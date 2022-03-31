Турчинову на день рождения подарили голову Путина. ВИДЕО+ФОТО

31 марта на день рождения исполняющему обязанности Президента Украины в 2014 году Александру Турчинову подарили торт с головой Путина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Турчинова, голова Путина – это очень хороший подарок.

Также читайте: Для полного сходства с Гитлером Путину не хватает одного – ампулы с цианистым калием, – Турчинов

"Убежден, что эта голова будет валяться на украинской земле, и каждый желающий сможет ее хорошо пнуть", – сказал он.

"Как я и предполагал, мозгов там совсем нет", – отметил Турчинов, разрезая голову диктатора.

31 марта исполняющему обязанности Президента Украины в 2014 году Александру Турчинову исполнилось 58 лет.