Українські воїни знищили вертоліт окупантів на Миколаївщині. ВIДЕО
Українські воїни знищили вертоліт окупантів на Миколаївщині
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі написав Антон Геращенко і опублікував відео з місця падіння ворожого вертольота.
Топ коментарі
+34 Сергей Владимирович #504607
показати весь коментар16.03.2022 16:24
+29 Super Gut
показати весь коментар16.03.2022 16:26
+29 Valter Valter
показати весь коментар16.03.2022 16:29
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тут, того, вже треба сіяти і городину садить, але не знаємо, що на москалях добре рости буде )
https://twitter.com/UKRINFORM/status/1504010325980553222?s=20&t=PVK3i_ecjrxbuUSfh4KMQw
https://twitter.com/antiputler_news/status/1504102442820112391?s=20&t=Arw5AH8GxA_N4_ghbwg2Fg