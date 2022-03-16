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Новости Видео Война
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Воины 30-й ОМБр уничтожили очередной вражеский танк. ВИДЕО

Военнослужащие 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского продолжают уничтожать вражескую технику.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу бригады.

"Противотанкисты 30 отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского продолжают сезон охоты на российские танки. Вот так, спокойно и с юмором они добавили работы переработчикам лома. Еще один вражеский танк уничтожен. Слава Украине! Смерть врагам!" – говорится в сообщении.

Где это произошло, не сообщается.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Артиллеристы 30-й бригады "встретили" очередную колонну российских оккупантов реактивными системами залпового огня: "Великолепная симфония". ВИДЕО

армия РФ (19210) танк (2256) техника (1736) 30 отдельная механизированная бригада (153)


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Топ комментарии
+25
Красота.
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16.03.2022 18:52
+23
нравится - не нравится, а буряты жарятся
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16.03.2022 19:01
+18
Каждый день новая серия. Этот сериал переплюнет Игру Престолов. Надеюсь последний сезон будет под Владивостоком.
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16.03.2022 18:57
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Красота.
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16.03.2022 18:52 Ответить
Смерть врагам!
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16.03.2022 18:56 Ответить
Це є фантастіш!
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16.03.2022 18:56 Ответить
Каждый день новая серия. Этот сериал переплюнет Игру Престолов. Надеюсь последний сезон будет под Владивостоком.
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16.03.2022 18:57 Ответить
ЄЄЄЄЄЄЄЄЄЄЄЄЄЄЄЄ...
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16.03.2022 19:00 Ответить
нравится - не нравится, а буряты жарятся
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16.03.2022 19:01 Ответить
Стугна-П ,значит-"пи.да".😁
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16.03.2022 19:07 Ответить
Точно "Стугна"!
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16.03.2022 19:57 Ответить
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16.03.2022 19:25 Ответить
Коли почув по радіо шо зашкварили чергову свинособаку

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16.03.2022 19:28 Ответить
По перше це просто красиво )
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16.03.2022 19:31 Ответить
 
 