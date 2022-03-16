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Окупанти планують здійснити дуже серйозну інформаційну операцію, - Арестович. ВIДЕО

Окупанти спробують зробити так, щоб люди опинилися в інформаційному вакуумі й панікували.

Про це розповів радник глави Офісу Президента Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Супротивник сьогодні-завтра постарається залишити людей в інформаційному вакуумі й закинути неправдиву інформацію. За його словами, окупанти планують здійснити дуже серйозну інформаційну операцію.

"...підступний задум ворога такий: вони сьогодні-завтра постараються провести дуже серйозну інформаційну операцію, пов'язану і з ураженням матеріальних об'єктів, вони будуть намагатися обрушити мережу кібератаками, фізичним впливом на вежі зв'язку, а потім, коли виникне вакуум і паніка, - закинути інформацію про те, що нібито ми все здали - наша делегація на переговорах все здала, Збройні сили України не стріляють, відступають і здаються, і зданий суверенітет...", - попередив Арестович.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Арестович назвав можливі терміни закінчення війни. ВIДЕО

Автор: 

фейк (744) Арестович Олексій (378)


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Топ коментарі
+14
А потім Люська, дЄрьмак, Подляк, Ахрєнамія та ін. вийдуть і скажуть: "Всьо нормально, нє волнуйтєсь. Ето нє фейк - ми вас дєйствітєльно слілі".
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16.03.2022 23:46
+10
"коли виникне вакуум і паніка, - закинути інформацію про те, що нібито ми все здали - наша делегація на переговорах все здала, Збройні сили України не стріляють, відступають і здаються, і зданий суверенітет...", - попередив Арестович.

Интересно откуда Арестович это все знает?
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16.03.2022 23:41
+8
Угу.

[Переслано из Sharp`s (Олег Шарп)]
🍁 Уже две недели Зеленский готовит общественное мнение к тому, что Киев согласится удовлетворить требование Путина об отказе от членства в НАТО. Конечно, на Банковой понимают, что это вызовет неоднозначные оценки. Поэтому у гаранта параллельно уже подготовили сразу три версии дальнейшего внешнеполитического курса Украины, которые призван заменить курс в НАТО.

▪️Первая версия - это некие гарантии безопасности. "В отношении НАТО я много раз говорил и передавал публично месседжи и России, и президенту Путину: мы готовы к любым гарантиям безопасности нашей страны от соответствующих государств, которые должны гарантировать. И Россия также среди этих государств, потому что Россия - наш сосед", - заявил Зеленский в интервью ABC News. По его мнению, в будущем Украина должна иметь коллективный договор безопасности со всеми своими соседями и при участии ведущих государств мира - США, Франции, Германии, а также Турции.

▪️Ермак сообщил, что подготовка этого документа уже ведется. "Будет выбрана самая лучшая из существующих моделей, которая даст нам полную гарантию безопасности, - заявил он. - Мы возьмем лучший мировой опыт, никто не будет на бегу что-то делать. Это будет основополагающий документ, который мы пишем с партнерами. Мы понимаем, что, если он появится, он будет не на десятилетия. Он должен защитить Украину на столетия".

▪️Вторая версия - вступление в Joint Expeditionary Force. Эта организация была основана в 2014 г., сейчас ее членами являются 10 европейских государств, в т.ч. восемь членов НАТО (Великобритания, Дания, Эстония, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия) и две страны вне НАТО (Финляндия и Швеция).

▪️Эту тему развил секретарь СНБО Алексей Данилов. "Украине необходимо заключить новый оборонный союз, в котором обязательно должна быть страна, обладающая ядерным оружием. Сегодня это Великобритания", - заявил он 15 марта и подчеркнул: "Союз будет обязательно".

▪️Впрочем, было бы преувеличением говорить, что JEF - это полноценный оборонный союз. К тому же в итоговом документе саммита JEF сказано немало слов в поддержку Украины, но ни слова - о готовности принять Украину в свой состав. Короче, надежды, что за нас прямо сейчас начнет воевать Британия, не более реалистичны, чем аналогичные надежды насчет США.

▪️16 марта, выступая перед Конгрессом США, Зеленский выдвинул третью версию возможной защиты для Украины. Он предложил создать новое объединение U-24. "United for peace. Союз ответственных государств, имеющих силу и совесть, чтобы останавливать конфликты. Немедленно. За 24 часа оказывать всю необходимую помощь. Если нужно - то оружие. Если нужно - то санкции. Гуманитарная поддержка. Политическая поддержка. Деньги. Все, что нужно, чтобы сохранить мир", - сказал он.

▪️Скорейшего предоставления Украине членства в НАТО он не попросил. Хотя это было бы совершенно уместно, особенно ввиду ожидаемого экстренного саммита НАТО 24 марта.

🔥 Цена отказа от НАТО

▪️Требование нейтрального статуса Украины - одно из ключевых для Путина. Три месяца назад в своем ультиматуме США и НАТО Путин потребовал отказа НАТО от расширения на восток. Это требование было категорически отвергнуто. НАТО оставило за собой право принимать любых новых членов.

▪️Тут крайне важно подчеркнуть, что США и НАТО отвергли требование Путина не потому, что они любят Украину. Даже если бы им была глубоко безразлична наша страна, они все равно отвергли бы ультиматум Путина по одной простой причине: для них недопустимо, чтобы кто-то диктовал им их политику.

▪️Они могли бы согласиться на взаимные меры доверия, ограничение вооружений и т.п., но для них неприемлемо, чтобы кто-то указывал им, кого им можно защищать, а кого нельзя. Иначе обнулился бы сам смысл НАТО как оборонного союза. Оборонный союз, подчиняющийся ультиматумам агрессора - это оксюморон.

▪️И вот сейчас Путин пытается добиться того же самого от Киева - то есть чтобы сама Украина отказалась от курса на членство в НАТО. С точки зрения украинских интересов, это требование следует отвергнуть по той же причине, по какой его отвергли США и НАТО (окончание ниже) ⬇️
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16.03.2022 23:50
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"коли виникне вакуум і паніка, - закинути інформацію про те, що нібито ми все здали - наша делегація на переговорах все здала, Збройні сили України не стріляють, відступають і здаються, і зданий суверенітет...", - попередив Арестович.

Интересно откуда Арестович это все знает?
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16.03.2022 23:41 Відповісти
Нуу, всі дивились вью Арестоіича кількарічної давнини, де він спрогнозував війну з росією в 2020-2022 роках?
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16.03.2022 23:45 Відповісти
Так я тоже войну "спрогнозував", еще в 2008 это было понятно и что я теперь великий провидец как Арестович?
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16.03.2022 23:49 Відповісти
А ты рассказал всё до мелочи, то что сейчас происходит за 3 года до событий?
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16.03.2022 23:51 Відповісти
Нет но было понятно что война будет на 99%

Может Арестович получает информацию от первоисточника, если он все до мелочей знает как Вам такой вариант?

Арестович, дугин (вхож к телу путлера) фото

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16.03.2022 23:59 Відповісти
так тут и корч, а по краям хто?
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17.03.2022 00:29 Відповісти
дугин и по моему коровин - отборные нацисты и создатели концепции неоевразийства. Все что говорит путлер это из так называемых "трудов" дугина.
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17.03.2022 00:41 Відповісти
Не кожен може це подати з такою харизмою, як Арестович)
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16.03.2022 23:55 Відповісти
Есть наша разведка, и разведка стран союзников.
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16.03.2022 23:45 Відповісти
так сами ж планы и пишут
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17.03.2022 02:37 Відповісти
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16.03.2022 23:42 Відповісти
🤣👏
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16.03.2022 23:46 Відповісти
Пусть Подоляк опрелюдит свои вымоги на переговорах...
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16.03.2022 23:42 Відповісти
А потім Люська, дЄрьмак, Подляк, Ахрєнамія та ін. вийдуть і скажуть: "Всьо нормально, нє волнуйтєсь. Ето нє фейк - ми вас дєйствітєльно слілі".
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16.03.2022 23:46 Відповісти
Це відео кількаденної давнини. Для чого воно тут? Для прикриття договорняків,озвучених подоляком?
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16.03.2022 23:48 Відповісти
Скорей всего Геращенко лопухнулся и запостил старое видео. А так да, этому видео уже неделя наверное.
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16.03.2022 23:49 Відповісти
Больше, наверное. Пока они реализовывают свой гениальный план выбивая каждый день по вышке.
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16.03.2022 23:52 Відповісти
Подоляк на кого працює?
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16.03.2022 23:49 Відповісти
на Ермака
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16.03.2022 23:52 Відповісти
Википедия. Шикарная биография я считаю. И это только десятые годы:
Подоляку приписують роботу на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE Юрія Іванющенка - політика та бізнесмена, якого ЗМІ називають донбаським кримінальним авторитетом «Юрою Єнакіївським», наближеним до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктора Януковича . У 2011 році Подоляк був одним зі спікерів на пресконференції, присвяченій доказам того, що Іванющенко ніколи не притягався до кримінальної відповідальності та не був причетним до криміналітету

Під час парламентських виборів 2012 року ЗМІ називали Михайла Подоляка «смотрящим» від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9B%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D1%96%D0%BD Сергія Льовочкіна по київських округахhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-17 [17] . У тому числі він працював із кандидатом у народні депутати по скандальному мажоритарному округу № 223 (Київ, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2) Шевченківський район ) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD Віктором Пилипишиним

У 2018-2019 роках був помічений у піарі Віктора Медведчука
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17.03.2022 00:01 Відповісти
Угу.

[Переслано из Sharp`s (Олег Шарп)]
🍁 Уже две недели Зеленский готовит общественное мнение к тому, что Киев согласится удовлетворить требование Путина об отказе от членства в НАТО. Конечно, на Банковой понимают, что это вызовет неоднозначные оценки. Поэтому у гаранта параллельно уже подготовили сразу три версии дальнейшего внешнеполитического курса Украины, которые призван заменить курс в НАТО.

▪️Первая версия - это некие гарантии безопасности. "В отношении НАТО я много раз говорил и передавал публично месседжи и России, и президенту Путину: мы готовы к любым гарантиям безопасности нашей страны от соответствующих государств, которые должны гарантировать. И Россия также среди этих государств, потому что Россия - наш сосед", - заявил Зеленский в интервью ABC News. По его мнению, в будущем Украина должна иметь коллективный договор безопасности со всеми своими соседями и при участии ведущих государств мира - США, Франции, Германии, а также Турции.

▪️Ермак сообщил, что подготовка этого документа уже ведется. "Будет выбрана самая лучшая из существующих моделей, которая даст нам полную гарантию безопасности, - заявил он. - Мы возьмем лучший мировой опыт, никто не будет на бегу что-то делать. Это будет основополагающий документ, который мы пишем с партнерами. Мы понимаем, что, если он появится, он будет не на десятилетия. Он должен защитить Украину на столетия".

▪️Вторая версия - вступление в Joint Expeditionary Force. Эта организация была основана в 2014 г., сейчас ее членами являются 10 европейских государств, в т.ч. восемь членов НАТО (Великобритания, Дания, Эстония, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия) и две страны вне НАТО (Финляндия и Швеция).

▪️Эту тему развил секретарь СНБО Алексей Данилов. "Украине необходимо заключить новый оборонный союз, в котором обязательно должна быть страна, обладающая ядерным оружием. Сегодня это Великобритания", - заявил он 15 марта и подчеркнул: "Союз будет обязательно".

▪️Впрочем, было бы преувеличением говорить, что JEF - это полноценный оборонный союз. К тому же в итоговом документе саммита JEF сказано немало слов в поддержку Украины, но ни слова - о готовности принять Украину в свой состав. Короче, надежды, что за нас прямо сейчас начнет воевать Британия, не более реалистичны, чем аналогичные надежды насчет США.

▪️16 марта, выступая перед Конгрессом США, Зеленский выдвинул третью версию возможной защиты для Украины. Он предложил создать новое объединение U-24. "United for peace. Союз ответственных государств, имеющих силу и совесть, чтобы останавливать конфликты. Немедленно. За 24 часа оказывать всю необходимую помощь. Если нужно - то оружие. Если нужно - то санкции. Гуманитарная поддержка. Политическая поддержка. Деньги. Все, что нужно, чтобы сохранить мир", - сказал он.

▪️Скорейшего предоставления Украине членства в НАТО он не попросил. Хотя это было бы совершенно уместно, особенно ввиду ожидаемого экстренного саммита НАТО 24 марта.

🔥 Цена отказа от НАТО

▪️Требование нейтрального статуса Украины - одно из ключевых для Путина. Три месяца назад в своем ультиматуме США и НАТО Путин потребовал отказа НАТО от расширения на восток. Это требование было категорически отвергнуто. НАТО оставило за собой право принимать любых новых членов.

▪️Тут крайне важно подчеркнуть, что США и НАТО отвергли требование Путина не потому, что они любят Украину. Даже если бы им была глубоко безразлична наша страна, они все равно отвергли бы ультиматум Путина по одной простой причине: для них недопустимо, чтобы кто-то диктовал им их политику.

▪️Они могли бы согласиться на взаимные меры доверия, ограничение вооружений и т.п., но для них неприемлемо, чтобы кто-то указывал им, кого им можно защищать, а кого нельзя. Иначе обнулился бы сам смысл НАТО как оборонного союза. Оборонный союз, подчиняющийся ультиматумам агрессора - это оксюморон.

▪️И вот сейчас Путин пытается добиться того же самого от Киева - то есть чтобы сама Украина отказалась от курса на членство в НАТО. С точки зрения украинских интересов, это требование следует отвергнуть по той же причине, по какой его отвергли США и НАТО (окончание ниже) ⬇️
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16.03.2022 23:50 Відповісти
Шо за бояністий боян? Цьому відео вже тижня два. Коли там голосували за ЕС (самий перший раз)? Ви хоч би відео передивилися перед тим як постити цей "свіжак"
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16.03.2022 23:50 Відповісти
Треба вимагати вести перемовини ЛИШЕ ПРО ГУМАНІТАРНІ КОРИДОРИ. Все інше-ЗРАДА!!!
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16.03.2022 23:50 Відповісти
Цензор, бл. Не тупи. Налет всяких интересующихся политикой зарегистрированных ВНЕЗАПНО за последние 2-3 месяца, практически под каждой новостью. Вы что там, спите?
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16.03.2022 23:52 Відповісти
Вероятнее всего, завтра с территории Беларуси попрут колоны с орками и пропаганда начнет внедрять фейки о захвате одного населенного пункта за другим. Это по замыслам русско-беларуских фашистов должно создать панику в украинском обществе. В любом случае, это самое тяжелое время для нас, тем не менее это говорит и о преддверии нашей победы. Последние, предсмертные судороги самые сильные и мы выдержим.
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16.03.2022 23:55 Відповісти
Наче ж вже сказали, що навчання по арт. підготовці. Будем сподіватись, що не попруть
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17.03.2022 00:01 Відповісти
Уже не имеет значения попрут или нет. Россия не будет нападать. Они начали закапываться.
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17.03.2022 00:02 Відповісти
Це все зрозуміло, але ж наші хлопці теж гинуть. Чим менше тих виродків, тим більше нас. Ще б літаки в них закінчились з ракетами. На Маріуполь боляче дивитись.
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17.03.2022 00:07 Відповісти
не актуальна, застаріла інформаційна новина. яким чином вона спливла 16 березня??
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17.03.2022 00:14 Відповісти
***** - известный боец с мирным населением и телевышками. За Интернет он не знает, шо это такое
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17.03.2022 00:48 Відповісти
кто выдвинул проститута в эфир? его противно слушать... разсветчик семи разсветков...
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17.03.2022 01:48 Відповісти
ЦЕ ВІДЕО ВІД 01.03.2022. ГЕРАЩЕНКО ТУПАНУВ, ЦЕНЗОР ПІДХВАТИВ.
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17.03.2022 04:33 Відповісти
Головне, щоб це була дезинформація ворога, а не результати пєрєгаворав арахамій, подоляків, та іншого зе-лайна
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17.03.2022 06:55 Відповісти
 
 