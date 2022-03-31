Турчинову на день рождения подарили голову Путина. ВИДЕО+ФОТО
31 марта на день рождения исполняющему обязанности Президента Украины в 2014 году Александру Турчинову подарили торт с головой Путина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
По словам Турчинова, голова Путина – это очень хороший подарок.
"Убежден, что эта голова будет валяться на украинской земле, и каждый желающий сможет ее хорошо пнуть", – сказал он.
"Как я и предполагал, мозгов там совсем нет", – отметил Турчинов, разрезая голову диктатора.
31 марта исполняющему обязанности Президента Украины в 2014 году Александру Турчинову исполнилось 58 лет.
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