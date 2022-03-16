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Українські воїни знищили вертоліт окупантів на Миколаївщині. ВIДЕО

Українські воїни знищили вертоліт окупантів на Миколаївщині

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі написав Антон Геращенко і опублікував відео з місця падіння ворожого вертольота.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Реактивна артилерія 128-ї бригади знищила російську понтонну переправу. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17359) Миколаївська область (2273) знищення (7227)


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Топ коментарі
+34
вертолет сбили а летчик полетел на концерт Відправити
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16.03.2022 16:24
+29
Нєхєр шастать!
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16.03.2022 16:26
+29
Не фиксируйте номера сбитых вертолетов и самолетов врага. Пускай кацапоиды всю жизнь ищут своих дохляков. Можно даже сделать фейк что кацапский летчик посадил вертолет и получил от Украины за ето вознашраждение. Пускай кацапская мамаша сосет х**** а не компенсацию.
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16.03.2022 16:29
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вертолет сбили а летчик полетел на концерт Відправити
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16.03.2022 16:24 Відповісти
Нєхєр шастать!
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16.03.2022 16:26 Відповісти
Немного поплохело и прилёг на землю полежать. Лукас нашим ПВО, Слава Украине!
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16.03.2022 16:26 Відповісти
Жаренный перепел.
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16.03.2022 16:26 Відповісти
Повага, гарна робота !
Тут, того, вже треба сіяти і городину садить, але не знаємо, що на москалях добре рости буде )
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16.03.2022 16:27 Відповісти
Хіба кропива...
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16.03.2022 16:30 Відповісти
Геращенко вже мабуть пальці на дві фаланги об смартфон стер. Скільки всього треба моніторити, щоб першим викласти відосик
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16.03.2022 16:28 Відповісти
Не фиксируйте номера сбитых вертолетов и самолетов врага. Пускай кацапоиды всю жизнь ищут своих дохляков. Можно даже сделать фейк что кацапский летчик посадил вертолет и получил от Украины за ето вознашраждение. Пускай кацапская мамаша сосет х**** а не компенсацию.
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16.03.2022 16:29 Відповісти
Сасать она и так будет потому что компенсации не будет.
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16.03.2022 16:35 Відповісти
Да похрен, получит ли она 5 кг. туалетной бумаги, или не получит. Главное что вражина увидит и когда будет лететь в Украину, будет дрожать, а значит его будет легче завалить. А пехотинец будет знать что его не прикроют с воздуха и будет обсыраться, и его тоже легче завалить.
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16.03.2022 16:40 Відповісти
На кацапії...скоро ті 12мільйонів,які вони пропонують за загиблого-будуть рівнятися 100$.
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16.03.2022 20:05 Відповісти
И еще один К52 сбит https://t.me/operativnoZSU/13857
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16.03.2022 16:42 Відповісти
То є файно ))
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16.03.2022 16:59 Відповісти
Поломался
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16.03.2022 17:00 Відповісти
Геращенко багато знищів окупантів, деяких двічі, а деяких тричі. Говорити не мішки носити.
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16.03.2022 17:01 Відповісти
- аналогвнетный Ми-35
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16.03.2022 18:02 Відповісти
Лайно кацапське, вже неопасне
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16.03.2022 18:37 Відповісти
еще один свинорылый об землю споткнулся...
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17.03.2022 02:07 Відповісти
Ніжній брейк не пройшов.

https://twitter.com/UKRINFORM/status/1504010325980553222?s=20&t=PVK3i_ecjrxbuUSfh4KMQw
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17.03.2022 02:13 Відповісти
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17.03.2022 02:13 Відповісти
російська птичка Ка-52 екстрено зустрілася з українською землею після знайомства з нашими ППО.

https://twitter.com/antiputler_news/status/1504102442820112391?s=20&t=Arw5AH8GxA_N4_ghbwg2Fg
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17.03.2022 02:56 Відповісти
 
 