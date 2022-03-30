Українські воїни звільнили село Слобода на Чернігівщині. ВIДЕО

Військовий журналіст Андрій Цаплієнко оприлюднив інформацію, що українські воїни звільнили село Слобода на Чернігівщині

Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у телеграмі.

Він зазначив: "Новина дня. Українські військові з боєм вибили російських окупантів з села Слобода на Чернігівщині. Відео мені щойно відправили наші воїни. Пишаюся дружбою з цими героїчними людьми. Кажуть, люди плакали та обіймали їх, коли українська армія входила в село. Звідси донедавна обстрілювали гуманітарний коридор в Чернігів. Там, де мене поранило. "Тож, Андрію, цей штурм я присвячую тобі", - сказав мені мій товариш з бригади, яка звільнила населений пункт", - написав журналіст.

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