Украинские воины освободили село Слобода на Черниговщине. ВИДЕО
Военный журналист Андрей Цаплиенко обнародовал информацию, что украинские воины освободили село Слобода на Черниговщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом он написал в телеграм-канале.
Он отметил: "Новость дня. Украинские военные с боем выбили российских оккупантов из села Слобода на Черниговщине. Видео мне только что отправили наши воины. Горжусь дружбой с этими героическими людьми. Говорят, люди плакали и обнимали их, когда украинская армия входила в село. до недавнего времени обстреливали гуманитарный коридор в Чернигов. Там, где меня ранило. "Так что, Андрей, этот штурм я посвящаю тебе", - сказал мне мой товарищ из бригады, которая освободила населенный пункт", - написал журналист.
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+27 MAKAROV #508144
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+18 Виктор Дийнега
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+11 Михаил Сомов #454446
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А вообще, даже медицинская доза радиации, даже такой, что не оставляет ожогов - это уже так тянет, пардон, блевать, что ни о какой боеспособности говорить не приходится.
Я себе поклялся, что врагу не пожелаю даже того, через что сам прошёл. Но не удержался. Пожелал.
https://www.youtube.com/watch?v=ZztmQsSAqfo
Визволяти братів-українців з московських кайдан.
А ми тії московські кайдани розірвемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
По землі українській, невільній землі.
І у кожного зброя була за плечами,
І у кожного смуток і біль на чолі.
Їм сумно за всю Україну,
За ту спалену хати, за зрубаний сад,
За ту пісню, що чув ти колись, солов'їну,
Але їм вже не було дороги назад.
Бо дорога назад - то неволя,
А ховатися в лісі не будемо ми.
Ми підемо вперед - і здобудемо волю,
України своєї ми вірні сини.
Хто з них пісню почав, я не знаю,
І вона пролунала на весь рідний край,
Щоби знали усі - Україна повстала!
Ти лети, наша пісне, аж за небокрай!
І не всі повернулись із бою додому,
І не всіх дочекалася рідна сім'я.
Пам'ятайте ж ви їх, пам'ятайте такими,
Пам'ятай же ти їх, українська земля.
Йшли селом, йшли селом партизани,
По землі українській, невільній землі.
І у кожного зброя була за плечами,
І у кожного смуток і біль на чолі.