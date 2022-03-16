Украинские воины уничтожили вертолет оккупантов в Николаевской области. ВИДЕО

Украинские воины уничтожили вертолет оккупантов в Николаевской области

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети написал Антон Геращенко и опубликовал видео с места падения вражеского вертолета.

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