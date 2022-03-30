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На среду запланированы три гуманитарных коридора, - Верещук. ВИДЕО

В Украине на среду согласована работа трех гуманитарных коридоров.

Об этом сообщила вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Согласовано три гуманитарных коридора: для эвакуации мариупольцев и доставки гуманитарной помощи в г. Бердянск, доставки гуманитарной помощи и эвакуации людей из. г. Мелитополь, а также для проезда колонны людей на собственном транспорте из города Энергодар в Запорожье", - сказала Верещук.

Она уточнила, что сформированные колонны автобусов для эвакуации и грузовики с гумпомощью уже выдвинулись из г. Запорожье.

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"Мы требуем от оккупационных войск придерживаться взятых на себя обязательств и пропустить гуманитарные колонны через блокпосты", - подчеркнула министр.

Верещук добавила, что на обратном пути к гуманитарным колоннам из Бердянска и Мелитополя смогу присоединиться люди на собственном транспорте.

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не странно ли, что после переговоров в турции представителями шмурдяка прокацапским александром чалым, пепелацем, трахамонией, дьячком, сегодня нет сводки Генштаба о количестве потерь оккупантов? украинцев начнут вскармливать количеством гуманитарных коридоров? кто он зеленьський, избранный 73% украинцев... почему он только прогундосил про переговоры, но ничего не сказал о программе сдачи Украины? зеленский стал открытым врагом страны... ему не месте на том посту... он его не достоин... он позор Украины!
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30.03.2022 10:10 Ответить
 
 