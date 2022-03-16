Українські захисники пересунули лінію фронту в бік Херсону, - Кім. ВIДЕО

Збройні Сили України пересунули лінію фронту в бік Херсону.

Про це у Telegram повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Лінію фронту пересунули. За всіма даними розвідки, ворог обкопується і нічого не хоче робити. Окупант рухається за Херсон, готує нову лінію оборони.

Це означає, що у найближчому майбутньому Миколаїв буде тиловим містом", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: США продовжуватимуть тиск на економіку Росії та ізолюватимуть її на міжнародній арені, - Байден