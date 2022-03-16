Воїни 30-ї ОМБр знищили черговий ворожий танк. ВIДЕО

Військовослужбовці 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького продовжують знищувати ворожу техніку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу бригади.

"Протитанкісти 30 окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького продовжують сезон полювання на російські танки. От так, спокійно і з гумором вони додали роботи переробникам брухту. Ще один ворожий танк знищено. Слава Україні! Смерть ворогам!" - йдеться у повідомленні.

Де саме це сталося, не повідомляється.

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