"В новой уманской синагоге собираются нацисты", - российский генерал Конашенков объяснил, для чего армия РФ обстреливает Умань. ВИДЕО
Российский генерал Игорь Конашенков заявил, что армия РФ обстреляла Умань из-за того, что в новой городской синагоге собирались нацисты.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам российского оккупанта, можно понять, что синагога стала центром сбора "нацистов и оружия" для последующей их отправки в зону боевых действий.
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Але західні країни ще до початку російсько-української війни мали намір пом'якшити антиіранські санкції (так звана "ядерна угода"), щоб Іран міг вийти на енергетичний світовий ринок. Кацапська агресія лише підштовхнула ці наміри.
Проте це дуже не подобається Ізраїлю. Тому Ізраїль тихою сапою намагається не допустити заміщення кацапських енергоносіїв на іранські. Бо це суперечить національним інтересам Ізраїлю.
Таким чином, Ізраїль фактично виступає неявним ситуативним союзником росії.
Як то кажуть, "нічєво лічного", - тільки інтереси Ізраїлю.
Глупые европейские "аналитики" удивляются - Президент и Министр обороны Украины - евреи, представительство националистов в Парламенте Украины - на порядок меньше, чем например, во Франции, почему тогда Кремль выбрал главным предлогом своей агрессии против Украины - национализм в Украине.
Европейские аналитики не понимают - для Кремлевской пропаганды националистами являются все, кто не признает власти России над собой. Националисты - все 100% финнов, поскольку они считают, что Финляндия должна быть независимой от Кремля.
Европейцы не правильно пытаются найти смысл в Кремлевском понятии "национализм". - Но смысл в этом понятии только один - инструментально-пропагандистский. - Главное, что он работает, действует на русских, в том числе живущих в Украине..
А для западных обывателей - организуются манипуляции с использованием олигарха Фукса - рисование гитлеровских граффити по Украине.
Фукс боялся потерять бизнес в Украине.
Россия напала на Украине не для того, чтобы ее захватить, а для того, чтобы не потерять. руководство Украины, например, Оборонпрома, до сих пор сплошь состояло из агентуры Кремля.
Но агентура начала заменяться, прежде всего - по демографическим причинам - агенты Кремля начали выходить на пенсию.
Пунин не учел народа Украины. Слабость путинистов - в недооценке демократии как явления. Путин привык к оболваненному народу в России и переоценил пропаганду Кремля в Украине.
Причина агрессии Кремля есть не придурь Путина, а то, что при путинизме, политическом монополизме приближенные к правителю имеют долю власти и денег большую, чем в демократической Европе.
Россия напала на Украине потому что больше не может держать ее в нищете. А богатые украинцы есть главная, если не единственная "экзистенциальная" угроза для врагов России (Кремля), из-за которой Кремль есть главная экзистенциальная угроза для человечества.
Необходима денацификация России - для выживания человечества.
Нация Кремля - это не этнос, а - государство. Русские заражены государственным национализмом почти - поголовно.
Германии повезло во 2-ю мировую войну - благодаря оккупации США она излечилась от нацизма.
Россию оккупировать нет необходимости - достаточно заменить все средства пропаганды в ней - средствами контрпропаганды.
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Та йошь тфаю мєдь! Кацапи пробивають чергове дно з льохкостью нєобикновєнной.
Фєєрічєські далпайопи!