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На середу заплановані три гуманітарні коридори, - Верещук. ВIДЕО

В Україні на середу погоджено роботу трьох гуманітарних коридорів.

Про це повідомила віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Погоджено три гуманітарні коридори: для евакуації маріупольців та доставки гуманітарної допомоги у м. Бердянськ, доставки гуманітарної допомоги та евакуації людей з м. Мелітополя, а також для проїзду колони людей власним транспортом з міста Енергодара до Запоріжжя", - сказала Верещук на брифінгу в середу.

Вона уточнила, що сформовані колони автобусів для евакуації та вантажівки з гумидопомогою вже вирушили з м. Запоріжжя.

"Ми вимагаємо від окупаційних військ дотримуватися взятих на себе зобов'язань та пропустити гуманітарні колони через блокпости", - наголосила міністр.

Дивіться: На Донеччині колона автобусів з біженцями та "Швидкими" з пораненими застрягли у заторі створеному окупантами. ВIДЕО

Верещук додала, що дорогою назад до гуманітарних колон із Бердянська та Мелітополя зможу приєднатися люди на власному транспорті.

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евакуація (2311) Верещук Ірина (683) гуманітарний коридор (178)


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не странно ли, что после переговоров в турции представителями шмурдяка прокацапским александром чалым, пепелацем, трахамонией, дьячком, сегодня нет сводки Генштаба о количестве потерь оккупантов? украинцев начнут вскармливать количеством гуманитарных коридоров? кто он зеленьський, избранный 73% украинцев... почему он только прогундосил про переговоры, но ничего не сказал о программе сдачи Украины? зеленский стал открытым врагом страны... ему не месте на том посту... он его не достоин... он позор Украины!
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30.03.2022 10:10 Відповісти
 
 