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"Жизнь под землей: как харьковское метро стало временным убежищем". ВИДЕО

Из-за обстрелов со стороны войск РФ сотни тысяч харьковчан были вынуждены покинуть свои дома в поиске безопасного места

На YouTube-канале проекта "Український свідок" опубликовали видео истории о жизни харьковского метро, которое стало приютом для сотни людей. Харьковчане организовали свою "подземную" рутину и занимаются привычными делами.

Из-за "дружеской операции" российских войск, сотни тысяч харьковчан были вынуждены покинуть свои дома в поиске безопасного места. Для кого-то таким местом стали станции харьковского метрополитена. Здесь рутина людей имеет свой шарм.

Как известно, метро - это самое безопасное укрытие при бомбардировке и даже ядерных ударах. Наверное, всю страну облетели фотографии из киевского метрополитена, где жители столицы проводили несколько ночей, используя станции метро в качестве укрытия. Поэтому сегодня функция метрополитена изменилась. Сейчас люди здесь организуют свой быт, чтобы постоянно находиться в безопасности в случае авиаударов.

Аналогичная ситуация в харьковском метро. Здесь находятся сотни людей: те, которые спасаются от обстрелов, те, кто вынужден покинуть свой дом и те, чей дом разрушен.

"Люди живут, ночуют, едят, рожают, болеют, поправляются...",- рассказывает сотрудник харьковского метро.

Люди полностью обустроили здесь свой быт: здесь жильцы поставили свои палатки, обустроили спальные места, играют с детьми, выгуливают собак, питаются и убирают. На станции метро постоянно поступает гуманитарная помощь в виде медикаментов, пищевых продуктов, средств гигиены и детской одежды.

"Мы живем здесь дружно. У нас здесь лежит целый ряд соседей, мы друг другу помогаем. Хочется, чтобы закончилась война", - рассказывает временная жительница метро.

Присоединяйтесь к проекту Украинский свидетель (Ukrainian Witness) на платформах:

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Telegram для українців https://t.me/UkrWitness

Telegram для росіян https://t.me/UkrainianWitness

Напомним, медиапроект Украинский свидетель (Ukrainian Witness) запустил основатель фонда помощи украинской армии "Вернись живым" Виталий Дейнега.

Волонтеры фонда "Вернись живым" тесно сотрудничают с украинскими бойцами и получают от них эксклюзивные фото- и видеоматериалы. Поэтому Ukrainian Witness будет публиковать этот контент с комментариями на английском языке, чтобы больше людей за границей понимали, что происходит в Украине.

Если вы стали Украинским Свидетелем и у вас есть видеоматериалы с места событий: разрушенная инфраструктура, результаты обстрелов, подбитая вражеская техника, проукраинские митинги — присылайте, пожалуйста, нам на почту [email protected]

Мы подготовим материалы к публикации и сделаем так, чтобы их увидел весь мир!

Автор: 

армия РФ (19210) Метрополитен (1014) обстрел (27129) Харьков (7479)


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Здається Дмитро Г з назвою свого твору помилився, треба було "Метро 2022". І щось підказує, що наступним буде дещо схоже на "Пост"
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16.03.2022 17:05 Ответить
Показово, що прокацаплені дегенерати вперто хочуть мира, себто здати ся москві.
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16.03.2022 18:04 Ответить
Київський метрополітен був побудований так глибоко, тому що його задумали як бомбосховище. Після війни може бути гарною ідеєю спроектувати більше подібних метро. Він менш ефективний, але рятує життя, коли це найбільше потрібно.
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16.03.2022 19:04 Ответить
 
 