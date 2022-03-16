Украинские защитники передвинули линию фронта в сторону Херсона, - Ким. ВИДЕО
Вооруженные Силы Украины передвинули линию фронта в сторону Херсона.
Об этом в Telegram сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.
"Линию фронта передвинули. По всем данным разведки, враг окапывается и ничего не хочет делать. Оккупант двигается за Херсон, готовит новую линию обороны.
Это означает, что в ближайшем будущем Николаев будет тыловым городом", – говорится в сообщении.
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+78 atv1204 atv
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+51 Cвітлана Хорішко #467395
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+44 Andrey traktor
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На ДС багато етнічних Українців
А Китай хай в сраку іде
Там степь
Это Орде привычно там "воевать". На то она и орда. Набегать толпой и грабить
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.03 орієнтовно склали:
особового складу - близько 13800 осіб,
танків - 430 од,
бойових броньованих машин ‒ 1375 од,
артилерійських систем - 190 од,
РСЗВ - 70 од,
засоби ППО - 43 од,
літаків - 84 од,
гелікоптерів - 108 од,
автомобільної техніки - 819 од,
кораблі /катери - 3 од,
цистерн з ПММ - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11.
Спеціальна техніка - 10. Джерело:
Поэтому надо по возможности наносить удары, пусть не сильные, но тревожащие и много. По тылам, в разрез, десантными операциями, ракетными налетами, бить и отходить, создавать маленькие котлы...
И никаких переговоров ВООБЩЕ. Пусть московия начнет истекать кровью от санкций, а ее армия ран и голода...
путину нужны переговоры, а нам нужна победа.
У РФ просто нет шансов!
Повезло миколаївцям. З таким головою ОДА, дорогі мої земляки, не пропадете.
Хто нам лікар, якщо ми самі обирали у владу - то парторгів-комуняк, то відвертих бандитів-зеків, то корумпованих олігархів, то профурсєтних нездар, то взагалі відвертих ворогів, які тільки й чекають, щоб здати країну у лапи окупанта...
Це наша Голгофа, яку ми маємо пройти, щоб стати дійсно справжньою нацією, загартованою у боях за власне існування.
Ну и порисоваться на фото!