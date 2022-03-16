Воины 30-й ОМБр уничтожили очередной вражеский танк. ВИДЕО

Военнослужащие 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского продолжают уничтожать вражескую технику.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу бригады.

"Противотанкисты 30 отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского продолжают сезон охоты на российские танки. Вот так, спокойно и с юмором они добавили работы переработчикам лома. Еще один вражеский танк уничтожен. Слава Украине! Смерть врагам!" – говорится в сообщении.

Где это произошло, не сообщается.

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