Замечательный пример засады, - Силы спецопераций опубликовали кадры успешного уничтожения оккупантов. ВИДЕО
Силы специальных операций ВСУ опубликовали видео уничтожения российской колонны посредством минирования.
Как сообщает Цензор.НЕТ видео опубликовано в официальном фейсбуке ССО.
"Великолепный пример засады в выполнении подразделения Сил специальных операций ВС Украины!: дистанционный управляемый подрыв колонны, минимальный риск из-за отсутствия прямого огневого контакта; значительные потери у противника", - подчеркивается в сообщении.
Топ комментарии
+83 Русня зруйнувала мою хату
показать весь комментарий28.03.2022 19:20
+70 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий28.03.2022 19:21
+65 хрен
показать весь комментарий28.03.2022 19:20
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
танки, вертольоти, штурмовики?
И.С. Шмелев о русских- Народ что ненавидит волю,обожает рабство,любит цепи на своих ногах и руках,грязный физически и морально,готовый угнетать в любой момент всех и вся.
Швидше за «швидку Настю»!
28.03.2022, 19:09
Президент поблагодарил Алиева за гуманитарную помощь и за готовность предоставить топливо для посевной.
Неоціненне та правильне діло робите, хлопці! Нехай щастить у майбутніх полюваннях!
Раптом прям під ними ревонули міни
Що тут стало можна не гадати
Всі оті кацапи стали іздихати
Із суботи і аж до суботи
В українських воїнів ***** роботи ...