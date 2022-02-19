"Без цензури": Зеленський у Мюнхені. Україна відновлює ядерну зброю? ВIДЕО
Як Зеленський пообіцяв відновити ядерну зброю в Мюнхені, як британці розривають російську матрьошку та Арахамія під бімбами.
На Цензор.НЕТ Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич на спеціальному стрімі "Без цензури" наживо. СПЕЦВИПУСК" обговорюють, як Україна вирішила теж підняти ставки, разом з РФ і США.
Топ коментарі
+30 18c49ed2
показати весь коментар19.02.2022 22:57
+25 Борменталь Незабаром
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+18 Александр Науменко
показати весь коментар19.02.2022 22:57
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А головне навіть поки не атакувати ядерними ракетами але щоб наш лютий кривавий ворог окупант проклята фашистська паРаша знала що відповідь окупантам в тому числі вже і ядерними ударами по ворогу буде адекватною. І це б сильно б протрезвляло кремлівських фашистів )(уйла в баченні їх кривавої окупаційної війни проти України.
И куда вы его будете бросать? В Ростов? Себе под ноги...?..???
Это еще *********** обкуренные могут где то такое заявить?..
Статус ядерной страны это не только оружие а и право обогащать урановую руду и изготавливать самим ядерное топливо для АЭС.А это миллиардные инвестиции на строительство перерабатывающих предприятий и на изготовление твеллов и на строительство новых блоков на АЭС.А это большой шажище навстречу энергетической независимости Украины.
И все это упустил Кучма подписав Будапештский меморандум в обмен на строительство саркофага.
Якраз вам під хату поскладаємо. Погоджуєтесь ?
БАЛАЧКАМИ ПЕТЛЮ ЗАТЯГУЄТЕ!
/северная КореяКорея имеет ядерный потенциал никто не трогает/
Если чувствуешь что можеш получить ответ в лоб подумаеш
Вам би теж хотілось такого ізольованого життя ?
Да и в Библии сказано: С лукавым по лукавству его.
Сделать ядерное оружие для Украины это не есть проблема, потому что с этой темой Украина работала ранее и опыт есть причём огромный.