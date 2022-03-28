Чудовий приклад засідки, - Сили спецоперацій опублікували кадри успішного знищення окупантів. ВIДЕО

Сили спеціальних операцій ЗСУ опублікували відео знищення російської колони за допомогою мінування.

Як інформує Цензор.НЕТ відео опубліковане у офіційному фейсбуці ССО.

"Чудовий приклад засідки у виконанні підрозділу Сил спеціальних операцій ЗС України!: дистанційний керований підрив колони, мінімальний ризик через відсутність прямого вогневого контакту; значні втрати у противника", - підкреслюється у повідомленні.

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