Без цензуры: Зеленский в Мюнхене. Украина восстанавливает ядерное оружие?. ВИДЕО

Как Зеленский пообещал восстановить ядерное оружие в Мюнхене, британцы разрывают российскую матрешку и Арахамия под бимбами.

На Цензор.НЕТ Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич на специальном стриме "Без цензуры" вживую. "СПЕЦВЫПУСК" обсуждают, как Украина решила тоже поднять ставки, вместе с РФ и США.

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