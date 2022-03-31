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Украинские воины освободили село Слобода на Черниговщине. ВИДЕО

Военный журналист Андрей Цаплиенко обнародовал информацию, что украинские воины освободили село Слобода на Черниговщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом он написал в телеграм-канале.

Он отметил: "Новость дня. Украинские военные с боем выбили российских оккупантов из села Слобода на Черниговщине. Видео мне только что отправили наши воины. Горжусь дружбой с этими героическими людьми. Говорят, люди плакали и обнимали их, когда украинская армия входила в село. до недавнего времени обстреливали гуманитарный коридор в Чернигов. Там, где меня ранило. "Так что, Андрей, этот штурм я посвящаю тебе", - сказал мне мой товарищ из бригады, которая освободила населенный пункт", - написал журналист.

увольнение (2679) Черниговщина (1485)


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Топ комментарии
+27
Там руские дауны накопали окопов в рыжем лесу и теперь лежат в отделении онкологии в бульбингеме с 4 стадией лейкоза 😂
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30.03.2022 23:11
+18
Сейчас мы наблюдаем расцвет украинской нации, а народ в период расцвета просто невозможно победить.
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30.03.2022 23:13
+11
Чудова новина!!!
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30.03.2022 23:12
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Там руские дауны накопали окопов в рыжем лесу и теперь лежат в отделении онкологии в бульбингеме с 4 стадией лейкоза 😂
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30.03.2022 23:11 Ответить
ну а **** : нєобучаємиє)))
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30.03.2022 23:17 Ответить
Друже,я виховую дочку з синдромом Дауна.Для чого говорите,те з чим не стикалися у житті?Я вважаю,що не припустимо порвнювати орків,з з людьми з особливими потребами.Ви ще не готові до Європи,ментально
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30.03.2022 23:19 Ответить
От ми якраз і стикаємося зараз з таким у житті, і європейська толерантність тут зовсім ні до чого.
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30.03.2022 23:25 Ответить
Не с таким. Люди, у которых реально лишняя хромосома - как у людей с синдромом Дауна - не выбирали, какими им родиться. Многие, несмотря на дефект, добиваются успеха в жизни. А "хромосому духовности" выбирают себе сами - со всеми вытекающими.
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30.03.2022 23:29 Ответить
Якщо Україна не хотіла б почерпнути чогось хорошого від Європи, то вона нікому навіть не була б цікавою.
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30.03.2022 23:26 Ответить
Товарищ, а вы неправы. Алкоголизм является одной из причин, которые могут спровоцировать синдром Дауна у ребенка. Россия очень пьющая страна и это не сравнение, а реальность.
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30.03.2022 23:28 Ответить
Что-то мне, переболевшему лимфогранулематозом, не очень верится в то, что можно заработать лейкоз за месяц, тем более 4 стадии. Вот что можно заработать, так это малокровие из-за разуршения кровотворящей системы.

А вообще, даже медицинская доза радиации, даже такой, что не оставляет ожогов - это уже так тянет, пардон, блевать, что ни о какой боеспособности говорить не приходится.
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30.03.2022 23:25 Ответить
Перехворів Ходжкина і вилікувався - молодець , але не сильно цим козиряй ! (( Я свою дружину після двох років лікування гострого мієлобластного лейкозу поховав .... так до чого я веду - коли у палатах місць не вистачало , з твоїм діагнозом бігцем додому виписували бо розповіді пацієнтів з таким діагнозом як у тебе про "хімію" яку ви проходите , хворими на лейкоз сприймалися з посмішкою на губах (( Я ніяким чином не хочу образити ні тебе , ні таких як ти , краще будьте всі здоровими ! Але ніколи не відпускай жартів у бік хворих на лейкоз - повір мені - ти з цим пеклом не знайомий , простіше бути з автоматом на передовій , там хоч іноді вибір є ((
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30.03.2022 23:56 Ответить
Слава, мне козырять нечем. Человек сказал, что у орков 4 стадия лейкоза - я объясняю, почему это фигня. Это не моя шутка - мне тут не до шуток. На моих глазах облучали детей с раком мозга - так что о том, насколько я со своей всего лишь 2а стадией счастливчик, можешь мне не объяснять.

Я себе поклялся, что врагу не пожелаю даже того, через что сам прошёл. Но не удержался. Пожелал.
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31.03.2022 00:24 Ответить
Ти чув про такий термін як гіпербола не у математиці а в літературі ? Якщо чув - молодець , якщо ні - почитай ; вважай що людина трішки гіпорбелізує (( може собі у цей час трішки дозволити ! Всього доброго ! Будь здоровим !
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31.03.2022 00:38 Ответить
Спасибо. И... мои соболезнования.
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31.03.2022 00:41 Ответить
Чудова новина!!!
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30.03.2022 23:12 Ответить
Сейчас мы наблюдаем расцвет украинской нации, а народ в период расцвета просто невозможно победить.
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30.03.2022 23:13 Ответить
Слава Україні, молодці хлопці, женіть цих тварюк.
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30.03.2022 23:16 Ответить
Як на мене це головна пісня українського народу після нашого прекрасного Гімну.
https://www.youtube.com/watch?v=ZztmQsSAqfo
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30.03.2022 23:17 Ответить
Наші пісні це також зброя.
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30.03.2022 23:19 Ответить
Марширують наші добровольці у кривавий тан,
Визволяти братів-українців з московських кайдан.
А ми тії московські кайдани розірвемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
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30.03.2022 23:21 Ответить
СЛАВА ГЕРОЯМ !ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА
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30.03.2022 23:22 Ответить
Меня одного беспокоит вопрос, хде новейший анало-говнет "Армата"? Или я что-то пропустил?
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30.03.2022 23:23 Ответить
Вона заглохла
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30.03.2022 23:27 Ответить
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30.03.2022 23:39 Ответить
Чернігів, Ви всі Герої!
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30.03.2022 23:45 Ответить
Гарно так танчик горить. Треба буде такий собі релакс на дисплей зробити. Від сумних думок буде відволікати.
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31.03.2022 00:02 Ответить
Йшли селом, йшли селом партизани,
По землі українській, невільній землі.
І у кожного зброя була за плечами,
І у кожного смуток і біль на чолі.

Їм сумно за всю Україну,
За ту спалену хати, за зрубаний сад,
За ту пісню, що чув ти колись, солов'їну,
Але їм вже не було дороги назад.

Бо дорога назад - то неволя,
А ховатися в лісі не будемо ми.
Ми підемо вперед - і здобудемо волю,
України своєї ми вірні сини.

Хто з них пісню почав, я не знаю,
І вона пролунала на весь рідний край,
Щоби знали усі - Україна повстала!
Ти лети, наша пісне, аж за небокрай!

І не всі повернулись із бою додому,
І не всіх дочекалася рідна сім'я.
Пам'ятайте ж ви їх, пам'ятайте такими,
Пам'ятай же ти їх, українська земля.

Йшли селом, йшли селом партизани,
По землі українській, невільній землі.
І у кожного зброя була за плечами,
І у кожного смуток і біль на чолі.
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31.03.2022 00:42 Ответить
 
 