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Українські захисники пересунули лінію фронту в бік Херсону, - Кім. ВIДЕО

Збройні Сили України пересунули лінію фронту в бік Херсону.

Про це у Telegram повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Лінію фронту пересунули. За всіма даними розвідки, ворог обкопується і нічого не хоче робити. Окупант рухається за Херсон, готує нову лінію оборони.

Це означає, що у найближчому майбутньому Миколаїв буде тиловим містом", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

Миколаїв (1805) Херсон (3356) Кім Віталій (471)


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Топ коментарі
+78
хорошо, что у народа Украины есть ЗСУ..
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16.03.2022 19:54
+51
Найкраща,найхоробріша,найбезстрашніша армія!!! Я інколи думаю про роль в історії Пороха.Незважаючи на всі його помилки,але саме за нього народилась така неймовірна армія! Хай Бог береже наших воїнів!
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16.03.2022 20:00
+44
Нашим тылом должен быть Краснодар и Сочи.
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16.03.2022 19:55
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хорошо, что у народа Украины есть ЗСУ..
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16.03.2022 19:54 Відповісти
Найкраща,найхоробріша,найбезстрашніша армія!!! Я інколи думаю про роль в історії Пороха.Незважаючи на всі його помилки,але саме за нього народилась така неймовірна армія! Хай Бог береже наших воїнів!
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16.03.2022 20:00 Відповісти
Армія народилась не завдчки йому...ми такий народ. Гарно це описав Михайло Винницький у фб.....Украіна - це вулик. Працьовитий, добрий....але, якщо ведмідь запихає туди руку...і т.д.я не скажу краще за нього....Порох - пальцем без вигоди не поворухне...падлюка...він ще відповість за все...
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16.03.2022 20:29 Відповісти
щось вы такий народ до 14 року просрали всю армию и всім було пофіг -- судя по всему тобі також перепало з тих москальських мільярдів що ти ще дотепер пороха обсираеш
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16.03.2022 21:08 Відповісти
Давай, до каси. Зализала.
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16.03.2022 21:58 Відповісти
Да,Бутусов и Петя близнецы братья!
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17.03.2022 17:52 Відповісти
Нашим тылом должен быть Краснодар и Сочи.
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16.03.2022 19:55 Відповісти
Ты хотел сказать Урал?
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16.03.2022 19:56 Відповісти
Вважаю, що кордон між Україною і Китаєм повинен проходити якраз по Уральським горам. І : На Україно-Китайському кордоні все спокійно.
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16.03.2022 20:01 Відповісти
Ні

На ДС багато етнічних Українців

А Китай хай в сраку іде
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16.03.2022 22:53 Відповісти
лучше соседом - Китай..
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16.03.2022 20:01 Відповісти
та не....то тоже днище
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16.03.2022 23:13 Відповісти
Китай сегодня это СССР современности.
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17.03.2022 17:54 Відповісти
Дортмундская Боруссия сейчас в футболках с флагом Украины на груди играет!
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16.03.2022 19:56 Відповісти
Якби ще гер Шольц так нарядився...
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16.03.2022 20:10 Відповісти
Дай Бог! Пусть кацапы горят!
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16.03.2022 19:57 Відповісти
Самый худший вариант... Нельзя выпускать их их этой кишки...
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16.03.2022 19:57 Відповісти
Это отличная новость
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16.03.2022 19:58 Відповісти


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16.03.2022 19:58 Відповісти
Важно организовать вооружённое подполье и партизанское движение на Херсонщине ,мы из Николаева будем вату ********* а вы ******* с тылу ..
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16.03.2022 19:58 Відповісти
Там сложно

Там степь

Это Орде привычно там "воевать". На то она и орда. Набегать толпой и грабить
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16.03.2022 20:00 Відповісти
а чем организовывать ? вместо того что бы оружие закупать и раздавать патриотам мы три года искали в глазах плешфюрера мир и занимались великим крадивныцтвом ...
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16.03.2022 20:02 Відповісти
Є партизани. https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ose3OpYOIg0
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16.03.2022 20:04 Відповісти
Когда народ кого не любит- его войска и деньги - прах!
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17.03.2022 17:57 Відповісти
В Минобороны Великобритании подтвердили поставки Украине ПЗРК Starstreak (они могут сбивать воздушные цели на расстоянии до 5000 м)👍
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16.03.2022 19:59 Відповісти
таки правда) кацапи точно на кукурузніках будуть літати
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16.03.2022 20:01 Відповісти
Это штука серьезнее Стингера, выпускает сразу три ракеты и вроде как летит быстрее стингера
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16.03.2022 20:01 Відповісти
там комплектация. есть по одной и по две и по четыре ракеты (четыре это уже с пикапа пускают)
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16.03.2022 20:03 Відповісти
Мне пару десятков... Летают суки как у себя дома...
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16.03.2022 20:06 Відповісти
Три Маха скорость
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17.03.2022 18:00 Відповісти
Вторую армию мира киздят Украинские Козаки.
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16.03.2022 20:00 Відповісти
Другу армію світу п#здять українські воїни першої армії світу.
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16.03.2022 20:07 Відповісти
Кацапи рухаються за Херсон? А якже рузький язик в школах?)))))
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16.03.2022 20:02 Відповісти
По всем данным разведки, враг окапывается и ничего не хочет делать.

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16.03.2022 20:05 Відповісти
Навіщо цуценя ображати?
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16.03.2022 21:54 Відповісти
Окапываются?? Нах на раССею..
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16.03.2022 20:06 Відповісти
Прикапываются
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16.03.2022 20:13 Відповісти
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16.03.2022 20:08 Відповісти
Це було вчора. Сьогодні вже зовсім інші дані.
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16.03.2022 20:14 Відповісти
Так, вчора бо за сьогодні ще не має даних.
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16.03.2022 20:18 Відповісти
Є дані. Кожен ранок Генштаб ЗСУ публікує.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.03 орієнтовно склали:

особового складу - близько 13800 осіб,

танків - 430 од,

бойових броньованих машин ‒ 1375 од,

артилерійських систем - 190 од,

РСЗВ - 70 од,

засоби ППО - 43 од,

літаків - 84 од,

гелікоптерів - 108 од,

автомобільної техніки - 819 од,

кораблі /катери - 3 од,

цистерн з ПММ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11.

Спеціальна техніка - 10. Джерело:
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16.03.2022 20:43 Відповісти
кожний уявляє КІМ по-своєму )))

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16.03.2022 20:10 Відповісти
Боксерской терминологией - Украина нанесла врагу несколько сильных ударов по печени, чем сбила ему дыхание. Враг запыхался и переходит в глухую защиту, чтобы отдышаться. Украина не должна позволить рашистам перевести дыхание, ни в военном смысле, ни в политическом.
Поэтому надо по возможности наносить удары, пусть не сильные, но тревожащие и много. По тылам, в разрез, десантными операциями, ракетными налетами, бить и отходить, создавать маленькие котлы...
И никаких переговоров ВООБЩЕ. Пусть московия начнет истекать кровью от санкций, а ее армия ран и голода...
путину нужны переговоры, а нам нужна победа.
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16.03.2022 20:11 Відповісти
Добровольцев идти в ЗСУ больше, чем они могут принять!
У РФ просто нет шансов!
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17.03.2022 18:05 Відповісти
Це не Кім, а ходяче заспокійливе.
Повезло миколаївцям. З таким головою ОДА, дорогі мої земляки, не пропадете.
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16.03.2022 20:33 Відповісти
все то *****.как окопались-так и закопаются. беда наша то что у нас керуют делитанты,которые не ракеты делали,а деньги тырили на крадивныцтвах. нах нам дороги,если на них машины расстреливают. почему у нас не выпускают наши "нуптуны"противокорабельные, и где наши " Сапсаны" которыми можно ******* урал и москву??? нашол ***** мир в глазах путина??? *****!!!столько людей погибло из-за уродов квартальных. ********,где наши ракеты? ***** нам ваши *********,когда нужно врага бить на его территории. войны ,***** не будет. готовтесь на шашлыки.Гандоны. Почему олигархов в армию не забирают.Они что ,хуже моего сына???или все инвалиды??? Почему олигархи до сих пор не купили ядерную бомбу??? где??? та у тех же кацабов,те уроды все продадут, и маму и родину и детей,только денег дай.
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16.03.2022 20:35 Відповісти
тут скорее все вопросы к 73% тупому совково-кацапскому быдлу ... за что боролись, на то и напоролись ..
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16.03.2022 20:41 Відповісти
Так. Це основна причина наших бід.
Хто нам лікар, якщо ми самі обирали у владу - то парторгів-комуняк, то відвертих бандитів-зеків, то корумпованих олігархів, то профурсєтних нездар, то взагалі відвертих ворогів, які тільки й чекають, щоб здати країну у лапи окупанта...
Це наша Голгофа, яку ми маємо пройти, щоб стати дійсно справжньою нацією, загартованою у боях за власне існування.
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16.03.2022 20:55 Відповісти
ты шо,щас набегут петушки скулящие "низзя владу критиковать сейчас",как же они ******,они уже забыли сколькор от ковида в гроб ушли,потому что это шобло забрало деньги с ковид-фонда на дороги...
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16.03.2022 20:51 Відповісти
Есть такое... Я тут упомянул сегодня всуе за можновладцев-******* по той же теме, так один ****** в комментах меня полдня испепелял лучами поноса.
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16.03.2022 21:38 Відповісти
Всецело поддерживаю!
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16.03.2022 21:36 Відповісти
вы за кого голосовали?
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16.03.2022 23:15 Відповісти
Ахметов старается, остальные олигархи больше чем на бронеавтомобиль и кулемет отстегнуть не могут.
Ну и порисоваться на фото!
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17.03.2022 18:08 Відповісти
А В ХЕРСОНЕ НАДО ХЕР ДАВАТЬ ИМ СПАТЬ ИЛИ ТОЛЬКО ВЕЧНЫМ СНОМ !!!
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16.03.2022 21:32 Відповісти
 
 