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Турчинову на день рождения подарили голову Путина. ВИДЕО+ФОТО

31 марта на день рождения исполняющему обязанности Президента Украины в 2014 году Александру Турчинову подарили торт с головой Путина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Турчинова, голова Путина – это очень хороший подарок.

Также читайте: Для полного сходства с Гитлером Путину не хватает одного – ампулы с цианистым калием, – Турчинов

"Убежден, что эта голова будет валяться на украинской земле, и каждый желающий сможет ее хорошо пнуть", – сказал он.

"Как я и предполагал, мозгов там совсем нет", – отметил Турчинов, разрезая голову диктатора.

Турчинову на день рождения подарили голову Путина 01

31 марта исполняющему обязанности Президента Украины в 2014 году Александру Турчинову исполнилось 58 лет.

день рождения (396) путин владимир (31252) Турчинов Александр (3336)


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Топ комментарии
+48
Боже, як гарно виглядає ніж!
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31.03.2022 14:21
+42
З Днем народження, Пастор !!! Многая літа !!!
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31.03.2022 14:25
+34
на то он и кровавый пастор
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31.03.2022 14:24
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Боже, як гарно виглядає ніж!
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31.03.2022 14:21 Ответить
Ага, аж нагла кров потекла...
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31.03.2022 14:24 Ответить
в нього був цілий Крим? і він його комусь подарував?
старі пісні ...
головне тепер шоби клован Київ не подарував *****? чи нє???
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31.03.2022 14:24 Ответить
Та ви шо? І фактами доведете?
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31.03.2022 14:24 Ответить
Все совершают ошибки, но он не предатель хотя бы.
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31.03.2022 14:26 Ответить
Крим захопили 20 лютого.
Бандюкович втік 22 лютого.
Крим не захопили, його здав-продав за 3 лярди доларів летітиМний шапокрад.
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31.03.2022 14:29 Ответить
Ти чого не пішов за крим воювати?
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31.03.2022 14:38 Ответить
он был занят - тебя на бутылку насаживал
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31.03.2022 15:19 Ответить
Скоріше тебе на свій пиптик, раз вписуєшся за свого женишка
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31.03.2022 17:48 Ответить
Сейчас пойдут новости под заголовком - путина зарезали
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31.03.2022 14:22 Ответить
Так я представляю вой на болотах после этой новости:
Нашего солнцеликого хотят зорезать!!!11
Ноцысты фошызды!!!11
Это покушение на нашего обожаемого цоря!!!11
Торд з наколотыми наркотиками
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31.03.2022 14:28 Ответить
на то он и кровавый пастор
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31.03.2022 14:24 Ответить
Ave Пастор!!!
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31.03.2022 14:25 Ответить
З Днем народження, Пастор !!! Многая літа !!!
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31.03.2022 14:25 Ответить
З днем народження, найкривавіший!
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31.03.2022 14:26 Ответить
Аве пастор .З днем народження!
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31.03.2022 14:26 Ответить
Порошенко бери идею, будет новый тортик рошен после победы.
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31.03.2022 14:27 Ответить
якщо тебе звуть Кривавий Пастор, то варіантів подарунку тобі під час війни із руснею не так вже і багато)))
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31.03.2022 14:37 Ответить
а уявіть собі що це торт вуду.
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31.03.2022 14:38 Ответить
Смачного
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31.03.2022 14:40 Ответить
Чи уявляєте ви собі таку картину, коли умовний коля котлєта чи абіз'янія подарували зе-лоху такий самий торт? В цьому і різниця між клоунськими манкуртами і патріотами України
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31.03.2022 14:48 Ответить
Супергут,все таки краще про відосики.Тут ти не в темі."Зе-лох,та і абізянія", вже 35 день чинять достойний опір всій кацапській орді, а не "зеленим" чоловічкам і задостанову на мопеді.І ще не здали ні одного міста,а не то що півострова.Відчуй різницю,і не порівнюй незрівнянне,а еще доходчивей-не впихивай не впихуемое.
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31.03.2022 17:01 Ответить
збігай ще відлижи ім,ОПІР ЧИНАЯТЬ ЗСУ ТЕРОБОРОНА НАЦГВАРДІЯ ТА ІНШІ СИЛОВИКИ ЗА ПІДТРИМКИ НАРОДУ УКРАЇНИ,а ця ***** мантра зебидла проь "невтік" заразу показує твій інтелект рівня табуретки
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31.03.2022 23:17 Ответить
не здали ні одного міста *********,а як там Південь а ******** зебільна,за Крим почвло ******* ,кажи зразу за скільки строчишь
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31.03.2022 23:18 Ответить
https://drive.google.com/file/d/1ZNIFZ1d04Wi45M0O9mjD-UY79eXlKhjh/view?usp=sharing
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31.03.2022 15:01 Ответить
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31.03.2022 15:03 Ответить
З днем народження, Пасторе!
https://youtube.com/watch?v=ydOyx2WAwf0
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31.03.2022 15:04 Ответить
Пасторе вам треба взятися на нашу ракетну програму, бо с цими хлопцями, ми будемо вічно просити зброю.
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31.03.2022 15:07 Ответить
З Днем народження, Пастор. Ви багато зробили для захисту держави, за Вашої участі розроблені і випробувані ракетні комплекси "Нкптун", "Грім 2" та інші, які точно не дали б вільно плавати(не ходити, бо ходять кораблі США, Англії, а це какашка мокші) біля Одеси і пуляти "Калібрами" по мирних містах України. Але вумний нарід замість таких як Пастор, вибрав єрмаків, араммамій, гогішвіл, які всі гроші українців закатали у асфальт.
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31.03.2022 15:16 Ответить
Я Вас не буду ображати, Вас образила природа. Фірма "Рошен" заплатила за 5 років самі великі податки в бюджет України, ця компанія відновила ППО Києва, яке сьогодні не дає всім ракетам і латакам бити по будинках і знищувати мирних. Ще раз для стєкловати - коли пан Порошенко був президентом, то компанія "Рошен" була передана у сліпий траст і він до неї не мав ніякого відношення. А за 5 років відновили армію, яка сьогодні стримує ворога, а якби ще не були у 2019 році заморожені проекти "Нептун" "Грім 2" "Вільха", "Богдана" та інші, то сьогодні ворог вже давно був би знищений, не скидалося би скільки бомб на голови людей, бо асфальт літаки не збиває і не топить кораблі.
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31.03.2022 16:23 Ответить
Та да… Магазини «Рошен» хорошую ПВО вокруг Киева забацали, теперь Зеле удобно видосики снимать.
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31.03.2022 16:26 Ответить
веревку бы падле с мылом подарить... чму болотному... и пусть юльку-членозаглотчицу заберет с собой на концерт кобздёла...
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31.03.2022 15:26 Ответить
старий ти просто красавчик
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31.03.2022 15:26 Ответить
Отличный подарок! Ещё в настоящую путлеровскую голову нож воткнуть! С большим бы удовольствием! Смерть путлеру!
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31.03.2022 16:16 Ответить
Пастор в ритуалах знает толк!
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31.03.2022 17:15 Ответить
с днём рождения Александр!продолжай бить российскую нечисть!
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31.03.2022 17:17 Ответить
Краще б справжню, але теж нічого)
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31.03.2022 19:20 Ответить
Самый ценный - последний кадр, где Пастор улыбнулся
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01.04.2022 08:33 Ответить
Щирі вітання! https://moonzori.com/pryvitannya-z-dnem-narodzhennya-v-prozi/ З Днем народження в прозі !
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30.09.2022 00:03 Ответить
 
 