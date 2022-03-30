Українські воїни звільнили село Слобода на Чернігівщині. ВIДЕО
Військовий журналіст Андрій Цаплієнко оприлюднив інформацію, що українські воїни звільнили село Слобода на Чернігівщині
Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у телеграмі.
Він зазначив: "Новина дня. Українські військові з боєм вибили російських окупантів з села Слобода на Чернігівщині. Відео мені щойно відправили наші воїни. Пишаюся дружбою з цими героїчними людьми. Кажуть, люди плакали та обіймали їх, коли українська армія входила в село. Звідси донедавна обстрілювали гуманітарний коридор в Чернігів. Там, де мене поранило. "Тож, Андрію, цей штурм я присвячую тобі", - сказав мені мій товариш з бригади, яка звільнила населений пункт", - написав журналіст.
Топ коментарі
+27 MAKAROV #508144
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+18 Виктор Дийнега
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+11 Михаил Сомов #454446
показати весь коментар30.03.2022 23:12
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А вообще, даже медицинская доза радиации, даже такой, что не оставляет ожогов - это уже так тянет, пардон, блевать, что ни о какой боеспособности говорить не приходится.
Я себе поклялся, что врагу не пожелаю даже того, через что сам прошёл. Но не удержался. Пожелал.
https://www.youtube.com/watch?v=ZztmQsSAqfo
Визволяти братів-українців з московських кайдан.
А ми тії московські кайдани розірвемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
По землі українській, невільній землі.
І у кожного зброя була за плечами,
І у кожного смуток і біль на чолі.
Їм сумно за всю Україну,
За ту спалену хати, за зрубаний сад,
За ту пісню, що чув ти колись, солов'їну,
Але їм вже не було дороги назад.
Бо дорога назад - то неволя,
А ховатися в лісі не будемо ми.
Ми підемо вперед - і здобудемо волю,
України своєї ми вірні сини.
Хто з них пісню почав, я не знаю,
І вона пролунала на весь рідний край,
Щоби знали усі - Україна повстала!
Ти лети, наша пісне, аж за небокрай!
І не всі повернулись із бою додому,
І не всіх дочекалася рідна сім'я.
Пам'ятайте ж ви їх, пам'ятайте такими,
Пам'ятай же ти їх, українська земля.
Йшли селом, йшли селом партизани,
По землі українській, невільній землі.
І у кожного зброя була за плечами,
І у кожного смуток і біль на чолі.