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"В новой уманской синагоге собираются нацисты", - российский генерал Конашенков объяснил, для чего армия РФ обстреливает Умань. ВИДЕО

Российский генерал Игорь Конашенков заявил, что армия РФ обстреляла Умань из-за того, что в новой городской синагоге собирались нацисты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам российского оккупанта, можно понять, что синагога стала центром сбора "нацистов и оружия" для последующей их отправки в зону боевых действий.

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Автор: 

евреи (311) синагога (44) Умань (362)


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Топ комментарии
+59
Фееричный долбо@б
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30.03.2022 14:00
+58
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30.03.2022 14:00
+52
Фу, який мєрзкій цей очкарік.
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30.03.2022 14:00
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Нацисты в синагоге???!!! Талибы конашенкову дурь поставили некачественную что-ли? или аргентинская мука дисперсность утратила?
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30.03.2022 17:46 Ответить
Ні цей москальский різник не ідіот. Такі москальські дії є меседжем для арабських та іранських терористів і потім почнуться підкилимні угоди. Араби та іранці можуть підняти ціну на нафту і закупити москальску зброю за ці нафтодолари. путін шукає союзників серед ворогів Ізраїлю. Він хоче відкрити "другий фронт" або на Ближньому Сході, або "там де вийде", аби відтягнути туди увагу та ресурси Заходу.
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30.03.2022 17:58 Ответить
До чого тут "іранські терористи"? Ви що, не знаєте, що Іран перебуває під нафтовими санкціями, і практично взагалі не може торгувати своїми енергоресурсами?
Але західні країни ще до початку російсько-української війни мали намір пом'якшити антиіранські санкції (так звана "ядерна угода"), щоб Іран міг вийти на енергетичний світовий ринок. Кацапська агресія лише підштовхнула ці наміри.
Проте це дуже не подобається Ізраїлю. Тому Ізраїль тихою сапою намагається не допустити заміщення кацапських енергоносіїв на іранські. Бо це суперечить національним інтересам Ізраїлю.
Таким чином, Ізраїль фактично виступає неявним ситуативним союзником росії.
Як то кажуть, "нічєво лічного", - тільки інтереси Ізраїлю.
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30.03.2022 22:36 Ответить
какие же эти москали падлы! Внаглую несет хрень всякую при синагогу и про нацистов, а есть такие дурачки что этому верят
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30.03.2022 18:08 Ответить
Больше ста миллионов придурков верят только в Мордоре.
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30.03.2022 22:50 Ответить
Интересно что на это скажет Тель-Авив???
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30.03.2022 18:17 Ответить
Та нічого він не скаже , як і мовчать коментатори з ізраїльскими прапорцями тут під цим постом ! Це ж не сратися за неперевершену допомогу "польовим госпіталем" у Львові та розповідати про вороже арабське оточення ((
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30.03.2022 21:33 Ответить
Пристрелите ******.
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30.03.2022 18:30 Ответить
сделайте этому поцу обрезание по самые скрепы ...
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30.03.2022 18:39 Ответить
расея это не страна, это клоака ********* и *********.
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30.03.2022 18:40 Ответить
Давайте, а потом еще и по мечетям, и евреев надрочите и мусульман против себя.
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30.03.2022 19:35 Ответить
вроде серезный дядя да еще энерал а такую муть несет а че еще говорить а капитанах и довбаному плебсу.
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30.03.2022 20:17 Ответить
казковий довбень. це не клініка хз що в них в мізках якщо вони є.
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30.03.2022 20:44 Ответить
"Национализм" в Украине:

Глупые европейские "аналитики" удивляются - Президент и Министр обороны Украины - евреи, представительство националистов в Парламенте Украины - на порядок меньше, чем например, во Франции, почему тогда Кремль выбрал главным предлогом своей агрессии против Украины - национализм в Украине.

Европейские аналитики не понимают - для Кремлевской пропаганды националистами являются все, кто не признает власти России над собой. Националисты - все 100% финнов, поскольку они считают, что Финляндия должна быть независимой от Кремля.

Европейцы не правильно пытаются найти смысл в Кремлевском понятии "национализм". - Но смысл в этом понятии только один - инструментально-пропагандистский. - Главное, что он работает, действует на русских, в том числе живущих в Украине..

А для западных обывателей - организуются манипуляции с использованием олигарха Фукса - рисование гитлеровских граффити по Украине.

Фукс боялся потерять бизнес в Украине.

Россия напала на Украине не для того, чтобы ее захватить, а для того, чтобы не потерять. руководство Украины, например, Оборонпрома, до сих пор сплошь состояло из агентуры Кремля.

Но агентура начала заменяться, прежде всего - по демографическим причинам - агенты Кремля начали выходить на пенсию.

Пунин не учел народа Украины. Слабость путинистов - в недооценке демократии как явления. Путин привык к оболваненному народу в России и переоценил пропаганду Кремля в Украине.

Причина агрессии Кремля есть не придурь Путина, а то, что при путинизме, политическом монополизме приближенные к правителю имеют долю власти и денег большую, чем в демократической Европе.

Россия напала на Украине потому что больше не может держать ее в нищете. А богатые украинцы есть главная, если не единственная "экзистенциальная" угроза для врагов России (Кремля), из-за которой Кремль есть главная экзистенциальная угроза для человечества.

Необходима денацификация России - для выживания человечества.

Нация Кремля - это не этнос, а - государство. Русские заражены государственным национализмом почти - поголовно.

Германии повезло во 2-ю мировую войну - благодаря оккупации США она излечилась от нацизма.

Россию оккупировать нет необходимости - достаточно заменить все средства пропаганды в ней - средствами контрпропаганды.
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30.03.2022 21:42 Ответить
Нацисти намагаються красиво пояснити обстріл синагог... ЦЕ Ж БУЛО ВЖЕ.
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30.03.2022 21:47 Ответить
"В новой уманской синагоге собираются нацисты", Джерело:
***********
Та йошь тфаю мєдь! Кацапи пробивають чергове дно з льохкостью нєобикновєнной.
Фєєрічєські далпайопи!
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30.03.2022 22:21 Ответить
кацапи успішно заставляють українських євреїв розповсюджувати і 'пропагувати нацизм в Україні в обмін на продовження роботи заводів на ********* і думають, що українці в себе поступають аналогічно.... кончені дебіли!
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31.03.2022 08:45 Ответить
конашенков только репродуктор: из жопы шнур в кремль тянется.
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01.10.2022 13:02 Ответить
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