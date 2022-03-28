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Чудовий приклад засідки, - Сили спецоперацій опублікували кадри успішного знищення окупантів. ВIДЕО

Сили спеціальних операцій ЗСУ опублікували відео знищення російської колони за допомогою мінування.

Як інформує Цензор.НЕТ відео опубліковане у офіційному фейсбуці ССО. 

"Чудовий приклад засідки у виконанні підрозділу Сил спеціальних операцій ЗС України!: дистанційний керований підрив колони,  мінімальний ризик через відсутність прямого вогневого контакту; значні втрати у противника", - підкреслюється у повідомленні. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Доповідаю: в’#бали в колону!" - захисники України знищили живу силу ворога. ВIДЕО

Автор: 

мінування (1218) ССО (519)


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Топ коментарі
+83
Героям слава!
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28.03.2022 19:20
+70
ССО України-респект.Не зупиняйтесь...
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28.03.2022 19:21
+65
молодці! так і тримайте!!! тільки будьте обережні ! Успіхів!
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28.03.2022 19:20
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Героям слава!
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28.03.2022 19:20 Відповісти
пытался убежать ****. не сложилось. походу ласты пригодились.
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28.03.2022 20:38 Відповісти
молодці! так і тримайте!!! тільки будьте обережні ! Успіхів!
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28.03.2022 19:20 Відповісти
ССО України-респект.Не зупиняйтесь...
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28.03.2022 19:21 Відповісти
"Для деблокади Маріуполя потрібно 2-3 БТГ чисельністю до 1500 бійців. Це дозволить і звільнити Бердянськ, і знищити південне угруповання", - начштабу полку "Азов" Кротевич. ВIДЕО
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28.03.2022 19:22 Відповісти
1500 бійців то зрозуміло, а техніка є в достатній кількості?
танки, вертольоти, штурмовики?
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28.03.2022 19:25 Відповісти
їх ще туди треба якось доставити та прикрити з повітря
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28.03.2022 19:49 Відповісти
все нормас. везут куда надо не скажу что и как но везут.
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28.03.2022 20:39 Відповісти
дай бог(хоть я и агностик)
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28.03.2022 21:17 Відповісти
117 только танков отжали у кацапни, в т.ч. новейшие
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28.03.2022 21:33 Відповісти
Не розумію я цих"експертів"-типу Патріксів.Людина чітко пише про 2-3 БТГ по 1.5 тис бійців.Тепер арифметика-або 3тис.,або 4,5 тис.бійців.Зрозуміло,що це мінімум дивізія по міркам "совка". Такою озброєнною кількістю бійців,при підтримці артилерії і авіації, можно воювати,і не тільки в Маріуполі. Видно,що командир "Азова" адекватна і військова людина.Дуже б хотілося,щоб дослухалися...
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28.03.2022 20:32 Відповісти
БТГ это 600-800 человек, какие "по 1,5 тыс"?
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28.03.2022 21:35 Відповісти
Ти щось, той-во, не поняв. Дивізія по міркам совка - це 11-17 тис., ну то таке. БТГ - то , як нижче написали, 600-800 чоловік, разом з допоміжними підрозділами. Безпосередньо бійців там чоловік 400-500, тобто 1,5 тис чоловік, а не по 1,5 тис.
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28.03.2022 21:53 Відповісти
М. Булгаков о русских - Не народ,а скотина,хам,дикая орда душегубов и злодеев
И.С. Шмелев о русских- Народ что ненавидит волю,обожает рабство,любит цепи на своих ногах и руках,грязный физически и морально,готовый угнетать в любой момент всех и вся.
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28.03.2022 19:22 Відповісти
Тут ще бhttp://postivka.blogspot.com/2019/05/tsitatyi-vyiskazyivaniya-o-rossii-i-russkih.html агато висловів.
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28.03.2022 19:52 Відповісти
Епічно! Слава Україні!
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28.03.2022 19:23 Відповісти
Геращенко вже перепостив я вже бачив на іншому ресурсі
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28.03.2022 19:23 Відповісти
Геращенко швидкий!
Швидше за «швидку Настю»!
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28.03.2022 19:39 Відповісти
ні не швидкіший))) він - то вона і є ))))
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28.03.2022 19:54 Відповісти
Ха_ха, влучно підмічено
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28.03.2022 22:46 Відповісти
побеждает не та нация, которая смотрит в телевизор, а та, которая смотрит в тепловизор.
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28.03.2022 19:25 Відповісти
Еще про тепловизор - хорошего русского через его не видно.
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29.03.2022 10:22 Відповісти
В последних моделях тепловизоров уже есть функция: когда температура объекта падает ниже 30 градусов цельсия, то слева внизу появляется моргающая надпись "game over".
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29.03.2022 10:32 Відповісти
Люто плюсую!
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28.03.2022 19:28 Відповісти
Азербайджан готов обеспечить Украину топливом

28.03.2022, 19:09

Президент поблагодарил Алиева за гуманитарную помощь и за готовность предоставить топливо для посевной.
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28.03.2022 19:29 Відповісти
Сеять будем дохлыми рашистами в карманах которых семки-спасибо Азербайджану!
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28.03.2022 22:09 Відповісти
будем надеяться, что в там в кунге уехал нах ещё один парашный хенерал. с колонной сопровождения, состоящей из майоров, подпокойников и покойников )
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28.03.2022 19:30 Відповісти
и подпокойников
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28.03.2022 19:34 Відповісти
а на этой войне, подполковник - подпокойник, полковник - покойник ))
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28.03.2022 19:46 Відповісти
А кто ето сдєлал?
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28.03.2022 19:34 Відповісти
Kak ponimaju eto SOP ,oni rabotajet v tylu vraga.
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28.03.2022 19:54 Відповісти
Kto sdelal? Normalnyie pacany moskalei pere.*****
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28.03.2022 21:25 Відповісти
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28.03.2022 21:37 Відповісти
Після того як наші воїни перечавлять всю кацапню треба буде склеїти всі відоси до купи і подивитися на великому екрані. Голівуд обанкротиться.
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28.03.2022 19:36 Відповісти
Можно смотреть бесконечно!
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28.03.2022 19:37 Відповісти
Vot eto mne nravitsia.
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28.03.2022 19:40 Відповісти
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28.03.2022 19:40 Відповісти
звичайне замінування і підрив. але тотально так нам робити не можна, це тільки для ССО. Іншим дозволено або співати гімни окупанту або кидатись бутилками і чекати на супер косміний бластер з заходу
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28.03.2022 19:41 Відповісти
Какоє красівоє...
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28.03.2022 19:41 Відповісти
Молодці.
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28.03.2022 19:42 Відповісти
Лайк однозначно! люто плюсую!
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28.03.2022 19:45 Відповісти
Слава України!!!Героям Слава!!!Все Буде Україна!!!Заможна і Незалежна!!! С нами Бог
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28.03.2022 20:29 Відповісти
Нагльіе лапотники как у себя в е*енях раз'ездились!
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28.03.2022 20:37 Відповісти
Может все-таки держать детали операций в секрете?
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28.03.2022 21:06 Відповісти
Аж радісно на душі стає, коли бачу колони їх закатрупленої біомаси та техніки.
Неоціненне та правильне діло робите, хлопці! Нехай щастить у майбутніх полюваннях!
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28.03.2022 21:11 Відповісти
Хлопці,просто клас!!!
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28.03.2022 21:14 Відповісти
Поражает синхронность! И это не первое видео когда ЗСУ 1-2 залпами расстреливает колону техники на марше. Слава Украине!
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28.03.2022 22:10 Відповісти
колона не розстріляна, а підірвана мінами
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28.03.2022 22:50 Відповісти
колона підірвана, ніхто не стріляв
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28.03.2022 22:51 Відповісти
ССО сейчас очень эффективны и наверное не буду писать, кто и когда их создал, дабы не пришли "неначаси"
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28.03.2022 23:14 Відповісти
все песец приехали . конечная . дальше черный мешок и домой
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29.03.2022 05:18 Відповісти
как приятно смотреть! и тишина, которую любят разведка и финансы... так и надо - никто никого не видел, а дело сделано...
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29.03.2022 06:47 Відповісти
Більше мертвих кацапських вояків я великих і малих
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29.03.2022 10:26 Відповісти
Їхали Камази, БМП за ними
Раптом прям під ними ревонули міни
Що тут стало можна не гадати
Всі оті кацапи стали іздихати

Із суботи і аж до суботи
В українських воїнів ***** роботи ...
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29.03.2022 11:44 Відповісти
 
 