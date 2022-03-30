УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4289 відвідувачів онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України Війна
16 631 26

Українські воїни звільнили село Слобода на Чернігівщині. ВIДЕО

Військовий журналіст Андрій Цаплієнко оприлюднив інформацію, що українські воїни звільнили село Слобода на Чернігівщині

Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у телеграмі.

Він зазначив: "Новина дня. Українські військові з боєм вибили російських окупантів з села Слобода на Чернігівщині. Відео мені щойно відправили наші воїни. Пишаюся дружбою з цими героїчними людьми. Кажуть, люди плакали та обіймали їх, коли українська армія входила в село. Звідси донедавна обстрілювали гуманітарний коридор в Чернігів. Там, де мене поранило. "Тож, Андрію, цей штурм я присвячую тобі", - сказав мені мій товариш з бригади, яка звільнила населений пункт", - написав журналіст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили спротиву розбили підрозділ логістики військ РФ на Чернігівщині, - оперативне командування "Північ". ФОТОрепортаж

Автор: 

звільнення (2675) Чернігівщина (1584)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+27
Там руские дауны накопали окопов в рыжем лесу и теперь лежат в отделении онкологии в бульбингеме с 4 стадией лейкоза 😂
показати весь коментар
30.03.2022 23:11
+18
Сейчас мы наблюдаем расцвет украинской нации, а народ в период расцвета просто невозможно победить.
показати весь коментар
30.03.2022 23:13
+11
Чудова новина!!!
показати весь коментар
30.03.2022 23:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Там руские дауны накопали окопов в рыжем лесу и теперь лежат в отделении онкологии в бульбингеме с 4 стадией лейкоза 😂
показати весь коментар
30.03.2022 23:11 Відповісти
ну а **** : нєобучаємиє)))
показати весь коментар
30.03.2022 23:17 Відповісти
Друже,я виховую дочку з синдромом Дауна.Для чого говорите,те з чим не стикалися у житті?Я вважаю,що не припустимо порвнювати орків,з з людьми з особливими потребами.Ви ще не готові до Європи,ментально
показати весь коментар
30.03.2022 23:19 Відповісти
От ми якраз і стикаємося зараз з таким у житті, і європейська толерантність тут зовсім ні до чого.
показати весь коментар
30.03.2022 23:25 Відповісти
Не с таким. Люди, у которых реально лишняя хромосома - как у людей с синдромом Дауна - не выбирали, какими им родиться. Многие, несмотря на дефект, добиваются успеха в жизни. А "хромосому духовности" выбирают себе сами - со всеми вытекающими.
показати весь коментар
30.03.2022 23:29 Відповісти
Якщо Україна не хотіла б почерпнути чогось хорошого від Європи, то вона нікому навіть не була б цікавою.
показати весь коментар
30.03.2022 23:26 Відповісти
Товарищ, а вы неправы. Алкоголизм является одной из причин, которые могут спровоцировать синдром Дауна у ребенка. Россия очень пьющая страна и это не сравнение, а реальность.
показати весь коментар
30.03.2022 23:28 Відповісти
Что-то мне, переболевшему лимфогранулематозом, не очень верится в то, что можно заработать лейкоз за месяц, тем более 4 стадии. Вот что можно заработать, так это малокровие из-за разуршения кровотворящей системы.

А вообще, даже медицинская доза радиации, даже такой, что не оставляет ожогов - это уже так тянет, пардон, блевать, что ни о какой боеспособности говорить не приходится.
показати весь коментар
30.03.2022 23:25 Відповісти
Перехворів Ходжкина і вилікувався - молодець , але не сильно цим козиряй ! (( Я свою дружину після двох років лікування гострого мієлобластного лейкозу поховав .... так до чого я веду - коли у палатах місць не вистачало , з твоїм діагнозом бігцем додому виписували бо розповіді пацієнтів з таким діагнозом як у тебе про "хімію" яку ви проходите , хворими на лейкоз сприймалися з посмішкою на губах (( Я ніяким чином не хочу образити ні тебе , ні таких як ти , краще будьте всі здоровими ! Але ніколи не відпускай жартів у бік хворих на лейкоз - повір мені - ти з цим пеклом не знайомий , простіше бути з автоматом на передовій , там хоч іноді вибір є ((
показати весь коментар
30.03.2022 23:56 Відповісти
Слава, мне козырять нечем. Человек сказал, что у орков 4 стадия лейкоза - я объясняю, почему это фигня. Это не моя шутка - мне тут не до шуток. На моих глазах облучали детей с раком мозга - так что о том, насколько я со своей всего лишь 2а стадией счастливчик, можешь мне не объяснять.

Я себе поклялся, что врагу не пожелаю даже того, через что сам прошёл. Но не удержался. Пожелал.
показати весь коментар
31.03.2022 00:24 Відповісти
Ти чув про такий термін як гіпербола не у математиці а в літературі ? Якщо чув - молодець , якщо ні - почитай ; вважай що людина трішки гіпорбелізує (( може собі у цей час трішки дозволити ! Всього доброго ! Будь здоровим !
показати весь коментар
31.03.2022 00:38 Відповісти
Спасибо. И... мои соболезнования.
показати весь коментар
31.03.2022 00:41 Відповісти
Чудова новина!!!
показати весь коментар
30.03.2022 23:12 Відповісти
Сейчас мы наблюдаем расцвет украинской нации, а народ в период расцвета просто невозможно победить.
показати весь коментар
30.03.2022 23:13 Відповісти
Слава Україні, молодці хлопці, женіть цих тварюк.
показати весь коментар
30.03.2022 23:16 Відповісти
Як на мене це головна пісня українського народу після нашого прекрасного Гімну.
https://www.youtube.com/watch?v=ZztmQsSAqfo
показати весь коментар
30.03.2022 23:17 Відповісти
Наші пісні це також зброя.
показати весь коментар
30.03.2022 23:19 Відповісти
Марширують наші добровольці у кривавий тан,
Визволяти братів-українців з московських кайдан.
А ми тії московські кайдани розірвемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
показати весь коментар
30.03.2022 23:21 Відповісти
СЛАВА ГЕРОЯМ !ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА
показати весь коментар
30.03.2022 23:22 Відповісти
Меня одного беспокоит вопрос, хде новейший анало-говнет "Армата"? Или я что-то пропустил?
показати весь коментар
30.03.2022 23:23 Відповісти
Вона заглохла
показати весь коментар
30.03.2022 23:27 Відповісти
показати весь коментар
30.03.2022 23:39 Відповісти
Чернігів, Ви всі Герої!
показати весь коментар
30.03.2022 23:45 Відповісти
Гарно так танчик горить. Треба буде такий собі релакс на дисплей зробити. Від сумних думок буде відволікати.
показати весь коментар
31.03.2022 00:02 Відповісти
Йшли селом, йшли селом партизани,
По землі українській, невільній землі.
І у кожного зброя була за плечами,
І у кожного смуток і біль на чолі.

Їм сумно за всю Україну,
За ту спалену хати, за зрубаний сад,
За ту пісню, що чув ти колись, солов'їну,
Але їм вже не було дороги назад.

Бо дорога назад - то неволя,
А ховатися в лісі не будемо ми.
Ми підемо вперед - і здобудемо волю,
України своєї ми вірні сини.

Хто з них пісню почав, я не знаю,
І вона пролунала на весь рідний край,
Щоби знали усі - Україна повстала!
Ти лети, наша пісне, аж за небокрай!

І не всі повернулись із бою додому,
І не всіх дочекалася рідна сім'я.
Пам'ятайте ж ви їх, пам'ятайте такими,
Пам'ятай же ти їх, українська земля.

Йшли селом, йшли селом партизани,
По землі українській, невільній землі.
І у кожного зброя була за плечами,
І у кожного смуток і біль на чолі.
показати весь коментар
31.03.2022 00:42 Відповісти
 
 