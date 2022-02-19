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"Без цензури": Зеленський у Мюнхені. Україна відновлює ядерну зброю? ВIДЕО

Як Зеленський пообіцяв відновити ядерну зброю в Мюнхені, як британці розривають російську матрьошку та Арахамія під бімбами.

На Цензор.НЕТ Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич на спеціальному стрімі "Без цензури" наживо. СПЕЦВИПУСК" обговорюють, як Україна вирішила теж підняти ставки, разом з РФ і США.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Стрім з Юрієм Бутусовим: Мюнхен. На порозі війни? ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Автор: 

Зеленський Володимир (23810) Арахамія Давид (1104) Мюнхен (198) Данилюк-Ярмолаєва (362) Буткевич Богдан (438)


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Топ коментарі
+30
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19.02.2022 22:57
+25
наша ядрённая бимба лежат сразу за миллиардом деревьев
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19.02.2022 22:57
+18
Это их проблемы, ядерному оружию быть
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19.02.2022 22:57
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Сторінка 2 з 2
Як це не не дивно, але головний обєм витрат при розробці ядерної зброї - це будівництво складної і надійної інфраструктури.
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20.02.2022 00:44 Відповісти
зверніться до психіатра на ректальний огляд вашого мозочку.
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21.02.2022 09:44 Відповісти
Ну это у вас мозжечок в жопе находится, я ещё такой высоты мышления не достиг.
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21.02.2022 10:29 Відповісти
Це мене твоя мама навчила))Синку.
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21.02.2022 12:22 Відповісти
Вангую - До старта Ядерной гонки в Мире считанные дни. Или США и ЕС останавливают Куйла, или каждая страна захочет иметь ЯО, и Украина будет одной из первых..
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20.02.2022 01:34 Відповісти
Ось наприклад український Су-27 з ракетою від вітчизняного ОТРК "Грім". А така ракета може бути навіть з ядерною боєголовкою, і запущена з борту цього Су-27, що летить з набором висоти, в стратосфері, на надзвуковій супершвидкості, спроможна вільно миттєво долетіти до ворожої Москви. Її аеробалістична траєкторія і надвисока швидкість дозволить успішно прорвати протиракетну оборону (ПРО) Москви. І навіть дуже точно без відхилення потрапити и повністю знищити лігво російських фашистів кривавого маніяка )(уйла, кривавий кремль.
А головне навіть поки не атакувати ядерними ракетами але щоб наш лютий кривавий ворог окупант проклята фашистська паРаша знала що відповідь окупантам в тому числі вже і ядерними ударами по ворогу буде адекватною. І це б сильно б протрезвляло кремлівських фашистів )(уйла в баченні їх кривавої окупаційної війни проти України.
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20.02.2022 02:05 Відповісти
Дядя, ти дурень, чи провокашка? Путін ковіду боїться, як смерті, а ти його ядерними ракетами хочеш злякати? Поки що в нас, окрім сорокарічних Су-27 нічого немає! От він і нападе зі страху повномасштабно на Україну, допоки ядерну зброю не створили! А воно потрібно нам?
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20.02.2022 04:54 Відповісти
Не ну молодец, хоть кто-то поставил вопрос ребром, не то что все предыдущие бесхребетные тряпки. ЯО должно быть.
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20.02.2022 02:17 Відповісти
Только Ядерное оружие может уровнять шансы в силе! Никто не гарантирует Украине безопасности лучше Ядерного оружия!
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20.02.2022 03:00 Відповісти
Местые ботоводы на говно исходят,ублюдки,это не украинци-это враги Украины.
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20.02.2022 05:02 Відповісти
Да, зепил, ты еще то гуано
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20.02.2022 06:59 Відповісти
...ядерное оружие - просто пареной репы: был давеча в львовском Арсенале - там даже и пушек немеряно! А, вот с ядрами туговато, надо отливать!
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20.02.2022 05:32 Відповісти
Ещё один пример неадекватности.... это просто политический шариков.... В роли профессора Преображенского 73% украинских избирателей.... и им точно лежать.... причём, в обмороке - это ещё наилучший вариант...
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20.02.2022 05:44 Відповісти
Всі розуміють справа не у відновлені ядерноі зброі а в самих підписантах і іх зобовязенях. Ну що знову не так порохоботи Пєтрушка проти виконання Будапешського меморандуму так паРаша теж проти ***** дав відпоаідь що це внутрішня війна в Украіні співпадіня не думаю
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20.02.2022 06:31 Відповісти
Ты с детства об унитаз головкой стукнутая, или то потом последствия алкоголизма родителей сказались?
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20.02.2022 07:00 Відповісти
Да нам "нравится ",что зелупа начал заниматься шантажом ,как кацапня с сев Кореей и Беларусь при усатом дебиле...
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20.02.2022 07:17 Відповісти
Какое ядерное оружие? ????......Это профан с квартала? При нем лично, хоть одна разработка была внедрена? От сколько разрабатывали тот же Нептун? Начали еще при Порошенко! В Украине нет ни потенциала, ни ресурсов для создания ......устаревшего ядерного оружия. Это оружие прошлого. Что вы слушаете этого болвана с квартала.
И куда вы его будете бросать? В Ростов? Себе под ноги...?..???
Это еще *********** обкуренные могут где то такое заявить?..
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20.02.2022 07:06 Відповісти
Нептун (Х-35), почали розробляти в 70-х роках, зараз на ньому збільшили дальність.
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20.02.2022 10:59 Відповісти
Ядерное оружие вряд-ли мы осилим финансово но статус ядерной страны возвращать нужно однозначно.
Статус ядерной страны это не только оружие а и право обогащать урановую руду и изготавливать самим ядерное топливо для АЭС.А это миллиардные инвестиции на строительство перерабатывающих предприятий и на изготовление твеллов и на строительство новых блоков на АЭС.А это большой шажище навстречу энергетической независимости Украины.
И все это упустил Кучма подписав Будапештский меморандум в обмен на строительство саркофага.
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20.02.2022 07:18 Відповісти
Тільки треба десь відходи ховати. І ще багато чого.
Якраз вам під хату поскладаємо. Погоджуєтесь ?
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20.02.2022 10:56 Відповісти
Як Ви ще не в курсі Україна і є кладовищем радіоактивних відходів із Европи та світу за те що нам побудували новій саркофаг в Чорнобилі.Думаєте що вони так старались за ,,ДЯКУЮ,,?Так ліпше своє гівно ховати чим будучи безядерною країною чуже.
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20.02.2022 11:30 Відповісти
Салам -братья украинцы ! Ядерное оружие , нужно было ворачивать еще в 2014 г. , сейчас оно необходимо, чтобы создать паритет ! Слава Украине и ее вооруженным силам !
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20.02.2022 07:25 Відповісти
Зе возомнил себя Ким Чен Ыном?
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20.02.2022 07:34 Відповісти
Кім Члєн?..Стеля - гра на ф-но...На більше його члєн не здатен.
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20.02.2022 10:41 Відповісти
Увы. Создание инфрастуктуры, создание и владение ядерным оружием стоит таких денег, что это снова бред Зе.
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20.02.2022 07:58 Відповісти
Это далеко не бред если рассматривать в контексте союза Великобритания-Польша-Украина.
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20.02.2022 13:06 Відповісти
Зеля не зміг зробити елементарного для ЗСУ. А хтось сподівається, що він ядерну зброю почне розробляти? Це навіть не мільярд дерев. А що вони з Бенею красти в Україні будуть? Уран?
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20.02.2022 08:02 Відповісти
К Украине относятся как к неразумному ребенку. Как всегда 0 реакции даже на такие эпические заявления. Просто игнор.
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20.02.2022 08:29 Відповісти
"The dangers of electing a comedian as President", - CNN. Есть такая статейка там сегодня.
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20.02.2022 08:29 Відповісти
Запад ставил и до сих пор ставит на олигарха Петю. Потому что он все время говорит им дякую, дуже дякую.
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20.02.2022 08:37 Відповісти
Запад ставит на тех, кто может и умеет что-то делать. А опудало для них - просто украшение стола. Не больше.
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20.02.2022 08:43 Відповісти
Кого Захід має цінувати, каломойшину хуцпату Буратіну?
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20.02.2022 11:00 Відповісти
НАКРИЙТЕ НЕБО НАД УКРАЇНОЮ ЗАЛІЗНИМ КУПОЛОМ!
БАЛАЧКАМИ ПЕТЛЮ ЗАТЯГУЄТЕ!
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20.02.2022 09:29 Відповісти
Наконец слышу слово--- мужчины
/северная КореяКорея имеет ядерный потенциал никто не трогает/
Если чувствуешь что можеш получить ответ в лоб подумаеш
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20.02.2022 09:51 Відповісти
Ніхто не чіпає і ніхто їх нікуди не пускає.
Вам би теж хотілось такого ізольованого життя ?
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20.02.2022 10:55 Відповісти
Израиль с бомбой! Индия и тд. Меньше слушать всяких брехологов сороса!
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21.02.2022 12:16 Відповісти
"Ми могли б шантажувати весь світ, і нам би давали гроші на обслуговування, як зараз це відбувається в багатьох інших країнах», - вважає Арахамія."
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20.02.2022 10:57 Відповісти
Ну і дурак... Ну і дурак...
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20.02.2022 11:20 Відповісти
Дурак чи посіпака ворога? Ось в чому питання.
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20.02.2022 11:25 Відповісти
..ну. если гаранты не могут помочь и один из гарантов нападает, отбирает территории, то Украина смело, без какого-либо разрешения от США, Китая, Франции. Великобритании имеет право восстановить свое ядерное оружие, а еще правильнее, пусть вернут все обратно, кто забрал все боеголовки, т.к. Будапештский меморандум просто филькина грамота!!!!
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20.02.2022 11:06 Відповісти
інтереси держави заставлять відновити зброю
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20.02.2022 17:18 Відповісти
Достойна і сильна промова!
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20.02.2022 19:47 Відповісти
Дороги построили, миллиард деревьев посадили, посадили олигархов, выдали учителям по 4000 зелёных, запустили нормально работающие спутники, сделали всё, чего там ещё обещал ЗЕ и вот дело дошло до ядерной бомбы. Заживёёём.
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20.02.2022 20:11 Відповісти
Как сказала Маргаретт Тетчер: Мир можно сохранить только с помощью оружия.
Да и в Библии сказано: С лукавым по лукавству его.
Сделать ядерное оружие для Украины это не есть проблема, потому что с этой темой Украина работала ранее и опыт есть причём огромный.
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21.02.2022 02:44 Відповісти
Больной на голову? Да при первом пуке в сторону ЯО на украину сша, вся европа, да и вообще все наложат такие санкции что твоей маме и не снилось. Путину будет дан миром картбланш ******* недо бабановую республику.
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21.02.2022 09:52 Відповісти
Тогда иди на фронт без оружия! Оружие ядерное надо вернуть делать ракеты 100%
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21.02.2022 12:15 Відповісти
Сразу видно патриотов-порохоботов Никакое ядерное оружие нам не нужно оказывается потому что Путин нападет. Очнитесь, он уже напал давно. И война идет восьмой год. А самое смешное что они уверены, что ядерное оружие Путина не остановит, но Нептуна и Богданы он точно испугается.
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21.02.2022 08:43 Відповісти
100%
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21.02.2022 12:13 Відповісти
а что шефир? почему его там не было?
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21.02.2022 09:31 Відповісти
Ядерное оружие ДА ДА ДА! И не надо слушать байдена обаму они киданули...
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21.02.2022 12:13 Відповісти
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21.02.2022 13:54 Відповісти
ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ И НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ЭТО ВСЁ ЧТО НУЖНО УКРАИНЕ !!!
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21.02.2022 14:30 Відповісти
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