашній арешт" ?
Та навіть в улюбнений супермаркет чи фітнесклуб - не має право вийти ... і до подруги каву попити і поговорити ...
А тут - покинула не дім - а країну ... і під контролем прикордонників ...
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19.02.2022 11:06 Відповісти
Чи - типа - вона свобідна Громадянка України - і від свого мужа не залежить
І тому може робити усе , що їй захочеться ...
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19.02.2022 11:11 Відповісти
читайте більш уважно "
Дружина лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука, який перебуває під домашнім арештом, Оксана Марченко залишила Україну"

Джерело:
під домашнім арештом медведчук, дружина ні
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19.02.2022 12:10 Відповісти
я ж написав - Чи - типа - вона свобідна Громадянка України - і від свого мужа не залежить
І тому може робити усе , що їй захочеться ...
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19.02.2022 12:31 Відповісти
Паскуды
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19.02.2022 11:26 Відповісти
у неё дорогущие имения и авто, миллиарды на счетах....а у нас только тяф...тяф..на Цензоре....))))))))))))
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19.02.2022 11:29 Відповісти
Нагнітати не хочу, але ми на порозі грандіозного шухера🤬
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19.02.2022 11:41 Відповісти
А ЧЕГО Ж НИЧЕГО НЕ НАШЛИ !!!??? ОРУЖИЕ, НАРКОТИКИ !)
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19.02.2022 11:47 Відповісти
одной проституткой меньше......
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19.02.2022 12:39 Відповісти
НЕ ЗДОХНЕТ ЭТА ПРОСТИ ГОСПОДИ!!
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19.02.2022 13:31 Відповісти
Уважаемый Цензор.
До каких пор вы будете пиарить подонков??? Стереть из памяти людей - все равно, что убить.
Но нет - самый популярный информресурс Украины не даст их убить.
Это не первый случай. Юрий, прошу обратить внимание.
Я думаю, что эта новость в данный момент волнует жителей Украины так же, как и новость о том, что много попугаев переселились с правого берега Амазонки на левый.
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19.02.2022 14:03 Відповісти
он по другим каналам пойдет, вместе слинять тяжелей
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19.02.2022 14:15 Відповісти
Кроме народа все знали все заранее. Такие выезды уже с 1 февраля пошли. Поднять бы по пограничным переездам постам с 1 февраля по 24, ох бы удивились тем данным на выезд! Уверен--- нет уже протоколов.
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21.06.2022 18:10 Відповісти
 
 