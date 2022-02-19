"Без цензури": Зеленський у Мюнхені. Україна відновлює ядерну зброю? ВIДЕО

Як Зеленський пообіцяв відновити ядерну зброю в Мюнхені, як британці розривають російську матрьошку та Арахамія під бімбами.

На Цензор.НЕТ Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич на спеціальному стрімі "Без цензури" наживо. СПЕЦВИПУСК" обговорюють, як Україна вирішила теж підняти ставки, разом з РФ і США.

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