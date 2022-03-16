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Воїни 30-ї ОМБр знищили черговий ворожий танк. ВIДЕО

Військовослужбовці 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького продовжують знищувати ворожу техніку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу бригади.

"Протитанкісти 30 окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького продовжують сезон полювання на російські танки. От так, спокійно і з гумором вони додали роботи переробникам брухту. Ще один ворожий танк знищено. Слава Україні! Смерть ворогам!" - йдеться у повідомленні.

Де саме це сталося, не повідомляється. 

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Автор: 

армія рф (17359) танк (2067) техніка (1826) 30 окрема механізована бригада (154)


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Топ коментарі
+25
Красота.
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16.03.2022 18:52
+23
нравится - не нравится, а буряты жарятся
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16.03.2022 19:01
+18
Каждый день новая серия. Этот сериал переплюнет Игру Престолов. Надеюсь последний сезон будет под Владивостоком.
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16.03.2022 18:57
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Красота.
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16.03.2022 18:52 Відповісти
Смерть врагам!
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16.03.2022 18:56 Відповісти
Це є фантастіш!
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16.03.2022 18:56 Відповісти
Каждый день новая серия. Этот сериал переплюнет Игру Престолов. Надеюсь последний сезон будет под Владивостоком.
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16.03.2022 18:57 Відповісти
ЄЄЄЄЄЄЄЄЄЄЄЄЄЄЄЄ...
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16.03.2022 19:00 Відповісти
нравится - не нравится, а буряты жарятся
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16.03.2022 19:01 Відповісти
Стугна-П ,значит-"пи.да".😁
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16.03.2022 19:07 Відповісти
Точно "Стугна"!
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16.03.2022 19:57 Відповісти
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16.03.2022 19:25 Відповісти
Коли почув по радіо шо зашкварили чергову свинособаку

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16.03.2022 19:28 Відповісти
По перше це просто красиво )
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16.03.2022 19:31 Відповісти
 
 