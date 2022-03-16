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Украинские воины уничтожили вертолет оккупантов в Николаевской области. ВИДЕО

Украинские воины уничтожили вертолет оккупантов в Николаевской области

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети написал Антон Геращенко и опубликовал видео с места падения вражеского вертолета.

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армия РФ (19210) Николаевская область (2123) уничтожение (6916)


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Топ комментарии
+34
вертолет сбили а летчик полетел на концерт Відправити
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16.03.2022 16:24
+29
Нєхєр шастать!
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16.03.2022 16:26
+29
Не фиксируйте номера сбитых вертолетов и самолетов врага. Пускай кацапоиды всю жизнь ищут своих дохляков. Можно даже сделать фейк что кацапский летчик посадил вертолет и получил от Украины за ето вознашраждение. Пускай кацапская мамаша сосет х**** а не компенсацию.
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16.03.2022 16:29
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вертолет сбили а летчик полетел на концерт Відправити
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16.03.2022 16:24 Ответить
Нєхєр шастать!
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16.03.2022 16:26 Ответить
Немного поплохело и прилёг на землю полежать. Лукас нашим ПВО, Слава Украине!
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16.03.2022 16:26 Ответить
Жаренный перепел.
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16.03.2022 16:26 Ответить
Повага, гарна робота !
Тут, того, вже треба сіяти і городину садить, але не знаємо, що на москалях добре рости буде )
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16.03.2022 16:27 Ответить
Хіба кропива...
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16.03.2022 16:30 Ответить
Геращенко вже мабуть пальці на дві фаланги об смартфон стер. Скільки всього треба моніторити, щоб першим викласти відосик
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16.03.2022 16:28 Ответить
Не фиксируйте номера сбитых вертолетов и самолетов врага. Пускай кацапоиды всю жизнь ищут своих дохляков. Можно даже сделать фейк что кацапский летчик посадил вертолет и получил от Украины за ето вознашраждение. Пускай кацапская мамаша сосет х**** а не компенсацию.
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16.03.2022 16:29 Ответить
Сасать она и так будет потому что компенсации не будет.
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16.03.2022 16:35 Ответить
Да похрен, получит ли она 5 кг. туалетной бумаги, или не получит. Главное что вражина увидит и когда будет лететь в Украину, будет дрожать, а значит его будет легче завалить. А пехотинец будет знать что его не прикроют с воздуха и будет обсыраться, и его тоже легче завалить.
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16.03.2022 16:40 Ответить
На кацапії...скоро ті 12мільйонів,які вони пропонують за загиблого-будуть рівнятися 100$.
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16.03.2022 20:05 Ответить
И еще один К52 сбит https://t.me/operativnoZSU/13857
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16.03.2022 16:42 Ответить
То є файно ))
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16.03.2022 16:59 Ответить
Поломался
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16.03.2022 17:00 Ответить
Геращенко багато знищів окупантів, деяких двічі, а деяких тричі. Говорити не мішки носити.
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16.03.2022 17:01 Ответить
- аналогвнетный Ми-35
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16.03.2022 18:02 Ответить
Лайно кацапське, вже неопасне
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16.03.2022 18:37 Ответить
еще один свинорылый об землю споткнулся...
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17.03.2022 02:07 Ответить
Ніжній брейк не пройшов.

https://twitter.com/UKRINFORM/status/1504010325980553222?s=20&t=PVK3i_ecjrxbuUSfh4KMQw
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17.03.2022 02:13 Ответить
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17.03.2022 02:13 Ответить
російська птичка Ка-52 екстрено зустрілася з українською землею після знайомства з нашими ППО.

https://twitter.com/antiputler_news/status/1504102442820112391?s=20&t=Arw5AH8GxA_N4_ghbwg2Fg
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17.03.2022 02:56 Ответить
 
 