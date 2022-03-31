Украинские воины освободили село Слобода на Черниговщине. ВИДЕО

Военный журналист Андрей Цаплиенко обнародовал информацию, что украинские воины освободили село Слобода на Черниговщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом он написал в телеграм-канале.

Он отметил: "Новость дня. Украинские военные с боем выбили российских оккупантов из села Слобода на Черниговщине. Видео мне только что отправили наши воины. Горжусь дружбой с этими героическими людьми. Говорят, люди плакали и обнимали их, когда украинская армия входила в село. до недавнего времени обстреливали гуманитарный коридор в Чернигов. Там, где меня ранило. "Так что, Андрей, этот штурм я посвящаю тебе", - сказал мне мой товарищ из бригады, которая освободила населенный пункт", - написал журналист.