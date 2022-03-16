Украинские воины уничтожили вертолет оккупантов в Николаевской области. ВИДЕО
Украинские воины уничтожили вертолет оккупантов в Николаевской области
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети написал Антон Геращенко и опубликовал видео с места падения вражеского вертолета.
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+34 Сергей Владимирович #504607
показать весь комментарий16.03.2022 16:24
+29 Super Gut
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+29 Valter Valter
показать весь комментарий16.03.2022 16:29
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Тут, того, вже треба сіяти і городину садить, але не знаємо, що на москалях добре рости буде )
https://twitter.com/UKRINFORM/status/1504010325980553222?s=20&t=PVK3i_ecjrxbuUSfh4KMQw
https://twitter.com/antiputler_news/status/1504102442820112391?s=20&t=Arw5AH8GxA_N4_ghbwg2Fg