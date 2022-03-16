Оккупанты планируют совершить очень серьезную информационную операцию, - Арестович. ВИДЕО
Оккупанты попытаются сделать так, чтобы люди оказались в информационном вакууме и паниковали.
Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Противник сегодня-завтра постарается оставить людей в информационном вакууме и забросить ложную информацию. По его словам, оккупанты планируют совершить очень серьезную информационную операцию.
"... коварный замысел врага таков: они сегодня-завтра постараются провести очень серьезную информационную операцию, связанную и с поражением материальных объектов, они будут пытаться обрушить сеть кибератаками, физическим воздействием на башни связи, а затем, когда возникнет вакуум и паника, - упрекнуть информацию о том, что якобы мы все сдали - наша делегация на переговорах все сдала, Вооруженные силы Украины не стреляют, отступают и сдаются, и сданный суверенитет...", - предупредил Арестович.
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Интересно откуда Арестович это все знает?
Может Арестович получает информацию от первоисточника, если он все до мелочей знает как Вам такой вариант?
Арестович, дугин (вхож к телу путлера) фото
Подоляку приписують роботу на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE Юрія Іванющенка - політика та бізнесмена, якого ЗМІ називають донбаським кримінальним авторитетом «Юрою Єнакіївським», наближеним до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктора Януковича . У 2011 році Подоляк був одним зі спікерів на пресконференції, присвяченій доказам того, що Іванющенко ніколи не притягався до кримінальної відповідальності та не був причетним до криміналітету
Під час парламентських виборів 2012 року ЗМІ називали Михайла Подоляка «смотрящим» від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9B%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D1%96%D0%BD Сергія Льовочкіна по київських округахhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-17 [17] . У тому числі він працював із кандидатом у народні депутати по скандальному мажоритарному округу № 223 (Київ, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2) Шевченківський район ) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD Віктором Пилипишиним
У 2018-2019 роках був помічений у піарі Віктора Медведчука
[Переслано из Sharp`s (Олег Шарп)]
🍁 Уже две недели Зеленский готовит общественное мнение к тому, что Киев согласится удовлетворить требование Путина об отказе от членства в НАТО. Конечно, на Банковой понимают, что это вызовет неоднозначные оценки. Поэтому у гаранта параллельно уже подготовили сразу три версии дальнейшего внешнеполитического курса Украины, которые призван заменить курс в НАТО.
▪️Первая версия - это некие гарантии безопасности. "В отношении НАТО я много раз говорил и передавал публично месседжи и России, и президенту Путину: мы готовы к любым гарантиям безопасности нашей страны от соответствующих государств, которые должны гарантировать. И Россия также среди этих государств, потому что Россия - наш сосед", - заявил Зеленский в интервью ABC News. По его мнению, в будущем Украина должна иметь коллективный договор безопасности со всеми своими соседями и при участии ведущих государств мира - США, Франции, Германии, а также Турции.
▪️Ермак сообщил, что подготовка этого документа уже ведется. "Будет выбрана самая лучшая из существующих моделей, которая даст нам полную гарантию безопасности, - заявил он. - Мы возьмем лучший мировой опыт, никто не будет на бегу что-то делать. Это будет основополагающий документ, который мы пишем с партнерами. Мы понимаем, что, если он появится, он будет не на десятилетия. Он должен защитить Украину на столетия".
▪️Вторая версия - вступление в Joint Expeditionary Force. Эта организация была основана в 2014 г., сейчас ее членами являются 10 европейских государств, в т.ч. восемь членов НАТО (Великобритания, Дания, Эстония, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия) и две страны вне НАТО (Финляндия и Швеция).
▪️Эту тему развил секретарь СНБО Алексей Данилов. "Украине необходимо заключить новый оборонный союз, в котором обязательно должна быть страна, обладающая ядерным оружием. Сегодня это Великобритания", - заявил он 15 марта и подчеркнул: "Союз будет обязательно".
▪️Впрочем, было бы преувеличением говорить, что JEF - это полноценный оборонный союз. К тому же в итоговом документе саммита JEF сказано немало слов в поддержку Украины, но ни слова - о готовности принять Украину в свой состав. Короче, надежды, что за нас прямо сейчас начнет воевать Британия, не более реалистичны, чем аналогичные надежды насчет США.
▪️16 марта, выступая перед Конгрессом США, Зеленский выдвинул третью версию возможной защиты для Украины. Он предложил создать новое объединение U-24. "United for peace. Союз ответственных государств, имеющих силу и совесть, чтобы останавливать конфликты. Немедленно. За 24 часа оказывать всю необходимую помощь. Если нужно - то оружие. Если нужно - то санкции. Гуманитарная поддержка. Политическая поддержка. Деньги. Все, что нужно, чтобы сохранить мир", - сказал он.
▪️Скорейшего предоставления Украине членства в НАТО он не попросил. Хотя это было бы совершенно уместно, особенно ввиду ожидаемого экстренного саммита НАТО 24 марта.
🔥 Цена отказа от НАТО
▪️Требование нейтрального статуса Украины - одно из ключевых для Путина. Три месяца назад в своем ультиматуме США и НАТО Путин потребовал отказа НАТО от расширения на восток. Это требование было категорически отвергнуто. НАТО оставило за собой право принимать любых новых членов.
▪️Тут крайне важно подчеркнуть, что США и НАТО отвергли требование Путина не потому, что они любят Украину. Даже если бы им была глубоко безразлична наша страна, они все равно отвергли бы ультиматум Путина по одной простой причине: для них недопустимо, чтобы кто-то диктовал им их политику.
▪️Они могли бы согласиться на взаимные меры доверия, ограничение вооружений и т.п., но для них неприемлемо, чтобы кто-то указывал им, кого им можно защищать, а кого нельзя. Иначе обнулился бы сам смысл НАТО как оборонного союза. Оборонный союз, подчиняющийся ультиматумам агрессора - это оксюморон.
▪️И вот сейчас Путин пытается добиться того же самого от Киева - то есть чтобы сама Украина отказалась от курса на членство в НАТО. С точки зрения украинских интересов, это требование следует отвергнуть по той же причине, по какой его отвергли США и НАТО (окончание ниже) ⬇️