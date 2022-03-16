Українські воїни знищили вертоліт окупантів на Миколаївщині. ВIДЕО

Українські воїни знищили вертоліт окупантів на Миколаївщині

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі написав Антон Геращенко і опублікував відео з місця падіння ворожого вертольота.

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