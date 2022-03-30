"В новой уманской синагоге собираются нацисты", - российский генерал Конашенков объяснил, для чего армия РФ обстреливает Умань. ВИДЕО

Российский генерал Игорь Конашенков заявил, что армия РФ обстреляла Умань из-за того, что в новой городской синагоге собирались нацисты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам российского оккупанта, можно понять, что синагога стала центром сбора "нацистов и оружия" для последующей их отправки в зону боевых действий.

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