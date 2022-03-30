На середу заплановані три гуманітарні коридори, - Верещук. ВIДЕО

В Україні на середу погоджено роботу трьох гуманітарних коридорів.

Про це повідомила віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Погоджено три гуманітарні коридори: для евакуації маріупольців та доставки гуманітарної допомоги у м. Бердянськ, доставки гуманітарної допомоги та евакуації людей з м. Мелітополя, а також для проїзду колони людей власним транспортом з міста Енергодара до Запоріжжя", - сказала Верещук на брифінгу в середу.

Вона уточнила, що сформовані колони автобусів для евакуації та вантажівки з гумидопомогою вже вирушили з м. Запоріжжя.

"Ми вимагаємо від окупаційних військ дотримуватися взятих на себе зобов'язань та пропустити гуманітарні колони через блокпости", - наголосила міністр.

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Верещук додала, що дорогою назад до гуманітарних колон із Бердянська та Мелітополя зможу приєднатися люди на власному транспорті.