"Жизнь под землей: как харьковское метро стало временным убежищем". ВИДЕО

Из-за обстрелов со стороны войск РФ сотни тысяч харьковчан были вынуждены покинуть свои дома в поиске безопасного места

На YouTube-канале проекта "Український свідок" опубликовали видео истории о жизни харьковского метро, которое стало приютом для сотни людей. Харьковчане организовали свою "подземную" рутину и занимаются привычными делами.

Из-за "дружеской операции" российских войск, сотни тысяч харьковчан были вынуждены покинуть свои дома в поиске безопасного места. Для кого-то таким местом стали станции харьковского метрополитена. Здесь рутина людей имеет свой шарм.

Как известно, метро - это самое безопасное укрытие при бомбардировке и даже ядерных ударах. Наверное, всю страну облетели фотографии из киевского метрополитена, где жители столицы проводили несколько ночей, используя станции метро в качестве укрытия. Поэтому сегодня функция метрополитена изменилась. Сейчас люди здесь организуют свой быт, чтобы постоянно находиться в безопасности в случае авиаударов.

Аналогичная ситуация в харьковском метро. Здесь находятся сотни людей: те, которые спасаются от обстрелов, те, кто вынужден покинуть свой дом и те, чей дом разрушен.

"Люди живут, ночуют, едят, рожают, болеют, поправляются...",- рассказывает сотрудник харьковского метро.

Люди полностью обустроили здесь свой быт: здесь жильцы поставили свои палатки, обустроили спальные места, играют с детьми, выгуливают собак, питаются и убирают. На станции метро постоянно поступает гуманитарная помощь в виде медикаментов, пищевых продуктов, средств гигиены и детской одежды.

"Мы живем здесь дружно. У нас здесь лежит целый ряд соседей, мы друг другу помогаем. Хочется, чтобы закончилась война", - рассказывает временная жительница метро.

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Напомним, медиапроект Украинский свидетель (Ukrainian Witness) запустил основатель фонда помощи украинской армии "Вернись живым" Виталий Дейнега.

Волонтеры фонда "Вернись живым" тесно сотрудничают с украинскими бойцами и получают от них эксклюзивные фото- и видеоматериалы. Поэтому Ukrainian Witness будет публиковать этот контент с комментариями на английском языке, чтобы больше людей за границей понимали, что происходит в Украине.

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